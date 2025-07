Jubileu dos Jovens: disponível o guia geral para os peregrinos

Tudo pronto online: do programa aos aplicativos, dos kits à "Julia", a assistente virtual que explica como se locomover na cidade. Todas as informações necessárias para o grande evento de 28 de julho a 3 de agosto em Roma, que culminará com a Missa do Papa Leão XIV no campo romano de Tor Vergata

Vatican News

O guia geral do Jubileu dos Jovens já está online, contendo todas as informações úteis para se preparar e viver da melhor forma o grande evento que acontecerá em Roma de 28 de julho a 3 de agosto de 2025. O Jubileu dos Jovens prevê, de fato, um rico programa de celebrações, encontros e momentos de festa que envolverão centenas de milhares de jovens de todas as partes do mundo. Haverá, para todos, a possibilidade de ir em peregrinação às Portas Santas e de receber a indulgência jubilar aproximando-se do sacramento da reconciliação. Além disso, os jovens terão a oportunidade de encontrar o Papa Leão XIV, na vigília de oração de sábado, 2 de agosto, e na Missa de domingo, 3 de agosto, em Tor Vergata. O Guia fornece informações práticas sobre o programa, mobilidade, Kit do Peregrino, Passe do Jubileu, com informações sobre transportes e refeições. As mesmas informações estão presentes no aplicativo oficial "Iubilaeum25", disponível na App Store para iOS e na Play Store para Android.

O programa

Quanto aos detalhes do programa, a chegada dos grupos está prevista para segunda-feira, 28 de julho. Na terça-feira, 29, às 19h, será realizada uma Missa de boas-vindas na Praça de São Pedro, enquanto nos dias seguintes (30 e 31 de julho), das 10h30 às 18h, está previsto o Diálogo com a cidade, uma série de atividades de caráter cultural, artístico e espiritual distribuídas pelas principais praças de Roma.

Na sexta-feira, 1º de agosto, das 10h30 às 18h, será a "Jornada Penitencial": no Circo Máximo, todos os jovens terão a oportunidade de se aproximar do Sacramento da Reconciliação para se preparar para o dia culminante do Jubileu a eles dedicado. O sábado, 2 de agosto, será o dia do encontro com o Papa Leão XIV no campo de Tor Vergata, local histórico e simbólico onde João Paulo II encontrou jovens de todo o mundo durante o Jubileu de 2000. A vigília com o Papa será das 20h30 às 21h30. Das 15h às 20h, todos os presentes poderão desfrutar de momentos de entretenimento com música e testemunhos. Em seguida, pernoitarão em sacos de dormir na área do evento, aguardando a Missa de domingo, 3 de agosto, presidida pelo Papa.

O manual para peregrinos que participam do Jubileu dos Jovens (iubilaeum2025.va) (iubilaeum2025.va)

Passes, kits e transportes

Em relação às informações técnicas e logísticas, cada pessoa inscrita no Jubileu receberá um pass de acordo com o pacote adquirido no momento da inscrição. O pass, que deve estar sempre visível, também inclui o ticket para alimentação e o ticket para transporte. Cada inscrito receberá um kit oficial do Jubileu, que contém: uma sacola do Jubileu; duas camisetas; um chapéu tipo safari; uma garrafa de plástico reciclado; um lenço; um terço-pulseira. Para o Jubileu dos Jovens, está previsto um reforço das linhas de transporte envolvidas, e a acessibilidade às áreas e eventos jubilares será garantida para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência visual e auditiva, recomenda-se o download do aplicativo "Vatican for All" para acompanhar os principais eventos.

As Portas Santas

Durante o evento, todos os grupos terão a oportunidade de atravessar as Portas Santas das Basílicas Papais sem necessidade de reserva. Dada a alta afluência prevista, pede-se, contudo, que se inicie o caminho "com paciência e espírito de acolhimento", prontos para enfrentar eventuais filas e tempos de espera. O acesso às Portas Santas poderá ser feito a partir das 8h. Para atravessar a Porta Santa de São Pedro, é necessário ir à Pia Pia, onde os voluntários acolherão os diversos peregrinos e grupos e os conduzirão em peregrinação à Porta, por meio de um percurso guiado.

O "Testimonium"

Participando dos eventos jubilares ou realizando a peregrinação à Porta Santa, será possível obter um testimonium, que é o certificado oficial que atesta a peregrinação realizada e a visita aos Túmulos dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Este poderá ser solicitado no site e, posteriormente, retirado unicamente no Ponto de Informação do Jubileu, na Via della Conciliazione. Será personalizado, fornecendo o próprio nome aos voluntários presentes no local.

"Julia", a assistente virtual para todos os peregrinos

Entre as novidades que a Prefeitura de Roma disponibilizará aos jovens peregrinos que chegam à cidade está "Julia", a assistente virtual acessível via aplicativo e site. Ela oferece informações úteis aos peregrinos, como: Indicações de mobilidade: tempos de espera para transportes públicos, conexões ferroviárias, aeroportuárias e tarifas de táxi. Sugestões para explorar a cidade: restaurantes (por área, tipo e orçamento), pontos de informação turística, banheiros públicos, locais de interesse cultural, museus e eventos. Atualizações úteis: calendário das celebrações jubilares, farmácias de plantão, tempos de espera em prontos-socorros e alertas da Proteção Civil. Com "Julia", os peregrinos terão um recurso completo para aproveitar ao máximo sua experiência em Roma durante o Jubileu.