Cardeal Parolin: nos nomes citados pelo Papa, estão todas as vítimas de Gaza

O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, ao comentar as palavras do Papa na manhã deste domingo (20/07) ao pedir novamente o fim da guerra, reforça fortemente: “imploramos o fim desta tragédia”.

Vatican News

O Papa Leão, no Angelus deste domingo (20/07), pronunciou os nomes das três vítimas do ataque israelense de três dias atrás à Igreja da Sagrada Família em Gaza. Nesses nomes “estão presentes todas as vítimas” de Gaza, disse à mídia vaticana o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, que está passando um período de descanso em Fiera di Primiero, na região de Trentino-Alto Adige.

“O Santo Padre, no Angelus de hoje, em que lembrou os trágicos acontecimentos de Gaza destes dias”, afirmou o cardeal, “também quis lembrar explicitamente algumas vítimas. Evidentemente, nos nomes dessas vítimas estão presentes todas as vítimas da tragédia de Gaza”.

“Não há absolutamente nenhuma distinção entre uns e outros”, disse Parolin, “todos são objeto de uma violência inaceitável, todos são vítimas de um conflito que deve terminar o mais rápido possível. Nós os acolhemos, os sentimos realmente todos presentes em nosso coração e, por todos, por todos, imploramos a paz de Deus e, acima de tudo, graças ao sacrifício deles, ao sangue deles, também o fim desta tragédia”.