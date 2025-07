Jubileu dos Jovens: concertos gratuitos com orquestra de cordas em homenagem a Leão XIV

No próximo final de semana, dias 19 e 20 de maio, a orquestra da cidade italiana de Selvazzano, "Auditorium Chamber Orchestra APS", formada por músicos dos 12 aos 25 anos, irá se apresentar em Roma. Os espetáculos, vinculadas ao Jubileu dos Jovens do final do mês, são uma homenagem ao Papa Leão XIV.

Andressa Collet - Vatican News

Dois espetáculos abertos ao público e com entrada gratuita em Roma irão homenagear o Papa Leão XIV no final de semana: neste sábado e domingo, 19 e 20 de julho, a orquestra de cordas "Auditorium Chamber Orchestra", da cidade italiana de Selvazzano, estará na capital por ocasião do Jubileu dos Jovens marcado para o final do mês de julho. De fato, o grupo é dirigido pelo maestro Danilo Lo Presti e formado por 15 jovens e adolescentes com idades entre 12 e 25 anos, unidos pelo desejo de estarem juntos para fazer música.

A Paróquia de Sant'Anna, no Vaticano, vai acolher o grupo no sábado (19/07), às 18h locais, para animar a missa e depois, às 19h, para uma breve apresentação de quatro peças de Tardi t'amai, de Padre Baldoni, com Biancamaria Targa ao piano, Alessandra Juvarra ao violoncelo e voz da soprano Giorgia Cavaliere. São arranjos originais do repertório agostiniano.

O segundo espetáculo será na Basílica de Santo Agostinho em Campo Marzio, perto da Piazza Navona, no domingo (20/07), às 17h. Os jovens músicos irão interpretar o concerto de 14 músicas do De Musica, com música sacra, trilhas sonoras famosas e canções inspiradas nas obras de Santo Agostinho - como Ave Maria de Caccini, C’era una volta in America, de Morricone, e Creati per te, de Pesare.

A orquestra de cordas de Pádua

A Auditorium Chamber Orchestra APS, com sede em Selvazzano, na província de Pádua, nasceu em 2021 com alguns estudantes violinistas que, após concluírem o ensino médio com especialização em música, nutriam o desejo de continuar os estudos do instrumento musical. Rapidamente, a orquestra, sob a orientação do maestro Danilo Lo Presti, diretor artístico, estruturou-se envolvendo, além dos violinos, também violas, violoncelos e contrabaixos.

Originário de Palermo, Lo Presti, quando jovem, se dedicou à pastoral juvenil da Paróquia de Santa Maria La Reale, onde recebeu formação agostiniana e cresceu na escola do bispo de Hipona, graças aos religiosos da Ordem de Santo Agostinho e ao seu pai espiritual, que viveu junto com o confrade Robert Prevost, em Roma, no Colégio Internacional Santa Mônica, os anos de preparação para o sacerdócio. O caminho percorrido durante a adolescência deixou uma marca no maestro Lo Presti e uma chama permaneceu sempre acesa no coração. A eleição de Leão XIV o levou a organizar em Roma, em duas igrejas confiadas aos cuidados pastorais dos padres agostinianos, dois concertos para dar a conhecer aos jovens da orquestra algumas realidades agostinianas da capital e também para homenagear o novo Pontífice.

Desde as primeiras apresentações na paróquia, hoje o grupo de músicos tem em seu currículo cerca de 60 concertos realizados em salas e monumentos de prestígio em diferentes regiões da Itália (Vêneto, Sicília, Abruzzo, Marche). A orquestra aborda repertórios originais que abrangem todas as épocas: barroco, clássico, pop, trilhas sonoras e arranjos originais. Crescer juntos, debater, se divertir e se tornar músicos talentosos é a missão do grupo. Oferecer aos jovens músicos a oportunidade de se apresentarem em diferentes palcos italianos, de viajar e conhecer contextos histórico-culturais importantes para viverem experiências formativas e artísticas significativas como protagonistas é o compromisso diário da orquestra.

Até hoje, os jovens músicos ganharam o primeiro prêmio no Concurso Internacional “Lazlo Spezzaferri” de Verona; tocaram na Abadia de Pomposa di Codigoro (FE) para as Jornadas Europeias do Patrimônio; na sala “Rossini” do Caffè Pedrocchi de Pádua; no Museu da Bonifica di Ca Vendramin para o Festival do Desenvolvimento Sustentável (RO); no Castelo dos Condes de Alcamo (TP); no Museu Villa Bassi de Abano Terme (PD); na Abadia de Sant'Apollinare in Classe (RA); e também colaboraram com entidades locais e associações que se ocupam de temas sociais importantes, como a violência de gênero e a ecossustentabilidade, realizando concertos gratuitos em apoio às suas campanhas.