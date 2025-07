O Papa Leão XIV celebrou a Missa na capela do Dicastério para os Bispos (20 de maio de 2025)

A missão deste organismo é auxiliar o Papa na escolha dos pastores a quem confiará as comunidades eclesiais nos territórios sob sua jurisdição. Após a identificação dos sacerdotes a serem propostos ao episcopado, a decisão final cabe ao Pontífice.

Amedeo Lomonaco – Cidade do Vaticano

O Dicastério para os Bispos foi guiado desde janeiro de 2023, com a função de prefeito, pelo então cardeal Robert Francis Prevost, que posteriormente ascendeu ao trono de Pedro com o nome de Leão XIV. O secretário é monsenhor Ilson de Jesus Montanari.

A tarefa que a Igreja confia a este Dicastério é auxiliar o Pontífice na escolha dos pastores do Povo de Deus. É de competência deste organismo curial tudo o que se refere à constituição e provisão das Igrejas particulares e ao exercício do múnus episcopal na Igreja Latina, sem prejuízo da competência do Dicastério para a Evangelização.

Competências

O âmbito de ação e das competências do Dicastério para os Bispos está delineado na Constituição Apostólica “Praedicate Evangelium”. Compete a este Dicastério, após reunir os elementos necessários e em colaboração com os Bispos e as Conferências Episcopais, tratar de questões relativas à constituição das Igrejas particulares e seus agrupamentos, sua divisão, unificação, supressão e outras alterações.

O Dicastério dispõe sobre tudo o que diz respeito à nomeação de bispos, diocesanos e titulares, dos administradores apostólicos. O Dicastério também trata da renúncia dos bispos ao seu cargo, de acordo com as disposições canônicas. Compete também ao Dicastério preparar tudo o que se refere às visitas "ad limina Apostolorum" das Igrejas particulares confiadas aos seus cuidados.

Pontifícia Comissão para a América Latina

Junto ao Dicastério para os Bispos está instituída a Pontifícia Comissão para a América Latina, cuja tarefa é estudar questões que dizem respeito à vida e ao desenvolvimento das mesmas Igrejas particulares. É de sua competência promover as relações entre as instituições eclesiásticas internacionais e nacionais que atuam nas regiões da América Latina e as instituições curiais.

Notas Históricas

O Dicastério para os Bispos tem origens antigas. Sisto V, com a Constituição "Immensa" de 22 de janeiro de 1588, instituiu a Congregação para a Ereção de Igrejas e Provisões Consistoriais, nome posteriormente alterado para Sagrada Congregação Consistorial.

São Pio X, com a Constituição "Sapienti Consilio" de 1908, ampliou suas atribuições, designando-lhe, entre outras coisas, a competência relativa à eleição de bispos, à ereção de dioceses e dos capítulos dos cônegos.

Com a Constituição Apostólica "Regimini Ecclesiae Universa", de 15 de agosto de 1967, de Paulo VI, o nome foi novamente alterado para Sagrada Congregação para os Bispos. Com a Constituição Apostólica Pastor Bonus, de 28 de junho de 1988, de João Paulo II, fica determinado que a Congregação para os Bispos é chamada, entre outras coisas, a realizar tudo o que se refere à constituição das Igrejas particulares e seus Concílios, sua divisão, unificação, supressão e outras mudanças.

A Congregação para os Bispos mudou de nome em 2022. Com a promulgação da Constituição Apostólica "Praedicate Evangelium", o nome anterior da Congregação foi alterado. O nome atual é Dicastério para os Bispos.

Dicastério para os Bispos: a Capela

Escolher homens que sejam pastores

O critério não é a busca pela perfeição. O Dicastério para os Bispos, diferentemente do das Causas dos Santos, é responsável por avaliar os perfis pastorais dos candidatos que são homens em caminho à luz do Evangelho.

Em um sacerdote a ser proposto ao episcopado, as virtudes teologais e cardeais, e em particular a prudência, certamente contam. O trabalho do Dicastério para os Bispos deve ser realizado colegialmente, com fé e espírito de serviço. A avaliação final é então submetida ao Papa para sua decisão final.