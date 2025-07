O objetivo é evangelizar por meio do desenvolvimento de valores humanos e cristãos. Sua estrutura é dividida nas Seções "Cultura" e "Educação". Esses dois departamentos trabalham, dentro de suas respectivas competências, de forma integrada e coordenada.

Amedeo Lomonaco - Cidade do Vaticano

Que o mundo educativo e escolar seja permeado pelo espírito do Evangelho. Esta é a missão do Dicastério para a Cultura e a Educação que, como afirma a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, contribui "para a plena realização do seguimento de Jesus Cristo, opera em prol do desenvolvimento dos valores humanos nas pessoas no horizonte da antropologia cristã". As suas competências, portanto, giram em torno de duas áreas, um binômio crucial: cultura e educação.

O Dicastério é composto pela Seção para a Cultura, dedicada, entre outras coisas, “à animação pastoral e à valorização do patrimônio cultural”, e pela Seção para a Educação, “que desenvolve os princípios fundamentais da educação em relação às escolas, aos Institutos de estudos superiores e investigação católicos e eclesiásticos e é competente para tratar os recursos hierárquicos em tais matérias”. O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação é o cardeal José Tolentino de Mendonça. Os secretários são monsenhor Paul Desmond Tighe e monsenhor Carlo Maria Polvani.

Notas históricas

O Dicastério para a Cultura e a Educação incorpora a anterior Congregação para a Educação Católica e o Pontifício Conselho para a Cultura.

Os primórdios da Congregação para a Educação Católica estão ligados à Idade Média. Com a Constituição Immensa Sixtus V, instituiu-se, em 1588, a Congregatio pro universitate studii romani para presidir os estudos da Universidade de Roma e de outras universidades de destaque. Leão XII, com a Constituição Quod divina sapientia de 1824, criou a Congregatio studiorum para as escolas do Estado Pontifício.

A origem do Pontifício Conselho para a Cultura remonta ao Concílio Vaticano II, que, entre tantas ênfases, indicou uma relevância sempre presente: a importância fundamental da cultura para o pleno desenvolvimento do homem.

Cultura

A Seção de Cultura promove e apoia as relações entre a Santa Sé e o mundo da cultura, atendendo às múltiplas demandas emergentes e incentivando o diálogo intercultural como ferramenta essencial para o encontro, a interação e o enriquecimento, para que aqueles que trabalham nas artes, na literatura, na ciência, na tecnologia e no esporte possam se reconhecer e, ao mesmo tempo, sentir-se reconhecidos pela Igreja como servidores da busca sincera da verdade, do bem e da beleza.

A Seção Cultura apoia, além disso, os processos de proteção, conservação e uso público do patrimônio histórico, artístico e cultural das realidades eclesiais, bem como a valorização e a proteção das culturas locais. Coordena a atividade das Academias Pontifícias, que incluem algumas das principais personalidades internacionais das ciências teológicas e humanísticas, escolhidas entre fiéis e não fiéis.

Educação

A Seção Educação promove a implementação dos princípios fundamentais da Educação Católica, a identidade católica das escolas e dos institutos de estudos superiores e o ensino da religião católica em escolas de todos os níveis e graus, e salvaguarda a integridade da fé católica no ensino doutrinal. Além disso, apoia e regula a criação e a colaboração de escolas e institutos de ensino superior católicos e eclesiásticos e suas associações, para o aprofundamento, segundo a verdade cristã, das disciplinas sagradas, dos estudos humanísticos e científicos.

A Seção de Educação também é responsável pela formação acadêmica de clérigos, membros de Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, leigos que se preparam para o serviço na Igreja, e é igualmente responsável pelos procedimentos necessários para o reconhecimento pelos Estados dos graus acadêmicos concedidos em nome da Santa Sé e pela emissão da nulla osta, exigida aos professores para o acesso ao ensino das disciplinas teológicas.

Uma Mostra promovida pelo Ducastério para a Cultura e a Educação

Entre espaços e projetos

Quer no campo da cultura como no da educação, o Dicastério acompanha os programas de ação das instituições nacionais e supranacionais competentes, por meio da participação em organizações e eventos internacionais e da organização de conferências especializadas. A missão do Dicastério também se traduz em garantir, por meio de pavilhões e espaços especiais, a presença da Santa Sé em exposições internacionais, como a Bienal de Veneza.

O Dicastério também é responsável pela promoção de diversos projetos. O "Global Compact on Education", em particular, é o convite lançado pelo Papa Francisco para uma aliança entre todos aqueles que trabalham no campo da educação e da cultura, a fim de mudar o mundo por meio da educação, da arte, do entretenimento, do esporte, etc., com um único horizonte: formar todos, especialmente as novas gerações, na fraternidade universal. Cultura e educação são, portanto, "os dois olhos" deste Dicastério. E são também duas lupas fundamentais com as quais a Igreja vê o mundo.