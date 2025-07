Gallagher na Índia: unidos na diversidade para testemunhar Cristo na harmonia

O arcebispo Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, durante a “Holy Qurbana”

O secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, durante sua viagem ao país asiático, celebrou a “Holy Qurbana” em Trivandrum, por ocasião do 72º Dia dedicado ao venerável Mar Ivanios, primeiro líder da Igreja Siro-Malancar que teve um papel fundamental na restauração da comunhão com Roma.

Lorena Leonardi – Cidade do Vaticano

Uma unidade que “não seja uniformidade, mas comunhão: uma harmonia que respeita a diversidade promovendo o amor e a compreensão recíproca”. Essa é a herança “mais atual do que nunca” deixada pelo venerável servo de Deus Mar Ivanios (1882–1953), para o “mundo de hoje, onde divisões e conflitos frequentemente dominam as manchetes”. Foi o que declarou o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, durante a “Holy Qurbana” celebrada nesta terça-feira, 15 de julho, em Trivandrum, por ocasião do 72º Dia dedicado a esse pastor que teve um papel-chave em trazer de volta à comunhão com Roma a Igreja Siro-Malancar. “Um momento de fé, unidade e reconhecimento de sua herança espiritual”, escreveu a Secretaria de Estado em um post na rede social "X".

A herança de Mar Ivanios

Gallagher, que está na Índia de 13 a 19 de julho para uma visita voltada a consolidar e reforçar os laços de amizade e cooperação, centrou sua reflexão na figura de Geevarghese Thomas Panickaruveetil – este era seu nome de nascimento – fundador das congregações da Ordem da Imitação de Cristo (Bethany Ashram) e das Irmãs da Imitação de Cristo (Bethany Madhom). Apesar de enfrentar muitas dificuldades internas e externas, há 95 anos ele tomou a “corajosa decisão” de conduzir a comunidade siro-malancar à plena comunhão com Roma. Um “momento histórico”, afirmou o prelado, não apenas para o estado indiano de Kerala, mas também para a Igreja universal, pois não se tratava “simplesmente de um ato administrativo”, mas sim de uma “profunda declaração espiritual e eclesial sobre a unidade de todos os cristãos, enraizada na pessoa de Jesus”.

A "Holy Qurbana" celebrada pelo arcebispo Gallagher em Trivandrum

Olhar além das diferenças

Na presença do cardeal Cleemis Baselios, arcebispo maior de Trivandrum dos siro-malancareses, e dos bispos desta Igreja, Gallagher se deteve longamente sobre o conceito de unidade, definindo o exemplo encarnado por Mar Ivanios como um desafio para “olhar além das nossas diferenças”, buscar “o terreno comum da fé em Cristo”, “construir pontes onde quer que Ele nos guie: em nossas famílias, paróquias, escolas e sociedades, cultivando reconciliação e paz”, com a consciência de que a verdadeira unidade não pode ser imposta pela força, mas deve nascer “do coração do Evangelho”.

Segundo o prelado, os ensinamentos, a vida e as obras desse “apóstolo da unidade” oferecem uma “sabedoria atemporal” capaz de orientar no caminho espiritual e na vida cotidiana: como testemunha de uma fé “dinâmica e transformadora”, seu compromisso com a unidade não esteve isento de controvérsias ou dificuldades, “contudo, sua fidelidade inabalável ao Evangelho e à unidade da Igreja lhe deu força para perseverar”. Da mesma forma, viver autenticamente nossa fé pode exigir “escolhas difíceis e sacrifícios” e nos chamar a ser “testemunhas corajosas de Cristo” nas famílias, nos locais de trabalho e na sociedade, mesmo diante das adversidades.

Educação transformadora

Ainda, o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais destacou outro pilar do ministério do arcebispo indiano: a atenção à educação “transformadora”, capaz de formar “a pessoa inteira”, e a abertura da educação às mulheres em uma época em que isso não era comum.

Recordando as leituras da Liturgia, Gallagher exaltou “a continuidade da fé que atravessa as gerações”, o papel fundamental dos “testemunhos santos” para nutrir a fé e uma espiritualidade enraizada no culto eucarístico e no sacrifício da cruz. Por fim, a oração, verdadeiro “fundamento” da vida de Mar Ivanios, sem a qual as ações perdem “sentido e direção”, pois é na oração que se recebem força, sabedoria e paz para enfrentar os desafios da vida.

Unidade na diversidade

Promover a “unidade na diversidade”, destacou o arcebispo, o exemplo do venerável servo de Deus mostra que tal unidade “é possível quando está enraizada no amor e na verdade”. Por isso, cada indivíduo, concluiu Gallagher, é chamado a ser “artífice da paz, construtor de pontes e testemunha do Evangelho”, sem esquecer que “a verdadeira unidade inclui justiça e compaixão para com os que sofrem”.