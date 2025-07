Gallagher: Instituto de Teologia em Trivandrum, farol de sabedoria para quem busca a verdade

Durante sua viagem à Índia, o secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais participou do lançamento da pedra fundamental do novo Instituto Teológico Malankara, no Seminário Maior de Santa Maria Malankara, em Trivandrum. O arcebispo expressou sua esperança de que o centro de treinamento seja reconhecido não apenas por seu rigor acadêmico, mas também por seu compromisso "com o serviço, a paz e a reconciliação"

Lorena Leonardi – Vatican News

Um lugar onde "a fé e o intelecto são cultivados em harmonia", um "santuário para reflexão profunda, estudo rigoroso e crescimento espiritual transformador", onde mentes jovens serão formadas "não apenas como acadêmicos e pastores", mas como "líderes compassivos, construtores de pontes e servidores da humanidade". Este será o novo Instituto de Teologia Malankara no Seminário Maior de Santa Maria Malankara, em Trivandrum, nas palavras auspiciosas do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais, que participou da cerimônia de lançamento da pedra fundamental na terça-feira, 15 de julho.

Um legado a ser mantido vivo

"Um momento solene que marca o início de um projeto dedicado à formação de mentes e corações, radicado na fé e no serviço à comunidade", escreveu a Secretaria de Estado na conta do X @TerzaLoggia. Anteriormente, o prelado — que se encontra na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita com o objetivo de consolidar e fortalecer os laços de amizade e cooperação entre os dois Estados — celebrou a "Holy Qurbana" por ocasião do 72º Dia dedicado ao venerável servo de Deus Mar Ivanios (1882-1953), pastor que desempenhou um papel fundamental no restabelecimento da comunhão da Igreja sírio-malancar com Roma.

Na presença do cardeal Cleemis Baselios, arcebispo-mor de Trivandrum dos sírio-malancar, Gallagher, em seu discurso de abertura na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Teologia, enfatizou como a Igreja malancar, com suas "profundas raízes na tradição apostólica" e "vivo testemunho" ao longo dos séculos, sempre atribuiu grande valor à educação, à formação espiritual e ao serviço. Hoje, este legado - composto por instituições que moldaram inúmeras vidas e comunidades - nos convoca a continuar o caminho que trilhamos em três linhas: "Buscar a sabedoria, promover a compreensão e servir com amor".

Em diálogo com os desafios da modernidade

Muito mais do que um gesto simbólico, o lançamento da pedra fundamental do instituto teológico serve como uma declaração de "compromisso com o futuro", continuou ele, descrevendo a nova estrutura como um lugar onde "as verdades atemporais" da fé serão exploradas "em diálogo com os desafios e oportunidades do mundo moderno". Como um "farol de esperança", irradiando a luz de Cristo a todos que buscam "verdade e significado", o centro de formação se tornará um espaço onde "as perguntas são acolhidas", as diferenças são "oportunidades de crescimento" e a busca pelo conhecimento é "guiada pela sabedoria do Evangelho". O arcebispo prosseguiu descrevendo a nova instituição acadêmica: será uma instituição "aberta a todos", onde os marginalizados "encontrarão voz", justiça e misericórdia caminharão "de mãos dadas" e cada indivíduo será encorajado a realizar o "potencial" que Deus lhe deu.

Foto de grupo no final da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo Instituto de Teologia em Trivandrum

Acender corações e mentes

Por fim, o secretário das Relações com os Estados e Organizações Internacionais expressou sua esperança de que o Instituto de Teologia Malankara seja reconhecido não apenas por seu rigor acadêmico, mas também por seu compromisso "com o serviço, a paz e a reconciliação", como um lugar onde "os corações são inflamados pelo fogo da fé" e as mentes são aguçadas para enfrentar os desafios do amanhã. Convocando os presentes a uma "responsabilidade compartilhada", Gallagher convidou todos - clérigos e leigos, professores e alunos, benfeitores e construtores - a trabalharem juntos para concretizar essa visão, apoiando-se mutuamente com "generosidade, incentivo e oração".