Jubileu dos Jovens: do Vaticano à Aparecida no Brasil, programações para renovar a fé

O Ano Santo também está mobilizando os jovens em todo mundo, como uma oportunidade para renovar a fé e aprofundar a identidade como discípulos missionários. No Vaticano, a programação oficial vai acolher e envolver os peregrinos de 28 de julho a 3 de agosto, com três oportunidades de encontrar o Papa Leão XIV. No Brasil, o Jubileu dos Jovens em Aparecida será realizado em setembro inclusive com Romaria Nacional e Seminário dos Comunicadores.

Andressa Collet - Vatican News

O Jubileu dos Jovens, que começa em menos de 20 dias, já está movimentando milhares deles, inclusive aqueles de língua portuguesa, que virão para ao Vaticano para uma programação intensa de 28 de julho a 3 de agosto. Segundo o arcebispo de Braga, em Portugal, dom José Cordeiro, 1.100 jovens da arquidiocese devem fazer a viagem à Itália, após a missa de envio na Cripta do Santuário do Sameiro em 25 de julho. Partirão de ônibus para Roma, onde irão antecipar as atividades do Jubileu com roteiros religiosos e encontros com entidades de forte ligação à Igreja de Braga.

O encontro com o Papa Leão XIV

Oficialmente, o Jubileu dos Jovens começa em 28 de julho com o acolhimento às caravanas durante todo o dia. No dia seguinte, em 29 de julho, será realizada a missa de boas-vindas na Praça São Pedro para, finalmente em 30 de julho, encontrar o Papa Leão XIV pela primeira vez: será durante a Audiência Geral, retomada nesse dia após o período de repouso do Pontífice em Castel Gandolfo. Além da oferta de eventos de caráter culturar, artístico e espiritual ao jovens em diferentes pontos da cidade de Roma, no primeiro dia de agosto o compromisso é com a Jornada Penitencial no Circo Massimo - com a possibilidade de receber o Sacramento da Reconciliação.

Na noite de 2 de agosto, de um sábado, um novo encontro com o Papa está previsto, durante a Vigília de Oração em Tor Vergata. No domingo, 3 de agosto, o encerramento do Jubileu dos Jovens em companhia de Leão XIV, que preside missa a partir das 9h na Itália, 4h no Horário de Brasília. A celebração será novamente em Tor Vergata, um local situado na periferia de Roma que entrou para a história pela grande missa presidida por João Paulo II durante o Jubileu do Ano 2000.

O Info Point do Jubileu, o ponto de referência oficial para os peregrinos e turistas que chegam a Roma para viver o Ano Santo, já está especialmente aberto para os jovens na Via dell'Ospedale, n. 1. Uma equipe de voluntários deverá fazer o acolhimento, organizada em grupos linguísticos para melhor orientar a experiência jubilar dos jovens com informações práticas e indicações logísticas: desde o português, até o espanhol, italiano, inglês, francês e polonês.

O Jubileu dos Jovens no Brasil

Com a distância e os altos custos de uma viagem do Brasil à Itália, muitos jovens brasileiros ficarão impossibilitados de participar das atividades oficiais do Jubileu dos Jovens no Vaticano. A Comissão para a Juventude da CNBB, então, irá promover o evento em nível nacional de 3 a 6 de setembro no Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP), integrando as celebrações do Ano Santo com o tema “Peregrinos da Esperança”. A iniciativa busca reunir jovens de todas as regiões do país em um caminho de fé, comunhão e formação.

A programação inclui encontros formativos, seminário de comunicação e a tradicional Romaria Nacional da Juventude. No dia 3 começa o Encontro Nacional de Responsáveis Diocesanos, Assessores e Líderes Jovens (RDJ 2025) para oferecer um espaço de formação, escuta e planejamento conjunto entre as lideranças que atuam na pastoral juvenil em nível diocesano. Durante três dias os participantes irão refletir sobre os desafios da evangelização da juventude, a sinodalidade na ação pastoral e o papel dos jovens no contexto social e eclesial.

No dia 5 de setembro será realizado o RISE UP: 3º Seminário de Jovens Comunicadores, voltado aos jovens que atuam com comunicação social e evangelização digital. O encontro visa formar jovens comprometidos com a comunicação ética e evangelizadora, em sintonia com as diretrizes da Igreja e abordando temas como produção de conteúdo, redes sociais, inteligência artificial e missão digital. Por fim, no dia 6 será promovida a Romaria Nacional da Juventude. A expectativa é reunir milhares de jovens de diversas dioceses para um dia de celebração e testemunho da fé, marcado por missas, momentos de oração, catequeses e atividades culturais.

Já dá para fazer a inscrição ao Jubileu em Aparecida

O Jubileu dos Jovens em Aparecida faz parte do caminho sinodal da Igreja, que convida todos os fiéis a viverem a esperança como virtude cristã e compromisso com a transformação da realidade. Para a juventude, trata-se de uma oportunidade de renovar a fé, assumir o protagonismo juvenil e aprofundar a identidade como discípulos missionários. As inscrições já podem ser feitas pelo site da CNBB: www.cnbb.org.br.