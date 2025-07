Em Roma, a alegria dos jovens que celebram seu Jubileu

De 28 de julho, dia dedicado à chegada e acomodação dos peregrinos, até a vigília de 2 de agosto com o Papa e a Missa na manhã de domingo. Neste meio tempo, os Diálogos com a Cidade, realizados nas praças da cidade, e a Jornada Penitencial no Circo Máximo. Vários eventos paralelos planejados, incluindo aqueles organizados pelas Conferências Episcopais Italiana e Espanhola.

O ritmo forte de uma chuva de verão excepcionalmente forte se mistura aos gritos nas ruas em várias línguas, aos cânticos entoados em coro e ao som de violões e outros instrumentos. Roma está literalmente tomada por jovens de todo o mundo que viajaram de seus países para participar do Jubileu dos Jovens. "O momento mais esperado do Ano Santo" — como disse o arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização e responsável pela organização do Ano Santo — que teve início na segunda-feira, 28 de julho, e se extenderá até domingo, 3 de agosto.

Chegada e acomodação

Milhares de peregrinos de várias partes do mundo continuam a chegar a Roma para vivenciar a rica programação apresentada na última quarta-feira, 23 de julho. O próprio Fisichella apresentou a programação, destacando a estimativa de meio milhão de chegadas esperadas. Aproximadamente 370 paróquias, 400 escolas e 40 locais extra-escolares, incluindo Centros de Proteção Civil, ginásios esportivos municipais e ginásios, foram disponibilizados para acolher os jovens peregrinos. A Fiera di Roma acolherá 25.000 jovens, oferecendo suas instalações para garantir uma estadia segura e confortável. Graças ao apoio operacional do Departamento Nacional de Proteção Civil, a estrutura se tornará uma verdadeira "cidade dentro da cidade", com instalações e serviços médicos 24 horas.

Missa de Boas-Vindas

Uma Missa de Boas-Vindas está marcada para esta terça-feira, 29 de julho, na Praça São Pedro, às 19h, presidida pelo próprio arcebispo Fisichella. Os Diálogos com a Cidade têm início às 9h: 70 eventos culturais, artísticos e espirituais animam as praças de Roma na terça, quarta e quinta-feira.

Jornada Penitencial

A sexta-feira será dedicada ao Sacramento da Reconciliação. Para a ocasião, as confissões estarão disponíveis no Circo Máximo das 10h30 às 18h, com mais de 1.000 padres se revezando a cada duas horas sob grandes tendas montadas para proporcionar um alívio das altas temperaturas esperadas. Peregrinos de língua italiana, espanhola, inglesa, francesa, portuguesa e polonesa encontrarão locais para confessar em seu próprio idioma, disponíveis durante todo o evento. Peregrinos de língua alemã, húngara, eslovaca, coreana e chinesa encontrarão locais em seu próprio idioma apenas em horários específicos, que serão publicados posteriormente no site oficial do Jubileu.

Os eventos em Tor Vergata

No sábado, os portões da área próxima à Universidade Tor Vergata serão abertos às 9h. Para chegar lá, recomenda-se usar apenas transporte público, complementado por rotas de pedestres especialmente organizadas para este fim.

Das 14h às 20h, o palco receberá apresentações musicais e testemunhos, com Rudy Zerbi, Lorena Bianchetti e Paola Arriaza Avilés, Luigi Santarelli e Wallace Freitas, Victor Hernandez e Fabyola Inzunza. Entre os convidados, estarão o trio italiano Il Volo, Sergio Bernal, Matt Maher, as bandas cristãs The Sun e Reale, Thiago Brado, Missionario Shalom e o coral Hakuna Group Music, fundado durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro em 2013. O Coral Diocesano de Roma, regido por monsenhor Marco Frisina, com aproximadamente 450 membros, incluindo coral e orquestra, animará a chegada do Papa Leão XIV e a vigília.

Vigília e Missa com o Papa

A vigília de oração com o Papa começará às 20h30, durante a qual três jovens farão perguntas ao Papa Leão XIV sobre os temas amizade, coragem e espiritualidade. Ao final da vigília, os jovens presentes se prepararão para a pernoite, equipados com barracas e sacos de dormir.

Às 9h do domingo, o Papa celebrará a Missa, também em Tor Vergata. Serviços de tradução estarão disponíveis para download nos aplicativos Vatican Vox e Rádio Vaticano, e os eventos do Jubileu da Juventude também poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal do Vaticano News no YouTube.

Eventos para pessoas com deficiência

O Serviço Nacional de Pastoral da Pessoa com Deficiência da Conferência Episcopal Italiana (CEI) organizará diversos eventos nos dias 30 e 31 de julho na Basílica de São João Batista dos Fiorentini. Entre as iniciativas programadas estão depoimentos de atletas, moderados por Giampaolo Mattei, presidente da Athletica Vaticana, e encerrados com uma saudação do Padre Riccardo Pincerato, responsável pelo Serviço Nacional de Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal Italiana (CEI). A programação está disponível em: https://pastoraledisabili.chiesacattolica.it/wp content/uploads/sites/55/depliant_giub_giov_pastoraledisabilita_23luglio2025.pdf

Eventos da Conferência Episcopal Espanhola

A Conferência Episcopal Espanhola (CEE) também organizou uma série de eventos para os cerca de 23.000 jovens espanhóis oficialmente inscritos para as atividades do Jubileu. Entre eles, na sexta-feira, 1º de agosto, será realizado um encontro na Praça de São Pedro, organizado pela subcomissão Episcopal para a Juventude e a Infância da CEE. O encontro contará com a presença, entre outros, do presidente da Comissão, monsenhor Luis Argüello, e dos cardeais Juan José Omella e José Cobo. O evento terá início às 18h com três momentos celebrativos intitulados: O Dom da Vida, A Alegria do Perdão e Eu Sou a Porta que Te Abre para a Felicidade. O dia culminará com a Missa às 20h, presidida por Monsenhor Argüello.