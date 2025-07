200 confessionários à disposição dos jovens na Jornada Penitencial

Na sexta-feira, 31 de julho, das 10h30 às 18h, a antiga arena do Circo Máximo será transformada em um grande confessionário ao ar livre para receber os milhares de jovens presentes em Roma e que desejam receber o Sacramento da Reconciliação nas celebrações do Ano Santo. Para a ocasião, a Fundação Youcat distribuirá 10.000 cópias de um texto sobre o tema.

Vatican News

Para as centenas de milhares de jovens peregrinos presentes em Roma para o seu Jubileu, a sexta-feira, 1º de agosto, será dedicada inteiramente ao Sacramento da Reconciliação, antes de se encontrarem com o Papa Leão XIV no próximo sábado e domingo na Esplanada de Tor Vergata. Das 10h30 às 18h, 200 confessionários estarão à sua disposição, com sacerdotes prontos para escutá-los em diversas línguas.

(ANSA/Massimo Percossi) (ANSA)

Confissões em diferentes idiomas

Peregrinos que falam italiano, espanhol, inglês, francês, português e polonês encontrarão confessionários disponíveis durante todo o dia em seu próprio idioma. Peregrinos que falam alemão, húngaro, eslovaco, coreano e chinês terão acesso aos confessionários em horários específicos.

Youcat distribui seu livro sobre confissão

Durante a "Jornada Penitencial", vinte voluntários da Fundação Youcat distribuirão 10.000 exemplares do livro Youcat sobre confissão. A edição especial, publicada para o Jubileu da Juventude, estará disponível em quatro idiomas: italiano, inglês, francês e alemão. O livro, publicado pela primeira vez em 2014 e atualizado para a ocasião, visa oferecer aos jovens uma abordagem acessível ao Sacramento da Reconciliação. A nova edição contém um exame de consciência, explicações sobre o significado da confissão e algumas orações úteis.

Fundação Youcat distribuirá 10 mil cópias de um texto dedicado à Confissão