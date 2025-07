Arcebispo Kulbokas: ataques mais frequentes em Kiev com danos também na Nunciatura

O núncio na Ucrânia, Visvaldas Kulbokas, comenta a situação nestas horas na capital, onde caíram dezenas de mísseis russos, inclusive no bairro onde se encontra a Representação Pontifícia: “vi com meus próprios olhos e ouvi que alguns drones sobrevoaram a Nunciatura e as casas. Não sei o que procuravam. Ouvimos várias explosões; duas delas muito próximas. Nossa sede sofreu danos no telhado, na garagem e nas instalações de serviço”.

Svitlana Dukhovych - Vatican News

A Nunciatura Apostólica de Kiev também está entre os numerosos edifícios atingidos pelo ataque maciço russo com drones e mísseis balísticos lançados sobre a capital ucraniana na noite entre 9 e 10 de julho. Foram ouvidas fortes explosões, eclodiram incêndios e registaram-se vítimas. O edifício da Representação Pontifícia, no bairro de Shevchenkivskyi, também foi danificado por fragmentos de drones que atingiram os dois edifícios residenciais civis situados nas imediações. A situação no terreno foi relatada à mídia vaticana pelo núncio, o arcebispo Visvaldas Kulbokas.

Excelência, qual é a situação dos bombardeios em Kiev?

Os ataques à cidade estão se intensificando cada vez mais, são muito mais frequentes e muito mais intensos do que os ataques – ainda que intensos – dos últimos três anos. Também esta noite e nas primeiras horas desta manhã (de quinta-feira, 10 de julho) houve dezenas e dezenas de mísseis e drones. O que é preocupante é que se vê que os drones têm como alvo os bairros civis. Vi com meus próprios olhos e ouvi que alguns drones voaram bem perto da nunciatura e das casas. Não sei o que eles procuravam. Ouvimos várias explosões, duas delas muito próximas. Também observei os danos aos prédios civis: um a cerca de 70 metros, outro a cerca de 90 metros. Nossa sede também sofreu alguns danos, tanto no prédio principal – o telhado – quanto na garagem e nas instalações de serviço. Recolhemos uma dezena de estilhaços bastante grandes e acho que foi um drone e não um míssil. Como pessoas, estamos bem, não sofremos danos. Mas, claro, é impressionante ver as explosões que ocorrem nas imediações.

Fragmentos dos bombardeamentos caídos no território da Nunciatura em Kiev

A Nunciatura fica num bairro central da capital...

A estrutura fica no bairro chamado Shevchenkivskyi, que é um bairro muito grande. Aqui estão muitas embaixadas. As estatísticas dizem que é o bairro mais atingido, sem contar as cidades próximas à linha de frente, como Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson, Odessa e Sumy. Portanto, depois dessas cidades, o bairro Shevchenkivskyi de Kiev é o mais atingido de toda a Ucrânia, tanto em número de mísseis quanto de drones. Alguns chegam a poucas centenas de metros de distância, mas esta noite vários chegaram muito, muito perto. Não sabemos quantas vítimas houve, porque às vezes esses dados só são conhecidos depois de um, dois ou três dias, mas todas as manhãs, na Santa Missa, rezamos sempre por todas as vítimas. É claro que isso causa várias dificuldades: por exemplo, também hoje, pela enésima vez, nossos colaboradores não conseguiram chegar ao trabalho a tempo porque não há como se locomover, as ruas precisam ser limpas de uma grande quantidade de detritos e estilhaços.

“Tudo isso certamente nos leva a rezar ainda mais intensamente, pedindo que o Senhor nos dê a paz como um dom, se os homens não conseguem alcançá-la.”

Imagino que, depois de uma noite tão difícil, seja pesado enfrentar os compromissos do dia...

Certamente, a energia durante o dia diminui bastante. Além disso, justamente nestes dias, as irmãs da Nunciatura estão recebendo a visita da superiora geral, acompanhada por algumas conselheiras. Elas também tiveram uma noite sem conseguir dormir. Pertencem à Congregação das Irmãs da Caridade de São Vicente. Na Ucrânia, a Congregação foi fundada em 8 de junho de 1926 pelo metropolita Andrey Sheptytsky, como ramo oriental da congregação homônima fundada na Bélgica. Sua Casa Geral fica em Lviv e uma comunidade de três religiosas colabora com a nossa Nunciatura, pelo que estamos muito gratos. Esta noite, também hospedamos o bispo eleito de Kamianets-Podilskyi dos latinos [dom Edward Kava, OFM Conv, ndr]. Os estilhaços que atingiram a estrutura também caíram a poucos metros da minha casa e da do bispo. Quando ouvimos explosões tão poderosas, não há como dormir e, portanto, descemos porque é preciso estar pronto para deixar o prédio caso ele pegue fogo. Ficar nos andares superiores seria muito imprudente, porque lá não daria tempo de deixar o prédio, como acontece com todas as casas civis quando são atingidas. Para quem sobrevive, o problema é conseguir sair das casas a tempo, porque os drones, além da onda da explosão, têm o combustível queimando. Além disso, tanto hoje quanto nos últimos dias, é impossível abrir as janelas porque toda a cidade está queimando, queimando o material tóxico do combustível dos mísseis e dos drones. Por algumas horas, é muito perigoso respirar o ar da cidade.

Então, a intensidade dos bombardeios aumentou...

Os ataques à cidade de Kiev também foram frequentes [desde o início da invasão em grande escala, ndr], mas pode-se dizer que foram periódicos nos anos 2023-2024. Foram muito intensos logo no início da guerra em grande escala, ou seja, em fevereiro e março de 2022, e agora – desde o final de maio, durante todo o mês de junho e no início de julho – a intensidade aumentou muito, tanto em termos de frequência dos ataques com mísseis e drones de diferentes tipos, quanto em termos de número. Por exemplo, contando apenas os drones, se não me engano, as explosões se sucediam uma após a outra em um intervalo de três horas. Depois vinham os mísseis. Três horas significa que você ouve um drone passar e depois o mesmo drone volta e você não sabe qual alvo ele está procurando porque você o ouve bem acima da sua cabeça. Depois outro, e o quinto, o décimo, o vigésimo, o trigésimo... é contínuo. Depois ouvem-se as explosões e, portanto, é tudo muito intenso.

Só nos resta rezar...

Certamente, este momento leva-me a pedir a oração de todos: tenho muita confiança na nossa oração. Nós que rezamos talvez não sejamos dignos dessa graça do Senhor, mas neste Ano Jubilar nos confiamos à sua misericórdia e, portanto, convido todos a rezar, mesmo aqueles que se consideram indignos, aqueles que consideram não ter uma oração forte:

“Todos juntos, unamos nossas orações e peçamos, vamos repetir esse pedido ao Senhor para que nos conceda a paz. Convido todos a se unirem a essa oração.”