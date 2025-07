Irmã Simona Brambila compartilha a missão do Dicastério para a Vida Consagrada

A prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambilla, compartilhou a missão di Dicastério Vaticano durante a 27ª Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional que se realiza, em Brasília, até 11 de julho.

Por Neusa Santos e Maria Semiano - Brasília

Realiza-se, em Brasília, no Maristão, a 27ª Assembleia Geral Eletiva da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) Nacional. O encontro conta com a presença da prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, irmã Simona Brambila, e do subsecretário pe. Aitor Jiménez.

Participam da assembleia, que segue até 11 de julho, superiores/as, delegados/as e lideranças das congregações religiosas do país. O tema desta edição é “Vida Religiosa Consagrada: Sentinela de esperança em tempos de travessia”, com foco na análise dos desafios e na definição de diretrizes para o próximo triênio.

Irmã Simona Brambilla e o pe. Aitor Jiménez cumpriram uma agenda intensa de encontros, em Brasília, na última segunda-feira (07/07), acompanhados pela presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), irmã Eliane Cordeiro, e por assessores da entidade.

A visita incluiu uma passagem pela União das Superioras Gerais das Congregações Brasileiras (USGCB), que também estava reunida na capital federal. Em seguida, a comitiva foi recebida na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e na Nunciatura Apostólica, reafirmando os laços de comunhão entre os organismos eclesiais e a Vida Religiosa Consagrada (VRC) no Brasil.

Ao longo do dia, ir. Simona Brambilla e pe. Aitor Jiménez também estiveram com religiosos e religiosas em diversas expressões sociais, em um gesto de proximidade e escuta das realidades que desafiam e inspiram a missão da vida consagrada no país.

No final da tarde, reunidos novamente com a VRC, apresentaram a estrutura e a dinâmica do trabalho do Dicastério, além de partilharem suas experiências e perspectivas sobre a missão da vida religiosa no mundo de hoje. O diálogo foi marcado por acolhida mútua, entusiasmo e esperança.

Durante o encontro, irmã Simona compartilhou com profundidade a missão e o funcionamento do organismo vaticano responsável por cuidar a vida consagrada em todo o mundo.

Com linguagem acessível e marcada pela experiência de quem vive a consagração “na pele”, Irmã Simona destacou a natureza do dicastério: “Não viemos de Marte, viemos dos nossos institutos de vida consagrada”, afirmou. “Vivemos os desafios, as alegrias, os sofrimentos da vida em comunidade, do governo das congregações, das missões e também da vida contemplativa”.

Segundo ela, o Dicastério é formado por 38 pessoas, a maioria consagradas, com experiências diversas em ordens e comunidades religiosas. “Isso nos permite compreender, com empatia e proximidade, as realidades vividas pelos consagrados e consagradas nos cinco continentes”, disse.

Irmã Simona Brambilla durante a Assembleia da CRB, em Brasília

A missão do Dicastério

O trabalho do Dicastério, explica Irmã Simona, está centrado na escuta, no acompanhamento e no discernimento da vida consagrada em suas diversas formas: apostólica, contemplativa, secular, eremítica, Ordo Virginum e novas comunidades.

“Recebemos situações que vêm de todo o mundo, com suas alegrias e sofrimentos. O nosso primeiro dever é ouvir com atenção, com dignidade. Atendemos presencialmente e também de forma online. Só no último ano, cerca de 23 mil pessoas passaram pelo Dicastério”, afirmou.

Estrutura e funcionamento

A estrutura organizacional é composta por uma equipe diretiva, liderada pela prefeita, auxiliada por um pro-prefeito — atualmente o cardeal salesiano Ángel Fernández Artime — e por um secretário e dois subsecretários. Também integram o grupo os oficiais e funcionários que dão suporte às diversas demandas.

O volume de trabalho é significativo: o Dicastério recebe diariamente cerca de 70 a 90 novas questões, por diferentes meios, incluindo e-mail e até mensagens por WhatsApp. “Cada caso requer estudo, compreensão profunda e, muitas vezes, um acompanhamento que pode durar meses ou até anos”, pontuou.

Muitas das questões tratadas são sensíveis e complexas. Para isso, o Dicastério conta com uma equipe que trabalha em múltiplas línguas — espanhol, português, inglês, francês, italiano, alemão e até polonês — para garantir a comunicação com os diferentes contextos.

Um Dicastério em saída

Inspirado no espírito missionário do Papa Francisco, o Dicastério também se faz presente nos diversos territórios. “Chamamos essa dimensão de ‘Dicastério em saída’”, disse Irmã Simona. Em maio, por exemplo, membros do organismo participaram de um simpósio e da assembleia das conferências de religiosos de toda a África e Madagascar, reunindo mais de 430 consagrados e consagradas. Há ainda encontros previstos nos Estados Unidos e, recentemente, foram realizadas visitas à Índia e outros países.

“Estar nos lugares, encontrar as pessoas, usar todos os sentidos — o olhar, a escuta, o tato, o olfato, o paladar — nos permite experimentar e compreender a realidade de forma integral. É diferente de apenas ler documentos”, explicou.

Anunciar com a vida

Em sua fala, Irmã Simona destacou também o poder do testemunho silencioso em terras onde o anúncio do Evangelho é restrito. “Há consagrados vivendo em contextos de maioria islâmica, onde não é possível evangelizar com palavras, mas sempre é possível anunciar com a vida — uma vida iluminada pela luz de Cristo, que exala o perfume de Cristo”, refletiu.

Formação contínua

Além da escuta e acompanhamento, o Dicastério também atua na formação. Um dos programas em andamento é o curso “Studium”, que oferece formação online em Teologia da Vida Consagrada, Direito Canônico e práticas da vida consagrada. A proposta é ajudar consagrados e consagradas a aprofundarem seu conhecimento e fortalecerem sua vocação.

Assim, irmã Simona, encerrou sua fala, convidando a padre Aitor, para dar continuidade aos aspectos práticos do dicastério.

O dia foi encerrado com um momento cultural especial: uma apresentação musical do cantor e compositor Antônio Cardoso, no anfiteatro do Colégio La Salle, também em Brasília. O espetáculo foi um gesto de celebração da vida e da missão, encerrando com leveza e beleza um dia de intenso encontro e comunhão.