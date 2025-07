O Dicastério para as Igrejas Orientais

Detalhe da capela do Dicastério para as Igrejas Orientais

É o Dicastério da Cúria Romana que cuida, em nome do Papa, de todas as Igrejas Orientais Católicas, cujos territórios se estendem da Etiópia ao Oriente Médio, da Europa à Índia, e de todas as comunidades da diáspora, filhas dessas Igrejas sui iuris (por direito próprio) espalhadas hoje, por numerosas migrações, em muitas partes do mundo.

Alessandro Di Bussolo – Cidade do Vaticano

É o Dicastério da Cúria Romana que cuida, em nome do Papa, de todas as Igrejas Católicas Orientais, cujos territórios se estendem da Etiópia ao Oriente Médio, da Europa à Índia, e de todas as comunidades da diáspora que são filhas dessas Igrejas sui iuris (de direito próprio) espalhadas hoje, devido a numerosas migrações, em muitas partes do mundo. O prefeito é o cardeal Claudio Gugerotti, e o secretário é o arcebispo Michel Jalakh, OAM.

Notas históricas

Em 1573, o Papa Gregório XIII instituiu a Congregatio de rebus Graecorum, à qual foi confiada a tarefa de acompanhar a vida dos católicos de rito bizantino ou grego, mas também de promover a fé entre outros cristãos do Oriente.

Em 1862, Pio IX, dentro da Sacra Congregatio para a Propagação da Fé, erigiu, com tarefas semelhantes, a Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis.

Em 1917, o Papa Bento XV, com o Motu Proprio Dei providentis, criou a Congregação para a Igreja Oriental, e em 1967, São Paulo VI, com a Constituição Apostólica Regimini Ecclesiae Universae, mudou o nome para Congregação para as Igrejas Orientais. Em 1964, São Paulo VI publicou o decreto Orientalium Ecclesiarum, e em 1990, São João Paulo II publicou o Código dos Cânones das Igrejas Orientais.

Em 2022, o Papa Francisco, com a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, mudou o nome para Dicastério para as Igrejas Orientais. Em 2022, o Papa Francisco, com a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, mudou o nome para Dicastério para as Igrejas Orientais.

Entre os vários documentos magisteriais, os seguintes são essenciais para abordar o fascinante mundo das Igrejas Orientais Católicas:

A Carta Apostólica Orientalium dignitas, com a qual o Papa Leão XIII, em 1895, quis salvaguardar o significado das tradições orientais para toda a Igreja, destacando a vontade da Santa Sé de proteger sua especificidade. Em 1964, São Paulo VI publicou o decreto do Concílio Vaticano II sobre as Igrejas Orientais Católicas, Orientalium Ecclesiarum. Em 1990, São João Paulo II promulgou o Código dos Cânones das Igrejas Orientais e, cinco anos depois, por ocasião do centenário do Orientalium dignitas, publicou a Carta Apostólica Orientale lumen.

A entrada da sede do Dicastério para as Igrejas Orientais, em prédio na Via della Conciliazione

Entrada da sede do Dicastério para as Igrejas Orientais, em um edifício na Via della Conciliazione

Competências

O Dicastério, de acordo com a Constituição Apostólica Praedicate evangelium, trata de assuntos que dizem respeito às Igrejas Orientais Católicas sui iuris.

O Dicastério é competente em todos os assuntos específicos das Igrejas Orientais que são de responsabilidade da Santa Sé, tais como: a estrutura e a ordem das Igrejas; o exercício das funções de ensinar, santificar e governar; as pessoas, seu status, seus direitos e deveres. Portanto, exerce sobre as eparquias, bispos, clérigos, religiosos e fiéis de rito oriental as faculdades que os Dicastérios para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, para os Bispos, para o Clero, para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica e para a Educação Católica têm, respectivamente, sobre as dioceses, bispos, clérigos, religiosos e fiéis de rito latino, salvo algumas exceções.

O Dicastério acompanha com atenção as comunidades de fiéis orientais que se encontram nas Circunscrições territoriais da Igreja latina, chamadas "da diáspora". Provê suas necessidades espirituais por meio de visitadores ou por meio de uma própria Hierarquia, onde o número de fiéis e as circunstâncias o exigirem, após ter consultado o Dicastério competente para o estabelecimento de Igrejas particulares no mesmo território. Em regiões onde os ritos orientais prevalecem há muito tempo, o apostolado e a ação missionária dependem exclusivamente deste Dicastério, mesmo que sejam realizados por fiéis da Igreja Latina.

O Dicastério, portanto, também tem jurisdição territorial sobre os fiéis latinos na Bulgária, Chipre, Egito, Jordânia, Grécia, Iraque, Irã, Israel, Líbano, Palestina, Síria e Turquia.

No Dicastério estão presentes a Comissão Especial para a Liturgia, com a tarefa de salvaguardar e promover o patrimônio litúrgico do Oriente cristão, a Comissão Especial para Estudos sobre o Oriente Cristão e a Comissão Especial para a Formação do Clero e dos Religiosos, que promove a formação de estudantes orientais, especialmente em Roma.

A ROACO (Reunião das Obras de Ajuda às Igrejas Orientais), comissão que reúne agências-obras de vários países do mundo, comprometidas no apoio financeiro às Igrejas Orientais em diversos setores, desde a construção de locais de culto até bolsas de estudo, desde instituições educacionais e escolares até aquelas dedicadas à assistência social e sanitária, é presidida pelo prefeito e tem como vice-presidente o secretário do Dicastério.

Tem a tarefa de promover o amor e a corresponsabilidade eclesial para com a Terra Santa e, para isso, envia anualmente a todos os bispos uma Carta Circular em vista da Coleta para a Terra Santa, para sensibilizar os fiéis à ajuda espiritual e material em favor das comunidades e instituições católicas presentes na terra de Jesus.

Detalhe da capela do Dicastério para as Igrejas Orientais

Recuperar o sentido do mistério do Oriente cristão

O Papa Leão XIV sublinhou iso, quando se encontrou com os pastores e fiéis das Igrejas Orientais Católicas por ocasião do seu Jubileu, em 14 de maio de 2025: “A Igreja precisa de vós! Como é grande a contribuição que o Oriente cristão nos pode oferecer hoje! Quanta necessidade temos de recuperar o sentido do mistério, tão vivo nas vossas liturgias, que abrangem a pessoa humana na sua totalidade, cantam a beleza da salvação e suscitam o enlevo pela grandeza divina que abraça a pequenez humana!”. Obrigado a vós, "queridos irmãos e irmãs do Oriente, de onde ressuscitou Jesus, Sol de justiça, por serdes “luzes do mundo”, concluiu, fazendo votos que as Igrejas Orientais continuem sendo "exemplo" e que "os Pastores promovam com retidão a comunhão, especialmente nos Sínodos dos Bispos, para que sejam lugares de colegialidade e de autêntica corresponsabilidade".

Um convite também reiterado no encontro com os membros da ROACO em 26 de junho de 2025: "Gostaria que esta luz de sabedoria do Oriente] e salvação fosse mais conhecida na Igreja católica, onde ainda subsiste muita ignorância a tal respeito […]. No entanto, o Oriente cristão só pode ser preservado se for amado; e só é amado se for conhecido. […]. E há também necessidade de encontro e partilha da ação pastoral, dado que hoje os católicos orientais já não são primos distantes que celebram ritos desconhecidos, mas irmãos e irmãs que, devido a migrações forçadas, vivem ao nosso lado. O seu sentido do sagrado, a sua fé cristalina que se tornou granítica pelas provações, e a sua espiritualidade que tem o perfume do mistério divino podem beneficiar a sede de Deus latente, mas presente no Ocidente."