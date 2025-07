Jubileu dos Jovens: o mundo em Roma para o “momento mais esperado” do Ano Santo

Apresentados na Sala de Imprensa do Vaticano os eventos dedicados às novas gerações, que serão realizados de 28 de julho a 3 de agosto com participantes de 146 países. Dom Fisichella: “abraço” ideal, em particular às zonas de guerra. Mantovano: ajudemos os jovens nas suas “escolhas importantes”. Prefeito Gualtieri: “o maior evento italiano em termos de equipamentos tecnológicos”.

Edoardo Giribaldi - Vatican News

“O momento mais esperado” do Ano Santo, que verá Roma se abrir “ao mundo”, mesmo às zonas tragicamente marcadas por conflitos. Para que cada jovem, ao se confrontar com seus coetâneos, possa sentir “um abraço” e manter a fé naquele apelo de ser “sentinelas da manhã” que o Papa João Paulo II havia relançado há 25 anos. Sob esses auspícios, foram apresentados na manhã desta quarta-feira, 23 de julho, na Sala de Imprensa da Santa Sé, os eventos do próximo Jubileu dos Jovens, programado de 28 de julho a 3 de agosto.

Durante o encontro com os jornalistas, participaram dom Rino Fisichella, pro-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo e responsável da Santa Sé pelo Jubileu; Alfredo Mantovano, subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros; Roberto Gualtieri, prefeito de Roma e comissário extraordinário do Governo para o Ano Santo; Roberta Angelilli, vice-presidente da Região do Lácio; o líder municipal Lamberto Giannini; e Fabio Ciciliano, chefe do departamento da Proteção Civil.

Dom Rino Fisichella: jovens de 146 países

Dom Fisichella explicou como o Jubileu dos jovens representa “o momento mais esperado” do Ano Santo, “porque é o mais participativo”. Os peregrinos vêm de 146 países diferentes, sendo 68% da Europa e o restante dos outros continentes. Menção especial para os jovens que chegam de zonas de guerra: Líbano, Iraque, Mianmar, Ucrânia, Israel, Síria e Sudão do Sul, para um “abraço” ideal que envolverá as novas gerações de todo o mundo.

O arcebispo agradeceu ao governo italiano por sua “participação diária” na organização dos eventos. Em seguida, delineou a programação dos dias. Na segunda-feira, 28 de julho, chegará o primeiro meio milhão de peregrinos. Para recebê-los, foram mobilizadas 270 paróquias, 400 estruturas escolares, 40 locais extraescolares, casas da Proteção Civil, pavilhões esportivos e famílias. O dia coincidirá também com o início do Jubileu dos Missionários Digitais. Para o descanso dos jovens, foram preparados 20 pontos específicos, com credenciais para receber almoços e jantares.

No dia 29 de julho, terão início os Diálogos com a cidade, ou seja, 70 eventos que, nas jornadas de terça, quarta e quinta-feira, “terão lugar nas praças de Roma”. No dia 1º de agosto, será realizada a “jornada penitencial” no Circo Massimo, com 200 sacerdotes que, a cada duas horas, se alternarão sob grandes tendas montadas para “dar um pouco de alívio”, devido às altas temperaturas. No dia 2 de agosto, a partir das 9h, serão abertos os portões de Tor Vergata, que será animado por várias bandas e artistas até às 20h30, quando terá início a Vigília com o Papa Leão XIV. Para a ocasião, três jovens provenientes da Itália, México e Estados Unidos farão perguntas ao Pontífice, “que responderá nas respectivas línguas”. Para concluir, Fisichella agradeceu ao Dicastério para a Comunicação pela implementação do aplicativo Vatican Vox e pelos serviços da Rádio Vaticano, que fornecerão tradução e comentários em oito idiomas. Existe também um vademecum elaborado com a Proteção Civil “que deve ser o mais conhecido possível” com todas as indicações “para viver este momento com total serenidade”.

Mantovano: um “patrimônio” para quem vem de zonas de guerra

Mantovano lembrou “o brilho nos olhos” de seus filhos, ao retornarem da Jornada Mundial da Juventude. Para replicar esse entusiasmo, foram enviados esforços para que emergisse “um patrimônio inestimável” não só para os próprios peregrinos, “mas para as comunidades às quais eles retornarão”.

Os dias do Jubileu dedicados às novas gerações são um prelúdio para “escolhas importantes” na vida dos participantes, especialmente para aqueles que vêm de zonas afetadas por conflitos. Ao entrarem em contato com seus coetâneos, eles poderão perceber “que há quem queira estar ao lado deles”. O subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros lembrou ainda os mais de 2 mil voluntários da Proteção Civil, também em sua maioria jovens, que acolherão e assistirão a população juntamente com 300 unidades da Região do Lácio e 200 de Roma Capital. Esses resultados não são “fruto do acaso”, mas nascem do desejo de “otimizar os recursos disponíveis”, tornando o Jubileu um evento “bem organizado e seguro”. Mantovano lembrou, por fim, o apelo do Papa João Paulo II por ocasião do Ano Santo de 2000, dirigindo-se aos jovens como “as sentinelas da manhã”. “Após 25 anos, é legítimo perguntar-se até que ponto esse apelo foi ouvido?”.

Gualtieri: prontos para “acolher o mundo”

“Uma cidade pronta para acolher o mundo” é o resumo de como Roma está se preparando para os eventos do Jubileu dos Jovens, segundo o prefeito Gualtieri. “A maior instalação tecnológica já realizada para um evento na Itália”, composta, entre outras coisas, por uma sala de controle de 500 metros quadrados. Ela “vigiará” a área que receberá os peregrinos: mais de 500 mil metros quadrados.

O grande calor será enfrentado com a instalação de 2.760 banheiros químicos e 2.660 pontos para reabastecer garrafas de água, com 5 milhões de garrafas de água potável e 70 nebulizadores à disposição. Uma atenção importante foi dedicada também ao lado sanitário, com 10 postos médicos avançados, 43 ambulâncias e quatro áreas “calmas”, para quem precisar de “um momento de descanso”.

Angelilli: surpreende “o impacto emocional”

“Um evento memorável”, definiu Angelilli, não só pelo impacto visual “da mobilização, que sempre surpreende”, mas também pelo seu “impacto emocional”. A região receberá mais de 4 mil voluntários, garantindo-lhes alojamento e refeições, com 30 tendas climatizadas, 5 cozinhas de campanha e 300 vagas de estacionamento. No que diz respeito ao transporte público, estão previstos 400 turnos de serviço extraordinário e 60 ônibus dedicados, além de 21 horas de operação ininterrupta das linhas A e C do metrô. No âmbito da saúde, em colaboração com a Ares e o 118, estarão ativas 500 unidades operacionais. Além disso, outros serviços, incluindo um helicóptero sanitário estará à disposição do evento.

Giannini: jovens protegidos em toda a cidade

“Nenhum sinal negativo sobre este evento” é a garantia Giannini. Isso não diminui, no entanto, a preparação máxima para os dias “clou” em Tor Vergata, sobre os quais será impossível sobrevoar com drones e aeronaves para garantir a segurança dos peregrinos. “Todas as pessoas que acessarem os eventos deverão passar por uma série de controle”, mas a proteção dos jovens será ampliada para vários locais da cidade, especialmente aqueles com maior concentração de pessoas, como estações de metrô e ônibus ou o Circo Massimo no dia dedicado ao Sacramento da Reconciliação.

Ciciliano: apoio aos que vêm do exterior

O impacto dos peregrinos provenientes de 146 países não pode deixar de levar em consideração a “estrutura institucional internacional”, segundo o chefe do departamento da Proteção Civil. O acolhimento e a assistência aos jovens serão realizados em consequência, através da ativação de um escritório de relações internacionais. A experiência do Jubileu do Ano 2000 foi usada como modelo de referência para melhorar alguns aspectos, especialmente no que diz respeito ao frequente extravio de documentos de identidade e à consequente emissão de duplicatas.

As perguntas dos jornalistas

“Grande parte das intervenções do jubileu foram realizadas no respeito pela cura da criação” é a garantia dada por Gualtieri, durante o espaço dedicado às perguntas dos jornalistas na coletiva, sobre “trazer a dimensão da sustentabilidade ambiental” para dentro da organização do Ano Santo. Dom Fisichella destacou então que 1.500 jovens chegarão da Coreia do Sul, sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, lembrando que o Papa Francisco, ao concluir a última edição em Lisboa, marcou um encontro precisamente em Roma.

Quanto às perguntas que Leão XIV responderá, elas abordarão “temas extremamente importantes”, entre os quais o tema da amizade: “na era da Internet, é possível ter amizades sinceras?”, e depois o futuro e a esperança. “Uma grande oportunidade para difundir uma mensagem que o Papa tem em especial: a unidade e a fraternidade”. Os momentos em que os jovens poderão interagir com o Papa, lembrou o arcebispo, serão a Vigília de 2 de agosto e a celebração da Eucaristia prevista para o dia seguinte. No momento, concluiu Fisichella, as presenças registradas para as atividades do jubileu são 17 milhões.