Voluntários do Jubileu: tempo de redescobrir a espiritualidade

Jacopo Mancini - Vatican News

Os coletes verdes refletem a luz das primeiras horas da manhã na Piazza Pia, enquanto os peregrinos, em grupo, se aproximam para pedir informações. Pouco depois, a entrega da cruz de madeira àqueles que guiam o caminho pela Via della Conciliazione. Um sorriso, um aceno, um canto anunciam o início, e os fiéis se dirigem para a Porta Santa, enquanto outro grupo de peregrinos se aproxima rezando no acesso ao percurso jubilar. É a operosa rotina diária dos voluntários do Ano Santo, um "exército" silencioso de 22 mil almas atentas e discretas, vindas de mais de 50 países e de todos os continentes: jovens e adultos, unidos pelo desejo de se doar aos outros, movidos por uma fé que se transforma em gesto concreto. Há quem seja impulsionado por uma espiritualidade reencontrada, ou movido por uma crise pessoal transformada em oportunidade, assim como pelo desejo de redescobrir o divino nos gestos cotidianos.

Uma experiência divisora de águas

São as histórias — diversas, mas todas íntimas e poderosas — daqueles que escolheram ter uma experiência de voluntariado em Roma durante o Ano Santo. "Para mim, foi realmente uma virada na vida", conta Faustina, italiana de 24 anos, de Caorle, na província de Veneza. "Quando vi uma reportagem na TV sobre os voluntários do Jubileu, senti algo por dentro. Eu vinha de um período difícil, uma depressão que me levou a me afastar dos outros e a não sair mais de casa. A apatia sentida nos últimos anos, que a levou a interromper os estudos universitários em Letras, gradualmente deu lugar a um entusiasmo reencontrado e à firme convicção, como a jovem sublinha, da "beleza da fé e das pessoas". O contato com o Padre Giuseppe, pároco da igreja de Santo Estêvão Protomártir, deu a Faustina a motivação necessária para virar a página no livro de sua vida, deixando para trás momentos difíceis em busca de um novo sentido. "Comecei um processo de cura, e aos poucos reencontrei entusiasmo e confiança nas pessoas", acrescenta. "Entendi que a fé pode ser algo maravilhoso. E então, em 8 de maio passado, a fumaça branca, anunciada por um estrondo quando eu estava dentro da Basílica Vaticana, foi crucial para mim: nunca na vida esperaria viver um momento tão importante justamente em Roma, que sempre foi a minha cidade do coração”.

Um serviço que alimenta a esperança

Com outros noventa voluntários, Faustina está hospedada na Domus Spei, onde o senso de comunhão permeia o cotidiano, como também destaca Agustín, voluntário argentino originário de San Isidro, na província de Buenos Aires. Com óculos, barba ligeiramente por fazer e muitas pulseiras nos pulsos, o jovem de 28 anos recorda com entusiasmo seu envolvimento no Movimento Juvenil Salesiano como professor de literatura, ressaltando uma certa familiaridade com atividades de voluntariado. "A decisão de participar do Jubileu", afirma, "não foi impulsiva, mas fruto de uma inspiração amadurecida ao longo dos anos. Temia que pudesse se tornar uma ocasião turística mais do que um momento de reencontro com a fé. Em vez disso, percebi como cada um é tocado profunda e pessoalmente por essa experiência". A interação com os peregrinos e os outros voluntários torna-se "combustível" para Agustín, "uma carga que alimenta a esperança", enquanto ressalta que "o encontro com Deus é vivido da melhor forma nos pequenos momentos". O jovem argentino ainda não sabe o que a vida lhe reserva ao retornar para casa, previsto para o início de agosto, após o Jubileu da Juventude, mas tem certeza de que sempre levará consigo "a consciência de que, diante de cada dificuldade, a melhor resposta é coletiva: não devemos esquecer a importância de enfrentar os desafios de forma comunitária".

De Taiwan a Roma para aprender a ser comunidade

Allegra, voluntária vinda de Taiwan, também destaca o poder transformador desta "aventura". Em Roma desde maio, a jovem de 30 anos, pertencente ao Movimento Comunhão e Libertação, converteu-se na idade adulta e guarda a fé como um dom frágil e precioso, cultivado na simplicidade dos sorrisos e nas palavras oferecidas a quem busca consolo. Seus conhecimentos linguísticos – chinês, inglês e italiano – permitiram que ela fosse uma ajuda fundamental para centenas de fiéis, mas também que vivesse o Ano Jubilar como "um tempo para redescobrir a dimensão espiritual e o senso de comunidade, valores que", ela promete, "levarei comigo para Taiwan". Allegra se declara pronta, assim que retornar à sua terra natal, para ser "mensageira do espírito vivido pelas ruas e Basílicas romanas, essencial para construir pontes: a fé é relação, encontro. E mesmo o olhar mais fugaz pode se tornar um chamado para servir".