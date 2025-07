Carlo Acutis: uma testemunha de fé, por ser apaixonado por Jesus

Publicamos alguns trechos de um artigo do sacerdote Jesuíta, Padre Arturo Elberti, sobre o testemunho de fé do jovem, que será canonizado junto com Pier Giorgio Frassati, no próximo dia 7 de setembro. O texto do artigo pode ser lido na íntegra no site do Dicastério das Causas dos Santos.

Padre Arturo Elberti*

No início de 2006, encontrava-me de passagem no Colégio Leão XIII, em Milão, dirigido pela Companhia de Jesus. No intervalo das aulas, tive a oportunidade de conversar com o diretor espiritual do colégio, que me falou sobre um dos jovens alunos, dizendo que era um "rapaz dedicado, espiritualmente, e de temperamento alegre": era o jovem Carlo Acutis.

Após alguns anos, tive a oportunidade de aprofundar, por meio de biografias e estudos, a figura deste adolescente, que faleceu poucos meses depois, naquele mesmo ano. Assim, conheci melhor a sua vida.

Junto com um jovem estudante de engenharia de informática, ele ficou encarregado de tomar conta do site da sua paróquia e, no mesmo ano, criou um novo site para o Voluntariado do Instituto Leão XIII: promoveu e coordenou os textos das diversas turmas do voluntariado, no âmbito de um concurso nacional, ao qual se dedicou todo o verão de 2006. Ele organizou também o site da Pontifícia Academia “Cultorum Martyrum”. No entanto, a sua personalidade e caráter abrangiam muitas facetas; sua afabilidade e humor cordiais sempre o colocaram no centro das atenções de seus amigos.

Mas, o que levou Carlo a se distinguir entre seus numerosos coetâneos? Ao longo da sua vida, desde muito cedo, descobriu a existência de uma Pessoa única: Jesus Cristo! À medida que crescia, se apaixonou profundamente por Ele. Este encontro com o Senhor mudou a sua vida. Carlo encontrou nele um Amigo, Mestre, Salvador e a Razão de viver. Sem Ele, nada podemos compreender na vida cotidiana de Carlo. A vida do rapaz era totalmente semelhante à dos seus amigos, porém ele mantinha um segredo incrível. Graças aos seus diretores espirituais, o jovem fundou a sua vida em dois pilares essenciais: a Eucaristia e Nossa Senhora.

Desde cedo, a sua vida foi inteiramente dedicada à Eucaristia: não só amou e adorou profundamente o Corpo e o Sangue de Jesus, mas também colheu seu aspecto de oblação e abnegação, que expressou durante a sua doença terminal. Ele participava diariamente da celebração Eucarística e dedicava longo tempo à oração silenciosa de adoração diante do Santíssimo Sacramento. De fato, ele disse ao seu Diretor Espiritual: "Pelo Mistério da Eucaristia, aprendo a compreender o amor infinito do Senhor por cada homem".

Outro pilar fundamental, sobre o qual fundou a sua vida, foi Nossa Senhora, à qual consagrou sempre toda a sua existência; a Ela recorria nos momentos de necessidade, ciente de que Maria nada recusava. É quase impossível falar de Carlo sem levar em consideração a sua forte devoção a Nossa Senhora: ele rezava, com fidelidade, o Rosário diário e difundia a devoção mariana entre seus conhecidos.

No início de outubro de 2006, Carlo foi acometido por uma doença, inicialmente considerada uma simples gripe, mas, depois, diagnosticada, de forma mais realista, como uma forma gravíssima de leucemia, tipo M3, considerada a mais agressiva e, portanto, incurável. Por isso, foi internado no hospital. Entretanto, manteve sua serenidade e alegria até o fim, mesmo nos momentos mais críticos da enfermidade; ciente do seu iminente encontro com Deus, encorajava os que dele se aproximavam, com seu comportamento e palavras. Carlo Acutis recebeu a Unção dos Enfermos e o sagrado Viático. Sorria a todos com olhar sereno e com uma coragem ímpar. Ele faleceu às 6h45 da manhã do dia 12 de outubro de 2006, com a tenra idade de 15 anos.

A eminente canonização deste jovem cristão despertou muito interesse e expectativa. Porém, como sempre, não faltaram opiniões divergentes, que levaram a uma definição um tanto distorcida deste Beato. Sua canonização, fortemente desejada pelo Papa Francisco, não visa elevar à glória dos altares um teólogo, tampouco um Doutor da Igreja. O objetivo é demonstrar que, ainda hoje, os jovens cristãos podem viver a fé evangélica de forma coerente e abrangente; ter uma relação com o Sacramento da Eucaristia, que lhes permite celebrar o Mistério salvífico de Cristo e ter uma relação viva com Ele, presente em meio a nós.

A vida de Carlo Acutis deve ser entendida em sua variedade espiritual e apostólica. Ele não frequentava apenas a celebração Eucarística e a adoração ao Santíssimo Sacramento, mas delas extraía também a força para dar testemunho do Evangelho, ponto central da sua jovem existência. Testemunhas oculares falaram sobre os pilares da sua fé: profundo amor à Eucaristia, aos Sacramentos, à Virgem Maria e sua fidelidade à Doutrina Católica. Outros jovens serão e foram propostos como exemplo pela Igreja ao Povo de Deus, como Maria Goretti e o Beato Piergiorgio Frassati, entre tantos outros. Nenhum deles era teólogo, mas encontraram força na Eucaristia e na Bem-Aventurada Virgem Maria, para testemunhar sua fé. Agora, também o jovem Acutis será inserido na lista deles.

* Teólogo Consultor do Dicastério das Causas dos Santos