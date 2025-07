Castel Gandolfo, a residência de verão do Papa entre história, arte e curiosidades

Leão XIV é o 16º Papa a se hospedar no local escolhido como residência de verão pelos Pontífices desde meados do século XVII. O Palácio Apostólico, visitado em três ocasiões por Francisco, foi aberto ao público por ele a partir de 2016. O Polo Museológico permanecerá aberto também durante a estadia de Leão, de 6 a 20 de julho e depois de 15 a 17 de agosto.

Paolo Ondarza - Vatican News

Era 10 de maio de 1626 quando Urbano VIII Barberini passou a primeira estadia de um Pontífice em Castel Gandolfo. Desde então até os dias de hoje, a cidade metropolitana de Roma, de cerca de 8 mil habitantes na região italiana do Lácio, hospeda os Papas durante o verão.

O lago de Castel Gandolfo visto do Palácio Apostólico

Sobre as ruínas da Vila de Domiciano

As Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo erguem-se sobre as ruínas da suntuosa vila romana do imperador Domiciano (81-96 d.C.), a Albanum Domitiani, que se estendia por 14 quilômetros quadrados até o lago de Albano. Sobre as ruínas, na Idade Média, foi construído um castelo pela família genovesa dos Gandolfi, que passou para os Savelli em 1596. Posteriormente, esses últimos, insolventes, foram expropriados pela Câmara Apostólica e, em 1604, Castel Gandolfo foi incorporado aos bens da Santa Sé.

O Palácio Apostólico em Castel Gandolfo

A história da residência de verão dos Papas

A antiga fortaleza foi transformada em residência de verão por vontade do Papa Barberini: as obras foram confiadas a Carlo Maderno e as decorações pictóricas a Simone Lagi. Ao longo dos séculos, os Pontífices ampliaram e enriqueceram a residência: Alexandre VII com a contribuição de Bernini, Clemente XIV com a compra da vizinha Vila Cybo, e Paulo V com a restauração dos aquedutos. Um longo período de abandono, de cerca de 60 anos, começou após 1870, com o fim do Estado Pontifício, e a vila ficou abandonada por cerca de 60 anos.

Os jardins de Castel Gandolfo

Os jardins e o Observatório Astronômico

Graças aos Pactos Lateranenses de 1929, Castel Gandolfo voltou a desempenhar sua função, acolhendo os Papas durante o período mais quente. Foram realizadas importantes obras de restauração, criando ligações entre os três parques: Jardim do Moro, Vila Cybo e Vila Barberini. Em 1934, ocorreu a transferência do Observatório Astronômico Vaticano, confiado aos Padres Jesuítas, uma vez que a região circundante não oferecia mais a escuridão noturna necessária para as observações do céu.

A "Specola Vaticana"

A espera por Leão XIV

O último Papa a residir na cidade do Lácio foi Bento XVI, nas semanas que antecederam sua transferência para o Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Agora, os moradores locais, há séculos ligados ao Sucessor de Pedro, vivem a estadia de Leão XIV, que ficará hospedado de 6 a 20 de julho e de 15 a 17 de agosto. O Santo Padre já visitou a cidade dos Castelos Romanos duas vezes: no dia 29 de maio, quando se dirigiu ao Borgo Laudato si' e ao Palácio Apostólico; e, depois, no recente 3 de julho, quando voltou para examinar o estado das obras na Vila Barberini que, com suas dependências e jardins, será reservada para sua estadia. Portanto, o Antiquarium, localizado no térreo do edifício, permanecerá fechado ao público. O local, que conserva valiosos achados arqueológicos encontrados na área entre 1841 e 1931, fazia parte da oferta museológica decidida em 2016 por Francisco.

O "Borgo Laudato si'"

Sem se hospedar lá, o Pontífice argentino visitou Castel Gandolfo três vezes. A primeira foi em 23 de março de 2013, durante a estadia de Bento XVI. Em fevereiro de 2023, foi tomada a decisão de criar o Borgo Laudato si', que ocupa algumas áreas dos jardins das Vilas Pontifícias, incluindo a Vila Cybo, e é destinado a atividades educativas e sociais para a formação integral.

As salas com os retratos dos Papas

A abertura ao público

O coração do Polo Museológico é o Palácio Apostólico. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria do Palácio Apostólico ou no site dos Museus do Vaticano e dá acesso à esplêndida galeria no primeiro andar com os retratos de todos os Papas desde 1500 até os dias atuais ou aos ambientes do segundo andar, onde se desenrolava a vida cotidiana dos Pontífices. Antigamente, essas salas eram acessíveis apenas a colaboradores mais próximos: a Sala do Consistório, a Sala dos Palafrenieri, a Sala do Trono ou a Sala dos Suíços, o quarto, a capela privada com a cópia de Nossa Senhora de Czestochowa, a biblioteca, o escritório.

Os ambientes do Palácio Apostólico

Crianças nascidas na cama do Papa durante a guerra

O Polo Museológico também oferece a possibilidade de acessar as Coleções Históricas e as novas áreas expositivas inauguradas em fevereiro de 2024. Atualmente, incluídas no ingresso, estão em cartaz três exposições: “Bellini e Sodoma – Paixão de Cristo”, dedicada ao tapete de Raffaello Sanzio com a “Lapidação de Santo Estêvão” e “Castel Gandolfo 1944”. Essa última é comemorativa dos meses em que a residência, gozando dos privilégios da extraterritorialidade, tornou-se, por vontade de Pio XII Pacelli, um ponto de referência e um refúgio seguro para mais de 12 mil desabrigados entre as populações locais que fugiam dos bombardeios. Foi uma página histórica em que momentos dramáticos, como o bombardeio de 10 de fevereiro, no qual morreram mais de 500 pessoas, foram acompanhados por muitos acontecimentos edificantes. É o caso das cerca de 40 crianças nascidas na cama do Papa: as duas primeiras eram gêmeas e foram chamadas de Eugenio Pio e Pio Eugenio em homenagem a Pacelli.

As visitas continuam

Mesmo durante a estadia de Leão XIV, as visitas continuarão, mas com algumas alterações no horário: principalmente aos domingos, por ocasião da recitação do Angelus, que reunirá os fiéis na Praça da Liberdade, ou de acordo com as atividades públicas do Papa. Além do Jardim do Moro e do Jardim Secreto, também está prevista a possibilidade de aproveitar uma visita especial a locais normalmente fechados ao público que contam a vida íntima dos Pontífices: da capela de Urbano VIII à Sala do Bilhar ou à Sala da Música. Durante a estadia do Papa em Castel Gandolfo, a Specola Vaticana permanecerá fechada ao público.

Outros ambientes do Palácio Apostólico

Vila Barberini, a residência que hospeda Leão XIV

Ao contrário de seus antecessores, Leão XIV não ficará hospedado no Palácio Apostólico, mas na Vila Barberini que, com sua ampla extensão territorial, até agora tinha a função de parque. Originalmente, era um pequeno palácio construído por Scipione Visconti no século XVII na localidade conhecida na época como “Mompecchio”. Em 1630, foi comprada por Taddeo Barberini, sobrinho de Urbano VIII, que ampliou a estrutura e reorganizou o jardim, enriquecendo-o com olivais, pomares, sebes e um “spasseggio” pavimentado em peperino sobre o criptopórtico da Vila de Domiciano.

Os jardins de Castel Gandolfo

Após a morte de Urbano VIII em 1644, as obras na villa foram interrompidas. O herdeiro Maffeo Barberini continuou a linha dinástica e seu filho Francesco, que se tornou cardeal, mandou construir em 1706 um novo portão para a passagem das carruagens. A villa passou então para Cornelia Costanza Barberini, que se casou com Giulio Cesare Sacchetti. A ela é atribuída a encomenda do afresco realizado no andar nobre por Giovan Francesco Buonamici, representando a “Entrega das Chaves de Palestrina a Taddeo Barberini”.