Papa celebra missa em Albano no domingo, com transmissão ao vivo em português

A Catedral de São Pancrácio em Albano Laziale, cidade metropolitana de Roma a dois quilômetros de Castel Gandolfo, vai receber Leão XIV no domingo (20/07). O Pontífice celebra missa a partir das 9h30 do horário local, 4h30 do horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Vatican News com comentários em português. Ao meio-dia ele retorna à Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo, para rezar o Angelus. À tarde está previsto o retorno do Papa ao Vaticano.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Leão XIV já transcorreu mais da metade do seu primeiro período de férias programado para terminar no próximo domingo, 20 de julho, em Castel Gandolfo. No dia em que o Pontífice se despede da comunidade local, que o verá retornar para um segundo momento de repouso de 15 a 17 de agosto, ele irá celebrar uma missa na Catedral de São Pancrácio, dedicada aos santos protetores de Albano Laziale, ou seja, o próprio Pancrácio e São João Batista. Começa às 9h30 do horário local, 4h30 do horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Vatican News com comentários em português. Ao meio-dia na Itália, 7h no horário de Brasília, ele retorna a Castel Gandolfo, a cerca de dois quilômetros de Albano, para rezar o Angelus na Praça da Liberdade. Na parte da tarde de domingo (20/07), então, está previsto o retorno do Papa ao Vaticano.

A celebração eucarística em Albano

A missa de domingo (20/07) em Albano Laziale, um município com pouco mais de 35 mil habitantes, onde inclusive nasceu o Papa Inocêncio I, terá a participação da comunidade local, peregrinos e turistas que deverão ocupar tanto a Catedral de São Pancrácio como a Piazza Pia, onde são previstos 400 lugares com fiéis sentados e outros 600 em pé. Os organizadores da diocese de Albano aconselham aqueles que estarão na praça acompanhando a celebração através de telões de levar chapéu para se proteger do sol. A água será distribuída pela Proteção Civil.

Segundo os organizadores, está prevista uma passagem do Papa Leão XIV pela Piazza Pia às 9h, antes de missa, e também após a celebração eucarística. O acesso à Piazza Pia será consentito a partir das 6h30 e à Catedral de Albano das 7h30 às 8h30.

Os convites que ainda não foram retirados por quem fez a solicitação até 14 de julho serão distribuídos aos fiéis de quarta (16/07) a sexta-feira (18/07), das 9h às 12h, na Cúria Diocesana. Crianças até 3 anos de idade, acompanhados de um adulto com bilhete, não precisam de uma entrada suplementar, mas não poderão ocupar um lugar para se sentar.

A região dos Castelli Romani, assim, comentou dom Vincenzo Viva, bispo de Albano, "voltam a ser um lugar de descanso para a alma e, certamente, também de alguns encontros do Santo Padre com as pessoas deste território. Não é apenas uma grande honra para a nossa Igreja de Albano, mas um sinal concreto da Providência que continua a ligar a história desta diocese ao ministério petrino”.