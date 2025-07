Observatório Vaticano: o astrônomo jesuíta padre D'Souza é o novo diretor

Originário de Goa, na Índia, astrofísico da mesma Instituição Científica, ele sucede ao irmão Guy Consolmagno, que ocupava o cargo desde 2015. Padre D’Souza iniciará seu mandato em 19 de setembro próximo

Vatican News

Esta quinta-feira, 31 de julho, o Papa nomeou novo diretor da Specola Vaticana, um dos mais antigos observatórios astronômicos e centros de pesquisa científica do mundo, o padre jesuíta indiano Richard Anthony D'Souza, S.J., astrônomo da mesma Instituição Científica. Ele tomará posse em 19 de setembro próximo.

Natural de Goa, na Índia, 47 anos, criado em uma família cristã, o novo diretor é doutor pelo Instituto Max Planck de Munique e estudos realizados na Universidade de Michigan. O religioso sucede ao irmão Guy Consolmagno, que estava à frente do Observatório desde 18 de setembro de 2015.

O Observatório Astronômico, mais conhecido como Specola Vaticana, é um instituto de pesquisa científica diretamente dependente da Santa Sé. Faz parte do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e é administrado pela Companhia de Jesus. Sua sede fica em Castel Gandolfo, nos Castelos Romanos, próximo de Roma. O Papa Leão XIV esteve lá em 20 de julho, no aniversário do pouso na Lua em 1969, visitando os telescópios e a instrumentação nas Cúpulas do Observatório Vaticano.