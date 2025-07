Catholic Music Awards: excelência artística e espiritual

Apresentado neste sábado, 26 de julho, na Sala Marconi, no Palácio da Mídia do Vaticano, o evento internacional que celebra a música cristã no mundo. Neste domingo, 27 de julho, a cerimônia de premiação no Auditório Conciliazione. Ricardo Grzona, um dos organizadores do evento: “A Rádio Vaticano é pioneira na divulgação da música católica no mundo”.

Damiano Caprio – Vatican News

A música a serviço da fé: essa é a premissa com a qual foi concebida a primeira edição do Catholic Music Awards, evento que premia artistas que promovem os valores católicos através da música. O evento, programado para este domingo, 27 de julho, às 19h, no Auditório Conciliazione, foi apresentado na manhã deste sábado, 26 de julho, na Sala Marconi do Palácio Pio, sede da Comunicação Social da Santa Sé. A coletiva de imprensa foi aberta com uma mensagem em vídeo do cardeal Oscar Rodríguez Maradiaga, que destacou o trabalho da Fundación Ramón Pané, fundação organizadora do evento, por ele dirigida. Esta edição, que se anuncia como uma das mais concorridas e competitivas, compreende 19 categorias que abrangem gêneros, estilos e finalidades pastorais, reconhecendo o talento artístico, a qualidade técnica e o impacto espiritual das obras em competição. “Recebemos 1.452 canções de todo o mundo, que foram avaliadas por 68 jurados”, explicou Ricardo Grzona, presidente da Fundação Ramón Pané. “Vinte e cinco países estão representados. Um grande mérito vai para a Rádio Vaticano, pioneira na difusão da música católica no mundo”.

Evangelizar com música

Durante a coletiva de imprensa, foram premiadas três entidades internacionais que apoiam artistas na divulgação da mensagem evangélica através da música: La Gloria Music, Via Cantus e Maria Studios. “Estou muito honrado com este reconhecimento, agradeço à Fundação Ramón Pané”. Andrea Marco Ricci, fundador e diretor artístico da Gloria Music, destacou o trabalho realizado pela gravadora no apoio a 25 artistas. “A música é um poderoso instrumento de unidade e diálogo entre os povos”, disse Ricci. “Espero, antes de tudo, que amanhã seja um dia de festa, porque muitos artistas de todo o mundo se reunirão para celebrar seu amor por Jesus transmitido através da música”. Ricci espera que este seja apenas o primeiro de uma longa série de eventos dedicados à música católica: “Esses artistas colocam a serviço suas vidas e sua paixão para evangelizar através da música. Devemos esperar que esse tipo de evento continue a acontecer no futuro, todos os anos, apoiado com força pela Igreja, porque representa um grande incentivo e modelo”.

Uma grande família

Entre os candidatos ao Chatolic Music Awards estão os Gen Verde, uma banda feminina composta atualmente por 19 artistas de 14 países, nascida em 1966 no contexto da cidadela internacional do Movimento dos Focolares. “É muito bonito participar todos juntos pela primeira vez neste evento”, conta Nancy Uelmen, integrante do grupo. “Somos muitos artistas que testemunham a mesma mensagem.

O evento é a ocasião ideal para ver nosso trabalho reconhecido e compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas. É um primeiro passo em um caminho que abraça mundos diferentes. O que mais me alegra é pensar que, no final, somos uma grande família, que nos encontramos juntos, que apreciamos a riqueza e a beleza de cada um. Amanhã também celebraremos isso”.

A fé fala através da arte

Também presente na coletiva de imprensa, Luciano Lamonarca, tenor e candidato a melhor cantor masculino na seção inglesa: “Para mim foi uma grande surpresa. Quando soube que tinha sido nomeado, senti um grande orgulho, sobretudo por ser da Apúlia com uma canção dedicada a São Pio. Considero a Canção de São Pio o hino oficial dedicado ao santo de Pietrelcina. A canção foi solicitada após a morte de Padre Pio e foi composta e oferecida aos frades de San Giovanni Rotondo em 1968 pelo grande compositor Rico Garofalo, natural de Foggia. Agradeço à sua família por me dar a oportunidade de lembrá-lo, adaptando algumas passagens da canção em uma nova versão”. O artista ressalta que “a fé de cada um de nós pode falar através da arte e do canto” e espera, por seu grande senso de devoção a São Pio, “poder vencer e rededicar a ele tudo o que faço em seu nome”.