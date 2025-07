Dom Gallagher na Índia para “fortalecer os laços de amizade e colaboração”

O secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais começou neste domingo, 13 de julho, a visita ao país asiático que termina no sábado, 19 de julho.

Vatican News A partir deste domingo, 13, até o próximo sábado, 19 de julho, o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, cumpre agenda na Índia. A conta oficial da Secretaria de Estado na rede social X, @TerzaLoggia, foi quem anunciou a visita ao país asiático. "O objetivo" da viagem, diz a postagem, é "consolidar e fortalecer os laços de amizade e colaboração entre a Santa Sé e a República da Índia".