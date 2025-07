Este organismo trata de tudo o que diz respeito aos sacerdotes e aos diáconos do clero diocesano em relação ao seu ministério pastoral e ao que é necessário para o seu frutuoso exercício.

Manifestar e implementar a solicitude da Sé Apostólica no que diz respeiro à formação dos candidatos às Ordens Sagradas. A missão do Dicastério para o Clero insere-se neste contexto, auxiliando os bispos diocesanos para que, nas suas Igrejas, possa prover uma pastoral vocacional e, nos seminários, os alunos recebam uma formação adequada, com uma sólida formação humana, espiritual, intelectual e pastoral. O prefeito do Dicastério para o Clero é o cardeal Lazzaro You Heung sik e o secretário é Monsenhor Andrés Gabriel Ferrada Moreira.

Notas históricas

A história deste organismo está ligada à S. Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, instituída por Pio IV com a Constituição Apostólica Alias ​​Nos de 1564, para cuidar da correta interpretação e a prática observância das normas estabelecidas pelo Concílio de Trento. Este organismo conservou o seu nome histórico de Sagrada Congregação do Concílio até 31 de dezembro de 1967. Com a promulgação do "Praedicate Evangelium", o nome foi alterado para Dicastério para o Clero.

Competências

Conforme enfatizado na Constituição Apostólica sobre a Cúria Romana, o Dicastério para o Clero é chamado a supervisionar um âmbito crucial: o esforço e a tarefa consistem em garantir que a vida comunitária e o governo dos seminários estejam em conformidade com as exigências da formação sacerdotal. Deve-se também assegurar que Superiores e educadores contribuam, tanto quanto possível, com o exemplo e a reta doutrina, para a formação da personalidade dos futuros ministros ordenados.

O Dicastério é responsável por promover tudo o que diz respeito à formação dos futuros clérigos por meio de normas específicas, como a Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis e a Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, bem como outros documentos relativos à formação permanente. O Dicastério para o Clero também é responsável por confirmar a Ratio institutionis sacerdotalis nationalis emitida pelas Conferências Episcopais, bem como por confirmar a ereção de seminários interdiocesanos e seus Estatutos.

Departamentos do Dicastério

O Dicastério é dividido em quatro departamentos: Clero, Dispensas (ver art. 116 §2), Administração (dos bens eclesiásticos), Formação inicial e permanente (anteriormente denominado "Departamento Seminários"). Tais setores são confiados à coordenação de um número igual de Chefes de Departamento ou Coordenadores, que supervisionam o trabalho dos Oficiais e colaboram com os Superiores na gestão da documentação dos assuntos que lhes são confiados.

Desde 2022, o Dicastério empreendeu um projeto para implementar o serviço de Comunicação e Eventos, constituindo nele uma coordenação destinada a desenvolver uma nova estratégia de comunicação que vise promover uma rede de apoio e intercâmbio com as Igrejas particulares. Além disso, os departamentos Clero e Formação coletam, sugerem e promovem iniciativas para a santidade e a atualização intelectual e pastoral do Clero (sacerdotes e diáconos diocesanos).

O departamento Formação tem competência sobre todos os Seminários, exceto aqueles dependentes das Congregações para as Igrejas Orientais e para a Evangelização dos Povos.

O âmbito peculiar do Departamento Administrativo diz respeito à organização e administração dos bens eclesiásticos pertencentes a pessoas jurídicas públicas.

O Departamento Dispensas tem a competência para tratar de acordo com a lei, as dispensas das obrigações assumidas com a sagrada ordenação ao Diaconato e ao Presbiterado por clérigos e religiosos diocesanos da Igreja Latina e das Igrejas Orientais.

Dicastério para o Clero: a Capela

Nos passos do Bom Samaritano e do Cura d'Ars

O caminho da formação sacerdotal abrange vários aspectos da vida de um ministro de Deus. O horizonte do Dicastério para o Clero é o de servir a Igreja de tal forma que ela seja animada por mentes e braços capazes de reavivar, em todo o mundo, a figura do Bom Samaritano. Trata-se de fazer brilhar a misericórdia de Deus, o amor evangélico.

Com estas palavras, São João Maria Vianney, padroeiro do Clero, refere-se ao ministério sacerdotal: "Se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos: não de medo, mas de amor".

O Santo Cura d'Ars foi, segundo o cardeal Lazzaro You Heung sik, o exemplo de uma santidade que "nasce da oração, da Eucaristia e da Confissão, não do prestígio". Uma santidade forjada pela capacidade de ouvir, amar e guiar as pessoas “com o coração de um pastor”. Hoje, mais do que nunca, ele continua sendo um modelo para todos os sacerdotes.