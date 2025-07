"Todos" preparados para "samaritanar" o ambiente digital a partir de Roma

Em menos de 20 dias começa o Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos, considerado um marco para a evangelização on-line. Depois da JMJ de Lisboa, o evento em Roma promete fortalecer a proposta do Papa Francisco de "samaritanar” o ambiente digital. Representantes do Brasil já estão confirmados para testemunhar o trabalho realizado em redes sociais, blogs e aplicativos. Nesta semana foi divulgado o hino oficial "Todos".

Andressa Collet - Vatican News

O Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos começa no mesmo dia daquele dedicado aos jovens, em 28 de julho. Durante dois dias, cerca de mil peregrinos irão unir esforços para celebrar, formar e inspirar aqueles chamados a evangelizar nas plataformas digitais. O encontro inédito e histórico, através do qual a Igreja reconhece o continente digital como espaço de missão, congrega três momentos distintos: a fase espiritual com a passagem pela Porta Santa, a fase de formação e um festival.

As inscrições já foram encerradas, mas quem não conseguir participar presencialmente em Roma, poderá acompanhar em modalidade on-line, registrando-se através do site oficial: o www.digitalismissio.org. Os dois principais eventos de formação serão transmitidos através da conta do YouTube do projeto "La Iglesia Te Escucha", que nasceu de uma convocação do Papa Francisco através do Sínodo da Sinodalidade (2021-2024) para que se pudesse evangelizar também no ambiente digital sem deixar ninguém excluído do processo sinodal, sendo Igreja em Saída, indo até às periferias existenciais do mundo.

O site oficial também irá disponibilizar em breve um guia espiritual exclusivo em preparação ao Jubileu temático, mas já é de acesso público o material - tanto visual como de texto - como recurso para promover o evento e fortalecer a missão de evangelização no mundo digital.

Os missionários da esperança, inclusive do Brasil

O evento, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho, é destinado a todos que compartilham a mensagem do Evangelho em redes sociais, blogs, canais e aplicativos. É uma oportunidade de trocar experiências e fortalecer a missão comum da Igreja. Ser um missionário da esperança significa aceitar o chamado de Cristo para levar a Boa Nova a todos os cantos, especialmente no mundo digital. Envolve espalhar a luz da fé e do Evangelho, transformando vidas com mensagens de esperança e amor. Entre elas, o testemunho de brasileiros, que já estão confirmados entre uma seleção internacional de missionários digitais: Guilherme Cadoiss, Raíssa Chadud, Vero Brunkow, Layla Kamila, Lisiane Mazzurana e Felipe Padilha.

O Jubileu dos Missionários Digitais e dos Influencers Católicos acontece após um primeiro encontro mundial, ou seja, aquele realizado durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023, com o Papa Francisco. Em vídeo que divulgou o hino do evento, o Pontífice argentino fez um convite especial para “samaritanar” o ambiente digital, uma missão que seja levada adiante com humanidade.

O hino oficial "Todos"

Além da programação já conhecida pelos peregrinos inscritos, inclusive disponível em português, nesta semana foi divulgado o texto e o clip oficial do hino internacional do Jubileu dos Missionários Digitais e Influencers Católicos. É de caráter global, porque o material foi produzido em diferentes cantos do mundo e interpretado por artistas de vários idiomas: em espanhol por Aldana Canale, Juan Delgado, Pablo Martínez, Fruto del Madero e Padre Jota; em francês por Praise Louange e Hopen Music; em italiano por Francesco Lorenzi do The Sun; em coreano por Junho Chu; em inglês por Josh Blakesley e Francesca Larosa; e em português pelo grupo do Missionário Shalom.

O Missionário Shalom (MSH), criado em 1998, foi uma resposta da Comunidade Católica Shalom à necessidade de evangelizar mais e com diferentes instrumentos a atividade missionária no Brasil. Nasceu apenas para a dimensão musical, mas com o tempo a dança foi assumindo seu espaço para completar a arte de levar Jesus ao coração dos homens.

Conheça agora a íntegra da letra da música Tutti (Todos), produzida por Aldana Canale, Pablo Martínez, Tomas Romero, Juan Delgado e José P. Valencia Poblete:

Open your eyes and see so

many souls around you

상처 입고 우는 이웃들이 당신을 기다려요

Samaritanise! Jésus t’appelle,

aime chacun d’un cœur fidèle

Peregrinos de esperanza misioneros

en el mundo digital Bringing

followers to Jesus

All are welcome in this place

Peregrinos da esperança

missionários para um mundo digital

não há fronteiras nem distâncias

para todos há um lugar.

Ascolta ciò che non si ode,

racconta col cuore che arde.

Uma esperança mais alta há

fogo en teu interior.

Samaritanea, es Jesús que llama a

abrazar a todos con amor.

Peregrinos da esperança

missionários para um mundo digital

Bringing followers to Jesus

All are welcome in this place

Pellegrini di speranza

missionari nel mondo digital

ni frontières ni distance,

chacun ici a sa place

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Peregrinos de esperanza

Misioneros en el mundo digital

não há fronteiras nem distâncias

qui c’è posto anche per te

Pèlerins d’espérance,

missionnaires du monde

digital, ni frontières ni

distance, All are welcome in

this place

Todos, todos, todos Everyone,

everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone

Todos, todos, todos Everyone, everyone

Tutti, Tutti, tutti,

Everyone, everyone

Todos, todos todos

Everyone, everyone

Tous, tous, tous

Everyone, Everone