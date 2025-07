Hebdomada Papae: o noticiário em latim deste 19 de julho

As notícias do Vaticano em latim, com tradução em italiano. Nesta edição: na missa em Castel Gandolfo, Leão XIV convidou a uma “revolução do amor”; várias audiências do Papa também durante o período de férias na residência em Castel Gandolfo; a solidariedade do Pontífice pela Ucrânia. O noticiário - em colaboração com o Departamento de Letras Latinas da Secretaria de Estado - também é divulgado em podcast no Vatican News.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undevicésimo mensis Iúlii Anno Sancto bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

In Míssa Arce Gandúlfi celebráta, Leo quartus décimus ad “amóris eversiónem” hortátur in terrárum orbe ubi tot pópuli bellis ac paupertáte compilántur.



Cum apud Romána Castra Póntifex morátur nonnúllas agit audiéntias.



Pro Ucraína Leónis Papae subsídia; ad Kharkívi famílias commeátus supportátur.



NOTÍTIAE

Leo quartus décimus die domínico tértio décimo praetérito mensis Iúlii Missae praesédit in paroecia Sancti Thomae de Villanova, Arce Gandúlfi, Látii in óppido, in quo Póntifex férias agit. Qua absolúta, Angélicam Salutatiónem in próximo Palátio Apostólico recitávit. Refert Sílvia Guidi.

Frequens hóminum multitúdo Pontíficem saepsit eadémque Leónem quartum décimum studióse salutávit, cum Arce Gandúlfi públice primam Missam celebráret. Ántequam ad paroeciam Sancti Thomae de Villanova perveníret, mediánam óppidi viam est eménsus, parva patenti autorǽda vectus, innúmeros salútans adstántes. Ex Missa ínsuper eláte est effátus de tot “homínibus qui patiúntur políticas eásque iníquas condiciónes”, “rem oeconómicam ad paupertátem redigéntem, bella quae sómnia delent”. Sinámus – áddidit – ut próximi “necessitátes” et “aegritúdines” “cor frangant”, quod in Angélica Salutatióne ex apostólico Palátio iterávit. Sub Mariális precatiónis éxitum rursus ad pacem est hortátus atque ne oblivióne obruántur ii qui “in dolóre ac necessitáte” ob bella mundána versántur.

Ex quo témpore apud Castra Romána in Pontíficum ǽdibus commorátio incoháta est, Leo quartus décimus Papa occúrsibus, celebratiónibus atque visitatiónibus dies consúmpsit. Refert Xavérius Sartre.

Non ágitur de saeptis fériis, seiúnctis a Romána consuetúdine, sed de operósa quiéte, cum plura agúntur, praeter ea praestitúta. Ex quo témpore Arcem Gandúlfi, die sexto mensis Iúlii, pervénit, haud páucas Leo quartus décimus nactus est occasiónes hóspites suam in sedem recipiéndi aut próximas communitátes inviséndi. Die Martis quinto décimo mensis Iúlii ad sedem Carabinariórum Arcis Gandúlfi se cóntulit, Missam celebratúrus, qua acta, Monastérium Clarissárum Albáni pétiit, religiósas soróres convéntum. Ántehac, die nono mensis Iúlii, apud Villam Barberini Zelensky, Ucraínum Prǽsidem, recépit, necessitátem commúnicans “pacis aequae mansurǽque ratiónis inveniéndae”. Quaedam audiéntiae sodálibus capitulórum generálium nonnullórum Institutórum religiosórum necnon particípibus oecuménicae peregrinatiónis orthodóxae cathólicae Foederatárum Civitátum Américae Septentriónalis sunt destinátae. Inter núntios praetéritis diébus transmíssos ille annumerátur pro “Cordis Ludo”, diéi praetériti quinti décimi mensis Iúlii, in quo Leo quartus décimus rursus postulávit ut “ódii cursus” inhiberétur”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Leo quartus décimus certis subsídiis Ucraínae subvénit. Kharkívi famíliis per Eleemosynáriam Apostólicam cibária sunt trádita, quae urbs máxime ob bellum est vastáta. Iam mense Iúnio quaedam autocinéta onerária illuc erant missa. Cardinális Krajewski Eleemosynárius asséruit: “Cáritas non feriátur. Summus Póntifex quaesívit ut quam primum agerémus”.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

19 luglio 2025

TITOLI

Nella Messa a Castel Gandolfo Leone XIV invita a una “rivoluzione dell’amore” in un mondo dove tanti popoli sono derubati da guerre e povertà.



Diverse le udienze del Papa anche durante il periodo di soggiorno nella residenza ai Castelli Romani.



La solidarietà di Papa Leone per l’Ucraina, inviati pacchi di cibo alle famiglie di Kharkiv.



SERVIZI

Leone XIV ha presieduto domenica 13 luglio scorso una Messa nella parrocchia di San Tommaso da Villanova, a Castel Gandolfo, la cittadina laziale in cui il Papa sta trascorrendo un periodo di soggiorno. Al termine ha recitato l’Angelus dal vicino Palazzo apostolico. Il servizio di Silvia Guidi.



Un grande bagno di folla, letteralmente assiepata a ridosso del Papa, ha saluto con entusiasmo Leone XIV alla sua prima Messa celebrata pubblicamente a Castel Gandolfo. Prima di raggiungere la parrocchia di San Tommaso da Villanova, il Papa ha percorso la via centrale della cittadina a bordo di una minicar scoperta salutando le centinaia di persone presenti. Alla Messa poi, Leone XIV ha lanciato un appello per quanti sono "vittime di sistemi politici oppressivi”, di “un’economia che li costringe alla povertà, della guerra che uccide i loro sogni". Lasciamo, ha detto, che i "bisogni" e le "sofferenze" del prossimo ci "spezzino il cuore" - un concetto ribadito anche al momento dell’Angelus, presieduto dal vicino Palazzo apostolico. Leone XIV ha concluso la preghiera mariana con un nuovo invito alla pace e a non dimenticare tutti coloro che si trovano "in uno stato di sofferenza e di bisogno" a causa dei conflitti nel mondo.

Dall’inizio della sua permanenza nella residenza estiva dei Papi sui Castelli Romani, le giornate di Leone XIV sono spesso trascorse tra incontri, celebrazioni e visite. Xavier Sartre li ricorda in questo servizio.



Non una vacanza riservata e lontana dalla routine romana, ma il riposo attivo di un’agenda ricca di momenti oltre quelli preventivati. Dal suo arrivo a Castel Gandolfo, il 6 luglio scorso, non poche sono state le occasioni per Leone XIV di accogliere nella sua residenza ospiti o di andare di persona a visitare comunità vicine. Come accaduto martedì 15 luglio, quando il Papa si è prima recato nella caserma dei Carabinieri di Castel Gandolfo per celebrare la Messa e al termine ha raggiunto il Monastero delle clarisse di Albano per fare visita comunità delle religiose. In precedenza, il 9 luglio, aveva ricevuto nella residenza di Villa Barberini il presidente ucraino Zelensky, condividendo l’urgenza di “percorsi di pace giusti e duraturi”. Tra le udienze anche quella ai membri dei capitoli generali di diversi Istituti religiosi e ai partecipanti a un pellegrinaggio ecumenico ortodosso-cattolico dagli Stati Uniti. Tra i messaggi inviati nei giorni scorsi anche quello in video per la “Partita del cuore” del 15 luglio scorso, nel quale Leone XIV ha chiesto nuovamente di fermare “la corsa all’odio”.

NOTIZIE



Da Papa Leone anche un gesto concreto di solidarietà verso l’Ucraina. Pacchi di cibo diretti alle famiglie di Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra, sono stati inviati attraverso l’Elemosineria Apostolica. Già in giugno alcuni camion erano stati inviati nel Paese. Il cardinale elemosiniere Krajewski ha detto: “La carità non va in vacanza. Il Santo Padre ci ha chiesto di fare più presto possibile”.

Ed è tutto per questa edizione, a risentirci la prossima settimana.