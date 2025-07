Jovens peruanos celebram sua fé com o Papa

Foto de grupo com os jovens do Peru (@Vatican Media)

Após o encontro com Leão XIV no Vaticano, Ximena Valdivia e Gisela Reátegui destacaram o chamado a “ser Cristo vivo no cotidiano” e compartilhar a fé em suas comunidades. Elas entregaram ao Pontífice um presente repleto de raízes e esperança.

Sebastián Sansón Ferrari – Vatican News

Com lágrimas nos olhos e a emoção ainda à flor da pele, os jovens peruanos celebraram um dia que ficará gravado na sua memória e na história da Igreja no Peru. Nesta segunda-feira, 28 de julho, no âmbito das comemorações patrióticas e da abertura oficial do Jubileu da Juventude 2025, uma delegação de 105 peregrinos peruanos foi recebida pelo Papa Leão XIV no Vaticano. Um gesto de proximidade que emocionou não só pela coincidência das datas, mas também pela profundidade espiritual do momento.

“Ele nos desejou boas festas pátrias com um sorriso que nos abraçou a alma”, relatou Ximena Valdivia Muro, coordenadora da Pastoral Juvenil da Diocese de Chiclayo, em entrevista exclusiva à mídia vaticana. “Ele nos lembrou que não estamos sozinhos, que embora venhamos de países diferentes, somos uma única Igreja. E nos convidou a ser Cristo vivo, ali onde ninguém vê”.

Ao lado dela, Gisela Reátegui Valderas, também de Chiclayo, expressou com voz vibrante a emoção de reencontrar aquele que foi seu bispo: “ficamos emocionados. Leão XIV conhece os jovens de Chiclayo, nos acompanhou durante anos. Foi como voltar a casa”.

Ambas as jovens assumiram a mensagem do Pontífice como uma tarefa missionária: absorver como esponjas tudo o que viveram durante o Jubileu e compartilhar com suas comunidades. “É uma festa do perdão e da fé compartilhada. Viemos com o coração disposto a nos reconciliar, a viver os sacramentos e a anunciar a Boa Nova”, afirmaram.

Jovens do Peru após o encontro com o Santo Padre Leão XIV.

Um presente com identidade e missão

Como sinal de gratidão, os jovens entregaram ao Papa um presente profundamente simbólico: os Amigos Peruanos de Luce, a mascote oficial do Jubileu da Esperança — Suyana, Pepe e Xareni —, três figuras que encarnam a alma do Peru. Suyana, cujo nome significa esperança em quíchua, representa a resiliência andina com suas roupas tradicionais e sua lhama companheira. Pepe, inspirado nas festas do norte, irradia alegria e traz consigo um cão sem pêlo, símbolo de lealdade. Xareni, embaixadora da selva amazônica, traz a espiritualidade da arte kené e a biodiversidade de sua terra natal, acompanhada pelo galo-da-rocha.

“Queremos que os jovens redescubram nossas raízes culturais e espirituais. Nossa força está na nossa diversidade”, disse Daniel Ramos, da Comissão Episcopal para Jovens e Leigos do Peru.

O Papa recebe “Os amigos peruanos de Luce”, a mascote oficial do Jubileu da Esperança. (@Vatican Media)

A alegria de uma Igreja jovem e viva

O Jubileu da Juventude 2025 é um apelo à esperança, à unidade e à missão. Com acesso especial às Portas Santas das basílicas papais, milhares de jovens de todo o mundo se reuniram em Roma para viver esta experiência única de fé.

De Roma, os peruanos levam consigo não apenas a lembrança de um encontro com o Sucessor de Pedro, mas também a promessa de ser sal e luz em suas terras. “Continuemos rezando uns pelos outros. Os jovens somos o presente e o futuro da Igreja. E viva Cristo Rei!”, proclamaram entre aplausos e bandeiras vermelhas e brancas hasteadas com orgulho.