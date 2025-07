Jubileu dos Jovens: acessibilidade às pessoas com deficiência

Um serviço de assistência sem precedentes foi predisposto para acompanhar cadeirantes ou pessoas com dificuldades cognitivas e sensoriais até à esplanada de Tor Vergata. Mais de 60 ônibus partirão das estações de metrô de Anagnina e Cinecittà. Irmã Verônica Donatello (CEI): "Todas as pessoas com deficiências poderão optar de participar, permanecendo junto com seu grupo".

Daniele Piccini – Cidade do Vaticano

O Jubileu dos Jovens, que se realizará de 28 de julho a 3 de agosto próximos, será um evento acessível para todos, sem distinção de capacidade ou deficiência e sem problemas de acessibilidade. O serviço de acolhimento para pessoas com deficiência, disponível durante todo o ano jubilar, foi aprimorado para permitir o acesso de todos à esplanada de Tor Vergata. Ali, o Papa Leão XIV presidirá à Vigília de Oração, sábado, 2 de agosto, e a Santa Missa, no domingo, dia 3.

Trabalho da Proteção Civil de Roma

“Na praça de Cinecittà, criamos um serviço de transporte, capaz de acompanhar as pessoas com deficiência, atrás do palco, montado em Tor Vergata, para que pudessem participar das celebrações do Papa", disse Giuseppe Napolitano, diretor do Departamento de Proteção Civil de Roma, à imprensa vaticana, que acrescentou: "Haverá também a possibilidade, através de plataformas, dedicadas às pessoas com deficiência, nas diversas áreas da esplanada de Tor Vergata, de participar dos eventos com seus próprios grupos ou paróquias".

Por ocasião do Jubileu dos Jovens, este serviço será adaptado ao extraordinário número de peregrinos, que chegarem a Roma. Segundo as previsões do Dicastério para a Evangelização, cerca de um milhão de pessoas participará da celebração no sábado, mas poderá ser bem mais no domingo.

"Durante este Ano Jubilar, - conclui o diretor do Departamento de Proteção Civil de Roma - pudemos utilizar os mesmos ônibus para buscar e levar os alunos nas diversas escolas. Naturalmente, contamos com a intervenção sistemática e contínua da Unitalsi, que já dispõe de uma vasta experiência na área. Este sistema de serviços às pessoas com deficiência, teve grande validade durante o Jubileu das Pessoas com Deficiência, e tudo ocorreu sem problemas e em total normalidade".

Garantia da possibilidade de escolha

Por sua vez, a Irmã Verônica Donatello, responsável pela Pastoral das Pessoas com Deficiências da CEI, Conferência Episcopal Italiana, afirmou: "Durante todo o Ano Jubilar, colaboramos com o Departamento de Proteção Civil de Roma, mas, o Jubileu dos Jovens, certamente, será o maior dos eventos”. E explicou ainda: “A esplanada de Tor Vergata será dividida em áreas. A novidade é que cada área terá um espaço, onde pessoas com deficiência poderão receber apoio. Esta é uma mudança significativa de atenção que dispensamos às pessoas com deficiência: elas poderão optar de ficar nestas áreas, se precisarem de assistência, ou junto com seus próprios grupos. Esta será uma garantia para suas respectivas experiências e opções".

A ativação deste serviço, graças à sinergia entre o Departamento de Proteção Civil de Roma e a Conferência Episcopal Italiana, o Dicastério para a Evangelização e muitas outras organizações, começa com a inscrição para participar do Jubileu, através do site do Jubileu 2025. Desta forma, o participante pode esclarecer se tiver problemas de saúde, que requerem atenção especial, como diabetes. Obviamente, durante o Jubileu, haverá pessoas que também poderão machucar o pé ou o tornozelo e precisarão de assistência.

Sábado e domingo, 2 e 3 de agosto, haverá centros de assistência em Cinecittà e Anagnina. As pessoas com deficiência, que chegarem de carro ou metrô, encontrarão diversos setores de acolhida. Haverá ainda encarregados especiais para acolher pessoas com deficiência intelectual e sensorial, que indicarão onde tomar ônibus para ir até Tor Vergata.

Muitos ônibus com destino a Tor Vergata

Foram predispostos 60 ônibus equipados com rampas, como explica ainda a Irmã Verônica Donatello: "Ao chegar a Tor Vergata, as pessoas poderão decidir se quer ficar ali ou prosseguir com seu grupo outras áreas. A disponibilidade deste serviço, segundo o pedido de dioceses e paróquias, que solicitam assistência para seus peregrinos com deficiência, demonstra uma maior mudança em relação à inclusão".