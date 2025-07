Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos

Centenas de missionários digitais e influencers católicos são esperados em Roma nos dias 28 e 29 de julho para um evento inédito dedicado à categoria. No primeiro dia, haverá um encontro no auditório Conciliazione com a participação dos jesuítas McCallum e Spadaro. Na terça (29), será realizada a passagem pela Porta Santa com a Missa na Basílica de São Pedro presidida pelo Cardeal Tagle, uma oração com a Comunidade de Taizé e o festival final na Piazza Risorgimento.

Manter acesa a esperança e amplificá-la até os confins da terra, para uma Igreja sem fronteiras. Esse é o objetivo para os dias 28 e 29 de julho, em Roma, onde missionários digitais e influencers católicos de todo o mundo são esperados para o Jubileu dedicado a eles. Oração, debates e convívio são as dimensões preparadas pelo Dicastério para a Evangelização, em conjunto com o Dicastério para a Comunicação. Para todas as informações sobre o evento, foi criado o aplicativo “Vatican Vox”, com tradução simultânea em 5 idiomas, e o da Rádio Vaticano, com tradução e comentários em 8 idiomas, além de um guia preparado em colaboração com a Proteção Civil.

O congresso sobre a missão em tempos de redes digitais

Após a Missa de abertura — as paróquias envolvidas nas celebrações específicas serão as próximas ao Vaticano: Santa Maria delle Grazie, San Gregorio VII, San Giuseppe al Trionfale, Santo Spirito in Sassia — os participantes seguirão para o Auditório Conciliazione para a inauguração do Jubileu, às 9h. O evento contará com a presença do Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin, Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e Paolo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação. Em seguida, Padre Lucio Ruiz dará as boas-vindas aos peregrinos, que terão a oportunidade de acompanhar uma reflexão do jesuíta David McCallum, diretor executivo do Discerning Leadership Program, que fará da Palavra de Deus o catalisador do estar conectado hoje. O congresso poderá ser acompanhado ao vivo no portal e no canal do YouTube do Vatican News. Em seguida, tomará a palavra o jesuíta Antonio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, ressaltando a contribuição da teologia sobre a missão em tempos de redes e algoritmos. Além disso, serão compartilhadas algumas perspectivas do Grupo de Estudo do Sínodo sobre a Sinodalidade. Os grupos de estudo irão trabalhar buscando identificar o sentido de estar plenamente presente como Igreja na cultura digital.

Na tarde de segunda-feira, 28 de julho, estão previstas duas mesas-redondas: a primeira, às 15h (presencial e online), para uma troca de experiências sobre missionários digitais, com representantes internacionais. Depois, às 17h30, sobre os "Santos influenciadores de Deus". Ao final de cada uma, haverá um tempo de aproximadamente uma hora para reflexões nos grupos de trabalho. Para encerrar o dia, haverá uma oração guiada pelo Cardeal Óscar Rodríguez Maradiaga, arcebispo emérito de Tegucigalpa. Às 21h30, o Cardeal José Cobo Cano, arcebispo metropolitano de Madri, presidirá a adoração eucarística e a liturgia penitencial.

A consagração dos projetos digitais na oração

O ponto central do Jubileu acontecerá às 8h da terça-feira, 29 de julho, com o encontro na Piazza Pia e a peregrinação pela Via della Conciliazione em direção à Basílica de São Pedro. Às 10h, será realizada a celebração eucarística presidida pelo Cardeal Luis Antonio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização - Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares. Após a missa, os participantes retornarão ao Auditório Conciliazione para o almoço coletivo e um momento de descanso. Em seguida, às 14h, inicia o encontro ecumênico "Together for Hope" (presencial e online, via Vatican News), animado pela Comunidade de Taizé. Será um espaço de encontro, comunhão e missão compartilhada com todos que, de diferentes partes do mundo, anunciam a esperança no ambiente digital. Em seguida, será realizada uma hora lúdica para expressar, através da criatividade de um jogo, a esperança, a fé e a alegria nas redes digitais em preparação para a visita aos Jardins do Vaticano, que será concluída com a Consagração da Missão Digital. Durante este momento, os projetos serão confiados a Maria, "a influenciadora de Deus", pedindo-lhe que guie com sua ternura materna a presença no mundo digital. Após o jantar, novamente no Auditório Conciliazione, os influenciadores serão convidados a participar do Festival dedicado a eles na Piazza Risorgimento para uma noite de música e testemunhos de diferentes culturas e países, com o qual será celebrada em conjunto a missão de levar esperança ao mundo digital. Esses eventos também terão cobertura ao vivo nos canais do Vatican News.

[INFO: digitalismissio@spc.va INSTAGRAM: digitaljubilee.2025]