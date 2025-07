A Comunidade Católica Shalom e Schoenstatt: Festival Musical "Un Solo Cuore"

O Festival Musical “Un Solo Cuore”, (Um Só Coração) pela paz acontecerá em Roma nesta quarta-feira à noite, com a participação da comunidade Salão Missionário. Entre os principais artistas estão Cassiane Lima, Chico, Laura Salvador e Maxwell, que apresentarão um repertório diversificado com temas de esperança e espiritualidade. A participação deles enfatiza a mensagem de paz, especialmente entre os jovens de regiões afetadas pela violência e pela guerra.

Silvonei José - Vatican News

O Festival será realizado nesta quarta-feira, 30 de julho, a partir das 17h30, na Piazza del Risorgimento, em Roma, com apresentações do grupo musical Missionário Shalom e da Juventude de Schoenstatt, entre outros grupos musicais vindos de diferentes países.

O Festival “Um Só Coração” é uma iniciativa organizada pela Comunidade Católica Shalom e pelo Movimento de Schoenstatt a serviço da Igreja Católica e da evangelização dos jovens peregrinos que chegarão a Roma para participar do Jubileu da Juventude, que acontecerá de 28 de julho a 3 de agosto.

O Festival será realizado na Piazza del Risorgimento, no centro da cidade, com entrada gratuita, entre as atividades previstas para os jovens nos “Diálogos com a cidade”, que permitirão aos peregrinos participar de diversas iniciativas culturais, artísticas e espirituais espalhadas por vários pontos da cidade.

Membros da Comunidade Shalom

“Para nós, como Comunidade Católica Shalom, é um grande dom de Deus e uma grande oportunidade poder participar da missão evangelizadora da Igreja através do Jubileu. Nascemos para evangelizar prioritariamente os jovens. Neste Jubileu, através de “Um Só Coração”, seremos o rosto da Igreja que dialoga com os jovens”, sublinha padre Silvio Scopel, Assistente Internacional da Comunidade Católica Shalom.

Além disso, ele ressalta: “poder realizar o festival em comunhão com um carisma tão belo e mariano como o de Schoenstatt é um belo sinal de comunhão, de ser Igreja e de ser família”.

Unidos em um só coração pela paz

O concerto incluirá apresentações musicais, momentos de entretenimento e também adoração e intercessão, especialmente pela paz. Participarão do evento o grupo musical Missionário Shalom, Laura Salvador, Shalom Dublin, a Juventude de Schoenstatt, Opera Nuova Music, Pe. Enrique da Fonseca, Berit, Pe. Ignacio Camacho e o Colégio Mayor PJK.

Data: 30 de julho de 2025 Local: Piazza del Risorgimento, Roma Horário: a partir das 17h30. Entrada gratuita Público: todos os peregrinos do Jubileu da Juventude 2025

ENTREVISTA

Nós recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano – Vatican News alguns membros da comunidade Shalom que irão se apresentar na noite desta quarta-feira.

Seu nome? “Meu nome é Cassiane Lima, eu faço parte do grupo Missionário Shalom”.

De onde você é? “Eu sou natural de Sergipe, mas atualmente estou em missão lá no Ceará”.

Você canta também? “Sim, sou cantora do grupo Missionário Shalom".

Apresente quem está aqui com a gente. “Conosco está o Chico, também da banda Missionária Shalom, a Laura Salvador, que também é uma cantora da comunidade, e o Maxwell, que também é do grupo Missionário Shalom”.

Vocês vão cantar o quê? “Olha, nosso repertório está bem diversificado. Nós temos músicas bem animadas, jovens. Nosso estilo musical ali é bem pop, mas também trazemos músicas de oração. Estamos aqui também com a Laura Salvador, que vai participar do nosso show hoje, também trazendo essa espiritualidade, esse momento de oração, para a gente viver junto esse momento tão especial com os jovens, de anunciar a esperança nesse Jubileu. E nós estamos muito felizes de estar aqui, vivendo isso com toda a juventude”.

Vocês hoje vão cantar para milhares de jovens, porque Roma, vocês já perceberam, foi invadida pacificamente pelos nossos jovens. O que significa isso para vocês? “Para mim, de maneira particular, eu fiquei muito feliz quando vi toda a juventude ontem. E nós recebemos de presente a surpresa da presença do Papa. Nós não sabíamos, e aí de repente ele apareceu. Ele nos disse que a juventude não é só um sinal de esperança, é a própria esperança. Então, no meio em que nós vivemos hoje, junto com toda a igreja, toda a humanidade, que muitas vezes pode gerar em nós desesperança, cansaço, aquele medo, aquela incerteza, olhar para toda essa juventude e perceber que existe sim, esperança, que Deus pode sim nos trazer uma vida feliz. Então, viver isso com toda a juventude do mundo inteiro para nós é uma grande alegria. Nós estamos muito felizes. Muito feliz de estar aqui”.

E vocês hoje também vão cantar pela paz. “Sim. Intercessão pela paz. Com certeza. Tão necessitada hoje".

E com jovens que são provenientes também de regiões, de áreas onde a violência e a guerra hoje se fazem presente. O que significa isso? “Exatamente. E ontem também nos foi dito na missa de abertura, que tinha muitas pessoas, muitos jovens também, que vêm de países em situação de guerra. Então, realmente perceber que... A juventude, em especial esses irmãos, esses jovens, vêm para anunciar a esperança, mesmo num contexto de guerra em que possam viver, existe um sinal de esperança. Jesus, a pessoa de Jesus é um sinal de esperança, que traz ao coração essa pacificação, independente do contexto em que nós vivamos. Para nós é algo realmente muito importante. Eu sinto realmente que não só nós, mas toda a juventude vai viver esse jubileu como realmente um divisor de águas na nossa vida. Que daqui... Que daqui para frente tem um outro sentido a esperança. Viver no mundo com os desafios próprios que nós temos hoje, mas sabendo que Cristo é a nossa paz e Ele é a nossa esperança”.

E o movimento Shalom dá sua contribuição. “Com certeza. O nome Shalom já diz. Paz à voz. Para nós foi muito importante quando o Papa Leão foi eleito. A primeira frase que ele disse foi paz à voz. É justamente o nosso anúncio como comunidade. Shalom. Então, nós estamos unidos como igreja".