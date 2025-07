Dicastério para o Serviço de Caridade

A sua missão é percorrer os caminhos da caridade em nome do Papa

Amedeo Lomonaco - Cidade do Vaticano

O Dicastério para o Serviço da Caridade, também chamado de Esmolaria Apostólica, é uma expressão especial de misericórdia: partindo da opção pelos pobres, vulneráveis ​​e excluídos, realiza a obra de assistência e auxílio a eles em nome do Pontífice, em qualquer parte do mundo.

O Papa, nos casos de particular indigência ou outra necessidade, organiza pessoalmente as ajudas a serem destinadas aos necessitados. O Dicastério, sob a guia do prefeito, o Esmoler de Sua Santidade, está em contato com outros Dicastérios competentes neste peculiar âmbito e torna concreta, com a sua atividade, a solicitude e a proximidade do Papa, como Pastor da Igreja universal, para com aqueles que vivem não apenas em situações de indigência, marginalização ou pobreza, mas também para com aqueles que são atingidos por graves calamidades. O prefeito do Dicastério para o Serviço da Caridade é o cardeal Konrad Krajewski.

Competências

O Dicastério para o Serviço da Caridade é responsável por receber, buscar e solicitar doações para as obras de caridade que o Papa realiza em prol dos mais necessitados. O Esmoler de Sua Santidade também tem a faculdade de conceder a Bênção Apostólica com diplomas devidamente autenticados em papel pergaminho. Todos os rendimentos são destinados à caridade. Entre suas funções, o Esmoler também tem aquela de esvaziar a conta de caridade do Santo Padre e, segundo a lógica do Evangelho, ajudar o próximo a enfrentar as dificuldades.

Notas Históricas

Exercer a caridade para com os pobres é uma preocupação da Igreja que remonta aos primeiros séculos. É um serviço que se enquadrava na competência direta dos diáconos. Em uma Bula Papal de Inocêncio III (1198-1216), o Esmoler é mencionado como um cargo já existente.

O primeiro Papa a organizar a Esmolaria Apostólica foi Gregório X (1271-1276), que instituiu as atribuições do Esmoler. Alexandre V, com uma Bula de 1409, regulamentou as regras da Esmolaria que sempre levou em frente suas atividades graças à constante solicitude dos Pontífices.

O Esmoler de Sua Santidade tem a dignidade de arcebispo, faz parte da Família Pontifícia e, como tal, participa das celebrações litúrgicas e das audiências oficiais do Papa.

Leão XIII, a fim de promover a arrecadação de fundos para as obras de caridade confiadas à Esmolaria, delegou ao Esmoler a faculdade de conceder a Bênção Apostólica por meio de diplomas em papel pergaminho. Os custos indicados para a concessão da Bênção Papal referem-se apenas ao diploma, aos custos de preparação e envio e a uma contribuição para a caridade do Papa.

Instalações do Ambulatório Mãe de Misericórdia

Um "pronto-socorro" para curar feridas

O Papa Francisco costumava dizer que a Igreja é como um "hospital de campanha". O Dicastério para o Serviço da Caridade é o seu Pronto-Socorro, um braço caridoso e misericordioso que deve correr para curar feridas e apoiar os menos afortunados.

Foram muitos, em particular, as cargas de ajuda destinadas à população da Ucrânia, abalada nestes tempos pelo drama da guerra. Foram distribuídos gêneres de primeira necessidade, roupas, produtos de higiene, medicamentos e alimentos.

Outro "pronto-socorro" apoiado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade é o ambulatório Mãe da Misericórdia e o serviço de chuveiros. O ambulatório é uma instituição que oferece assistência médica gratuita a pessoas que vivem em situações de pobreza, marginalização ou de dificuldade, e está localizada na Praça de São Pedro, sob a colunata direita. Todos os anos, oferece mais de 15.000 serviços de saúde a aproximadamente 8.000 pessoas; para estas, somam-se as inúmeras intervenções com ambulatórios móveis em áreas periféricas da cidade. A missão desta clínica especial é também a do Dicastério para o Serviço da Caridade: ser uma garantia de dignidade na esteira da fraternidade.