O Brasil no Jubileu dos Missionários Digitais: evangelizar pela comunicação

Começa em menos de uma semana o Jubileu dos Missionários Digitais e Incluencers Católicos, um evento inédito que, até agora, "não existe nada parecido! Nada! Nunca teve nada!", disse Guilherme Cadoss. O encontro de dois dias em Roma é "para construir - juntos - um mundo de evangelização sem fronteiras", comentou Lisiane Mazzurana, para que se possa ainda mais "evangelizar por meio da comunicação", acrescentou Felipe Padilha. São três jovens que representarão o Brasil na Itália.

Andressa Collet - Vatican News

"Uma escola de doutrina para a leigos que querem amar mais Jesus." É assim que Guilherme Augusto Barbosa das Mercês descreve a sua missão digital que tem impactado mais de 4 milhões de pessoas por mês nas suas redes sociais, ao oferecer cursos e conteúdos que unem fidelidade à doutrina e inovação na comunicação. Formado em Belas Artes pela Universidade Federal de Goiás, Guilherme é catequista e há 11 anos se dedica como missionário digital: fundou a Escola Santa Carona, um dos principais apostolados digitais de formação de leigos no Brasil. É também um dos criadores do Santa Zuera, o podcast católico mais antigo em atividade no país, referência em evangelização e diálogo nas mídias digitais.

No Brasil, ele lidera o projeto “La Iglesia Te Escucha”, uma iniciativa vaticana, que nasceu de uma convocação do próprio Papa Francisco, para fortalecer a missão digital e ouvir as vozes dos fiéis no ambiente online, além de ajudar na implantação da Pastoral Digital no país, em colaboração direta com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), contribuindo para que a Igreja esteja cada vez mais presente e atuante nos espaços digitais. Nestes dias, ele pode ser visto pelos corredores do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé já está fazendo parte da equipe organizadora do Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos que começa no mesmo dia daquele dedicado aos jovens, em 28 de julho. Durante dois dias, cerca de mil peregrinos irão unir esforços para celebrar, formar e inspirar aqueles chamados a evangelizar nas plataformas digitais, como já vem fazendo Guilherme:

“Eu confesso que é difícil definir o que que eu tô esperando por um motivo muito objetivo: quando nós vamos para uma Jornada Mundial da Juventude nós temos um expectativa própria do evento. Agora, neste caso, não existe nada parecido! Nada! Nunca teve nada!”

"O mais próximo disso que tivemos foi o Festival de Influencers que aconteceu em Lisboa - e foi um festival, nós não tivemos um momento de convívio como a gente vai ter agora. Então, vai ser algo completamente inesperado, encontrar missionárioa de todos os cantos do mundo. Eu só participei de eventos assim com missionários latino-americanos ou brasileiros. Eu nunca tive esse contato com outros missionários para poder conviver, se conhecer, trocar ideia. Esta é a minha grande expectativa: o que é que eu vou encontrar de missão digital nos países e quais são as dificuldades que esses missionários encontram. Porque, ainda mais no caso do Brasil, pelo menos no meu caso, porque estamos um pouco isolados por causa do idioma, saber o que outras culturas vivem em relação à 'fera internet' é uma experiência que eu quero ter, e que eu estou muito esperançoso de que vai acontecer nesse Jubileu dos Missionários Digitais."



O goiano Guilherme Cadoiss e a gaúcha Lisiane Mazzurana

Os gaúchos que estarão no Jubileu dos Influencers Católicos

O Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos será um encontro inédito e histórico, através do qual a Igreja reconhece o continente digital como espaço de missão, congrega três momentos distintos: a fase espiritual com a passagem pela Porta Santa, a fase de formação e um festival. Quem não estará presente em Roma, poderá seguir a programação em modalidade on-line. Mas já tem jovem de "mala e cuia", ou ao menos por um período na capital eterna, como é o caso de de Lisiane Mazzurana, que atualmente vive na Itália para um curso de doutorado no Instituto Universitário Sophia (IUS) ligado ao Movimento dos Focolares na região da Toscana, mas é natural da cidade gaúcha de Igrejinha, região metropolitana de Porto Alegre. "Em todo o tempo e lugar podemos catequizar" é a missão digital da jovem, catequista há mais de 15 anos, que criou um espaço digital de evangelização: ela administra a página Catequese Mediada, que nasceu de um projeto de mestrado voltado para a formação de catequistas porque, atualmente, "as crianças buscam em nós pessoas que vivem aquilo que realmente ensinam, testemunhando com a própria vida o amor e a relação com Jesus Cristo".

"Pra mim, participar do Jubileu dos Influencers e Missionários Digitais está sendo realmente uma grande alegria, porque é um momento em que a gente pode ultrapassar os limites e as barreiras que colocamos no nosso dia a dia: de territórios, questões culturais, propriamente também o diálogo com outras religiões. E, mundo digital, a gente está conectado ao mundo todo - a todos os lugares, a todas as partes e culturas e línguas e religiões, o modo de ver Deus e esta é uma oportunidade que a gente tem de estar junto nesse momento de Jubileu, de celebrar essa esperança que nos une e, ao mesmo tempo, poder nos conectar, nas redes sociais, de um modo a levar essa esperança, como diz o Papa Francisco, nesse novo continente."

“Somos chamados a evangelizar a partir desse continente que também precisa de esperança e também precisa de diálogo e também precisa de construção de paz. Espero que esse tempo de Jubileu possa ser também um tempo de renovação da nossa fé, da nossa esperança de estabelecer vínculos entre nós - mais concretos, não só digitais também - e podermos nos apoiar mutuamente nas missões particulares que cada um faz, no meio digital que faz, e podendo ser canal de graça uns para os outros.”

Felipe Padilha, assessor de comunicação da diocese de Caxias do Sul/RS (Maurício Aoki)

De Igrejinha vamos viajar por cerca de 100 Km para a Serra Gaúcha, especificamente para Caxias do Sul, onde nasceu e trabalha Felipe Michelon Padilha. Jornalista de formação pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), ele é pós-graduado em Influências Digitais na Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Nos anos de 2022 e 2023, participou da equipe de comunicação do Ano Vocacional do Brasil como responsável pelas redes sociais do Ano Vocacional da CNBB. Há 2 ano Felipe faz parte do GT de Produção da Pastoral da Comunicação (Pascom) no país e há 4 anos é assessor de comunicação da diocese de Caxias do Sul e também das paróquias Santo Antônio, de Bento Gonçalves, e da Catedral Diocesana Santa Teresa D’Ávila. Também já são 10 anos de RUAH Comunicação, uma agência que Felipe criou especializada em soluções para a comunicação eclesial e que vai precisar contar com a sua ausência no escritório, já que também está com passagem marcada para Roma, para participar como peregrino do Jubileu dos Missionários Digitais:

"Eu confesso que a ansiedade já está batendo forte. É uma alegria poder participar, poder estar também me preparando para participar do Jubileu dos Missionários Digitais. O Papa Francisco, lá na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, ele deixou muito claro de que a Igreja é lugar de todos, todos, todos, e com a nossa missão de comunicadores e responsáveis pelo trabalho de evangelização nas redes sociais, temos essa missão de ajudar a todos, todos, todos, se sentirem parte desta Igreja, povo de Deus. Então, para mim, estar em Roma, em comunhão com o Papa Leão, nesse momento também novo para a nossa Igreja, celebrar o Ano Santo e o Jubileu dos Missionários Digitais é a graça de Deus, a graça de Deus que toca a minha vida. Estou muito feliz, a ansiedade é mil, e espero encontrar muitos amigos, fazer novas amizades, trocar muitos contatos, porque além de me ajudar a crescer pastoralmente, este encontro certamente vai me ajudar a crescer humanamente e profissionalmente, porque também faz parte da minha vida, do meu trabalho, justamente este de evangelizar por meio da comunicação."