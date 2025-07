Jubileu dos Jovens: 25 mil peregrinos alojados na 'Fiera di Roma'

Desde segunda-feira, 25.000 peregrinos de todo o mundo se hospedam no grande complexo logístico na periferia oeste de Roma, para participar dos eventos do Jubileu. Jovens de diversas culturas compartilham espaços e recursos com seus pares. Um agente de segurança observa: "Assim como no mundo adulto, educação, tolerância e colaboração são essenciais para viver em paz."

Daniele Piccini – Roma

O nome "Sentinelas da Manhã", dado pelo Papa João Paulo II aos jovens durante o Jubileu de 2000, é ainda mais pertinente nestes dias do Jubileu. Aproximadamente 25.000 jovens que vieram a Roma para o Jubileu dos Jovens, dormem em colchonetes e sacos de dormir, nos pavilhões da Fiera di Roma, na periferia oeste da capital. Faltam poucos minutos para as sete da manhã, mas alguns, ainda esfregando os olhos por causa do sono, já se movimentam para se reunir em oração. Alguns estão recitando as Laudes. Um grande grupo de jovens franceses também está reunido em um grande círculo: rezando e planejando a programação do dia.

Café da manhã italiano para todos

Outros estão tomando café da manhã em mesas de madeira dispostas ao longo do corredor que separa os nove pavilhões onde acabaram de passar a noite. Cada pavilhão tem sua própria e eficiente distribuição de produtos para o café da manhã: croissants, geleias, torradas, sucos de frutas. Os jovens observam os voluntários prepararem a primeira refeição do dia. Será que ficarão satisfeitos com o café da manhã "à italiana"?

As placas das dezenas de ônibus estacionados entre os pavilhões revela suas nacionalidades: vêm da Polônia, Portugal, França, Espanha e dezenas de outros países. Mais de 250 chuveiros e uma fila interminável de banheiros portáteis também foram instalados entre os pavilhões. Os madrugadores já estão usando os banheiros para escovar os dentes ou lavar o rosto.

Centro de acolhimento montado para acolher os peregrinos do Jubileu da Juventude nos pavilhões da Fiera di Roma, Roma, 30 de julho de 2025. ANSA/FABIO CIMAGLIA - (ANSA)

De Paris, uma peregrina de "última hora"

Naturalmente, há uma estrutura inflável, posicionada entre duas enormes pilhas de garrafas d'água, abrigando um posto médico móvel. Os médicos já estão ocupados nas primeiras horas da manhã. Na fila está Eulalie Lescure, 26 anos, de Paris, que acaba de acompanhar uma amiga ao médico. Ela descreve sua partida com um sorriso, descrevendo-se como uma "peregrina de última hora": "Comprei a passagem para Roma há uma semana e não estava muito preparada. Vim sozinha, mas me juntei com um grupo de cerca de 3.000 pessoas e, claro, todos os dias encontro novos peregrinos."

Eulalie já havia participado da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e pode comparar as duas experiências. Já dormi aqui duas noites. Dormi bem. O único problema eram as luzes: só as apagavam à 1h da manhã e voltavam a acender às 5h. Resumindo, tivemos apenas quatro horas de escuridão. As acomodações são espartanas, mas tudo bem. Não vim para ficar em um hotel cinco estrelas. Não é esse o ponto. Acho que nos hospedar aqui é uma boa ideia. Em Lisboa, fui voluntário, aqui estou vivenciando o Jubileu como peregrino. Assisti à missa de abertura do Jubileu da Juventude na Praça de São Pedro. Foi muito bonito, principalmente ver o Papa. Visitamos o centro de Roma e a Basílica de São João de Latrão, e conheci muitos italianos, espanhóis e portugueses.

Eulalie Lescure, 26, de Paris, comprou sua passagem para Roma há apenas uma semana.

Três anos de arrecadação de fundos para Roma

Nuno Riberio, 31 anos, natural do Porto, é português. Veio a Roma com um grupo de 29 pessoas: estar aqui agora é uma recompensa merecida pelos seus muitos esforços. "Há três anos que organizamos iniciativas na nossa cidade com o objetivo de angariar fundos para esta viagem a Roma. Esperamos poder desfrutar plenamente de todas as iniciativas organizadas para nós. Mal podemos esperar", confessa com alguma emoção, "para nos encontrarmos novamente com o Papa neste fim de semana."

Dormir num pavilhão de feiras com milhares de outros jovens não é uma experiência quotidiana. "Viemos com bom equipamento de campismo", explica Nuno, "por isso dormir aqui, nestes pavilhões, não foi um problema. Passamos bem as noites que aqui pernoitamos" O único pequeno problema — um verdadeiro sinal dos tempos — é carregar os nossos smartphones. “Os vouchers de refeição são reservados por meio de um aplicativo. Por isso, o smartphone tem de estar sempre carregados. Conseguimos carregá-lo, mas nem sempre foi fácil”, conclui Nuno. Depois, o pensamento dirigido aos muitos jovens provenientes de países em guerra. “É maravilhoso conhecer pessoas de outras partes do mundo e partilhar as suas experiências. O que nós, jovens, podemos fazer é recolher informações sobre o que se passa nos países das pessoas que conhecemos, mesmo sobre lugares e situações com as quais não estamos familiarizados. Há muitos países em guerra, sobre os quais nós, jovens, não sabemos nada.”

Nuno Ribeiro, 31 anos, do Porto, arrecadou dinheiro durante três anos com seu grupo para financiar o Jubileu.

Na Fiera di Roma, um mundo em miniatura vivendo em paz

Muitas línguas, muitas culturas, muitas maneiras diferentes de se comportar. Hoje em dia, os pavilhões da Fiera di Roma oferecem um vislumbre representativo de um mundo em miniatura, com seus desafios de compartilhar espaços e recursos comuns que devem ser suficientes para todos. Como no mundo adulto, também aqui a cooperação de todos é necessária para conviver e viver em paz.

"Estou hospedada na Domus, uma residência reservada para voluntários como eu, que fazem a segurança na Basílica de São Pedro. Mas quando soube dessa iniciativa aqui na Fiera di Roma, vim fazer a segurança aqui", conta Sofia Colonna, 22 anos, de Messina. "Sou responsável - explica - pela segurança do Pavilhão 7. Meu trabalho, juntamente com os outros voluntários do meu grupo, é garantir que os peregrinos se sintam confortáveis em seu pavilhão e que prevaleça um clima de serenidade."

Quem trabalha com segurança conhece bem os ingredientes da coexistência pacífica. "Os jovens peregrinos são todos muito animados, mas tudo aqui acontece dentro dos limites da educação católica, então há um forte senso de educação e um desejo de colaboração. A colaboração dos peregrinos", conclui Sofia, que estará de plantão na Fiera di Roma até 4 de agosto e na Praça de São Pedro até o final de setembro, "é essencial para ajudar a criar uma atmosfera positiva".

Sofia Colonna, de 22 anos, de Messina, trabalha como segurança no Jubileeu

Jovens guardiões da água

Durante o Jubileu da Juventude, a ACEA (empresa responsavel pela distribuição de pagua em Roma) garantirá o abastecimento de água por meio de uma tubulação especialmente construída em Torvergata e do envio de caminhões-pipa para apoiar os eventos programados. Além disso, ao longo da semana, a empresa educará milhares de jovens, orientando-os a descobrir seu papel como "guardiões da água" e demonstrando que cada um deles representa a "gota" decisiva para um futuro sustentável.

A Acea criou um sistema dedicado de distribuição de água com aproximadamente 16 km de extensão. Durante o evento, a infraestrutura fornecerá aproximadamente 3,5 milhões de litros de água. A Acea também distribuirá aproximadamente um milhão de litros de água aos jovens peregrinos por meio de 95 caminhões-pipa estrategicamente localizados nos principais eventos que ocorrerão nos próximos dias, especialmente na Vela di Calatrava e na Fiera di Roma. Um total de 4,5 milhões de litros de água serão distribuídos durante o Jubileu da Juventude.

Foto: ANSA/Fabio Cimaglia (ANSA)