Jubileu dos Jovens tem início com Santa Missa e presença surpresa do Papa Leão XIV

Aproximadamente 120 mil jovens participaram nesta terça-feira (29/07) da celebração eucarística presidida por dom Rino Fisichella. Em sua homilia, o responsável pela organização do Jubileu destacou que a fé é um encontro com Jesus e exortou os jovens a serem construtores de paz em um mundo marcado pela violência.

Thulio Fonseca - Vatican News

“Queridos amigos, em nome do Papa Leão XIV, dou a vocês as boas-vindas. Sou o pro-prefeito do Dicastério para a Evangelização, responsável pela organização do Jubileu. Há muito tempo esperávamos por vocês, e agora vocês estão aqui. Obrigado por terem aceitado o convite do Papa para participar deste Jubileu, que é dedicado a vocês e à esperança que cada um traz dentro de si.”

Essas foram as palavras de acolhida proferidas por dom Rino Fisichella no início da missa de abertura do Jubileu dos Jovens, na Praça São Pedro. Aos 120 mil jovens reunidos, o responsável pelos eventos jubilares saudou os presentes em seis idiomas diferentes:

"Vocês vieram de todas as partes do mundo. Há amigos que vêm também de zonas de guerra — da Ucrânia à Palestina —; que a todos chegue o abraço da fraternidade que nos une e faz de nós um só corpo; que não lhes falte o sinal da amizade de vocês."

Viver o Jubileu com alegria e espiritualidade

Ao lembrar que muitos jovens fizeram grandes sacrifícios para estar em Roma, dom Fisichella ressaltou que "o Senhor não os desiludirá", e completou:

"Ele virá ao encontro de vocês, e que vocês estejam atentos para perceber a sua presença. Vivam estes dias com alegria e espiritualidade, descobrindo novas amizades, mas, sobretudo, contemplando Roma e as muitas obras de arte que são expressão da fé que gerou tanta beleza. Estamos aqui para transmitir a fé e compreender o grande valor que Jesus Cristo tem em nossa vida. Respondamos com entusiasmo: nestes dias, Roma — com tudo aquilo que ela representa — está em suas mãos."

O Senhor vem ao nosso encontro

A celebração, com a participação ativa dos jovens, suas bandeiras e sorrisos nos lábios, prosseguiu com o sentimento jubilar presente no coração de todos. Na homilia, o pro-prefeito do Dicastério para a Evangelização, de forma espontânea, refletiu sobre o Evangelho do dia e também sobre a importância do Jubileu:

“A fé é um encontro, mas o primeiro que vem ao nosso encontro é Jesus. Ele vem até nós quando quer, como quer, no tempo estabelecido por Ele, não por nós. Nós somos chamados apenas a responder. Uma vez que percebemos que Ele vem ao nosso encontro, somos também chamados a caminhar em direção a Ele.”

Dom Rino Fisichella também recordou "que vivemos um período de grande violência, que não está apenas nos territórios de guerra. A violência está nas nossas ruas, nas nossas cidades, está ao nosso lado, nas escolas", e exortou:

"Devemos transmitir a certeza da esperança de que o amor sempre vence, que a bondade supera a violência, e que precisamos ser construtores de paz todos os dias, na simplicidade da nossa vida. Se construirmos a paz, o mundo terá paz."

Papa Leão faz supresa aos jovens

Ao final da missa, o Papa Leão XIV fez questão de comparecer à Praça São Pedro para saudar a juventude. A bordo do papamóvel, o Santo Padre percorreu os corredores da praça vaticana e toda a Via da Conciliação, acenando e recebendo o afeto dos presentes, que acolheram com grande alegria a surpresa do Pontífice. Ele dirigiu aos fiéis palavras de acolhimento e fez um convite à oração pela paz no mundo em inglês, italiano e espanhol:

"Esperamos que todos vocês sejam sempre sinais de esperança! Hoje estamos apenas começando. Nos próximos dias, vocês terão a oportunidade de ser uma força capaz de levar a graça de Deus, uma mensagem de esperança, uma luz para a cidade de Roma, para a Itália e para todo o mundo. Caminhemos juntos com a nossa fé em Jesus Cristo. E o nosso clamor deve ser também pela paz no mundo", e completou:

“Digamos todos: Queremos a paz no mundo!”

"Rezemos pela paz e sejamos testemunhas da paz de Jesus Cristo, da reconciliação, essa luz do mundo que todos estamos buscando. Nos vemos. Nos encontraremos em Tor Vergata. Boa semana!", concluiu o Papa.

Nos próximos dias 30 e 31 de julho, os participantes são convidados a vivenciar os momentos chamados "Diálogos com a cidade". Na sexta-feira, a proposta é celebrar um "Dia Penitencial", que irá preparar os participantes para o ápice do maior evento jubilar: no sábado, 2 de agosto, se realiza a Festa e Vigília de Oração com o Santo Padre, seguida, no domingo, 3 de agosto, da Santa Missa presidida por Leão XIV.