Sacerdotes e fiéis da Igreja siro-malabar em audiência no Vaticano (arquivo) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Concluída mediação da Santa Sé entre os siro-malabares

A Igreja Católica Siro-Malabar é uma Igreja Católica Oriental sui iuris em comunhão com as Igrejas Católicas, sendo a segunda maior Igreja Católica Oriental no mundo, com uma população total de cerca de 3,8 milhões de católicos (dos quais 2,9 milhões vivem na Índia). Por isso, é atualmente a maior comunidade cristã dos seguidores de São Tomé na Índia. A sua sede é a Arquidiocese Maior de Ernakulam-Angamaly, situada em Kerala, na Costa do Malabar.

Vatican News O Papa Francisco lhe confiou a missão de restaurar a paz em uma comunidade dividida e em conflito por questões litúrgicas há dois anos. . E hoje, segundo o que foi relatado pelo Dicastério para as Igrejas Orientais, Leão XIV expressou "sincera gratidão pelo trabalho realizado" ao arcebispo-bispo de Košice dos Bizantinos Kyr Cyril Vasil', na conclusão do mandato desempenhado como delegado pontifício in re liturgica pela Arquieparquia de Ernakulam-Angamaly dos Siro-Malabares. A disputa O prelado jesuíta foi pela primeira vez em agosto de 2023, em nome do Papa Bergoglio, à Arquieparquia de Ernakulam-Angamaly, na tentativa de encontrar uma solução para uma longa discussão sobre a forma única a ser adotada para a celebração da Santa Qurbana, a Missa da tradição local. O acordo alcançado na época – que levou o Sínodo Siro-Malabar a estabelecer a implementação da Santa Qurbana no final de 2021 – havia sido aceito por 34 arquieparquias, exceto a de Ernakulam-Angamaly, determinando a situação de divisão sobre a qual o Papa Francisco interveio com uma primeira carta em março de 2022. A segunda missão de dom Vasil' Após sua primeira missão, em dezembro de 2023, dom Vasil' retornou pela segunda vez à arquidiocese Siro-Malabar para dar continuidade ao trabalho de mediação, apesar de um clima muito tenso que já havia visto o delegado papal ser alvo de alguns fiéis, que chegaram a atirar objetos contra ele, além de queimar fotos do então cardeal Prefeito das Igrejas Orientais, Leonardo Sandri. Pouco antes de sua segunda partida para a Índia, em 7 de dezembro de 2023, o próprio Papa Francisco decidiu intervir novamente para acalmar os ânimos, desta vez com uma mensagem em vídeo, convidando as pessoas a tratarem da questão, preservando a comunhão. Preservar a unidade Depois, em janeiro de 2024, Francisco havia confirmado a eleição do novo arcebispo de Ernakulam-Angamaly, Raphael Thattil — que havia assumido o lugar do cardeal Alencherry — e posteriormente, em maio, recebeu em audiência os representantes da antiga Igreja indiana, mais uma vez convidados a "preservar a unidade".