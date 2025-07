Brasileiros chegam a Roma para Jubileu dos Jovens

Para viabilizar a viagem, jovens do Brasil realizaram ações beneficentes. A poucos dias do encontro, peregrinos compartilham expectativa para encontro com a juventude e o Papa Leão XIV.

Victor Hugo Barros - Vatican News

Peregrinos de 146 países começam a desembarcar em Roma, para o Jubileu dos Jovens. Entre eles, grupos brasileiros que vão participar de uma programação, que se inicia na segunda-feira (28), e segue até 03 de agosto, no coração da fé católica.

A iniciativa havia sido anunciada pelo Papa Francisco no fim da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em Portugal, em 2023. “Marco encontro com os jovens de todo o mundo no ano 2025, em Roma, para celebrarmos juntos o Jubileu dos jovens”, revelou o pontífice na ocasião.

Foi o convite de Bergoglio que inspirou Emilio Parmegiani, de Paraguaçu Paulista (SP), a organizar um grupo para a viagem a Roma. Presente naquela histórica missa com o Santo Padre, em Portugal, ele agora lidera uma comitiva de cinquenta brasileiros.

“Em 2023, quando o Papa anunciou que haveria o Jubileu da Juventude em Roma, nós já começamos a nos organizar. E temos pessoas do Brasil inteiro no meu grupo e todos se programando, fazendo rifas, economizando para conseguir fazer essa viagem, essa peregrinação que vai ficar marcada em nossa memória, em nosso coração”, conta Emilio.

Mesmo antes do início da programação, a expectativa de Emílio é de que o encontro com o Santo Padre e mais de meio milhão de jovens aguardados para o Jubileu, seja um momento de renovação da fé.

“Eu acredito que a vivência do Jubileu da Juventude vai contribuir ainda mais para o crescimento da fé e para a nossa vivência na Igreja de Cristo. E contribuir para que a gente entenda que a Igreja é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Às vezes nós ficamos focados em nossa Paróquia, na nossa vida, aqui no nosso cotidiano, mas a Igreja vai muito além, ela é muito grande, muito linda e tem uma variedade de dons e carismas. E quando a gente participa destes eventos, essa alegria se multiplica em nosso coração, esse desejo de ser cada vez mais de Deus, cresce em nosso coração. Então eu acho que é isso que vai me motivar ainda mais para viver a fé no meu dia a dia”, confessa Parmegiani.

Robson Landim participa do Jubileu dos Jovens e dos Missionários Digitais

O Jubileu como oportunidade para crescer na fé

A expectativa é compartilhada também por Regina Bertolini e outros três jovens da Paróquia Santa Rosa de Lima, de São Paulo (SP). Neste grupo, o planejamento para o Jubileu dos Jovens foi muito além das malas.

“A gente começou a se debruçar sobre os documentos da Igreja, entender o que era o Jubileu, entender este momento que a gente vai viver, para aí sim a gente conseguir se preparar e chegar lá com uma base teológica e teórica para a gente conseguir viver intensamente este momento”, detalha Regina.

Além da preparação espiritual, o grupo paulistano se empenhou também para a arrecadação de fundos. Com o apoio do pároco, os jovens desenvolveram diversas iniciativas para chegar ao Vaticano.

“A gente fez uma rifa, um almoço e um bingo. Tudo para arrecadar fundos para poder ir, para pagar as passagens. Então a gente trabalhou muito, muito mesmo para conseguir. E o legal foi que a comunidade abraçou muito. A comunidade nos deu muita força, nos ajudou intensamente para que a gente conseguisse ir. Muitas idosas (diziam) assim: ‘eu vou comprar para vocês irem’. E, nossa, foi uma maravilha. De verdade”, conta a paulistana.

Tanto esforço para chegar à capital italiana tem sentido. Para Robson Landim, que trabalha com jovens no Movimento Aliança de Misericórdia, em São Paulo (SP), o encontro da juventude com o Santo Padre neste Ano Jubilar ganha ainda mais simbolismo ao acontecer em Roma.

“Quantas pessoas não deram ali as suas vidas para que hoje pudéssemos celebrar este Jubileu? Para que hoje pudéssemos celebrar a Eucaristia, para que pudéssemos viver a nossa fé… Então, celebrar isso em Roma , na Cidade Eterna, estando ali no Vaticano, no coração da Igreja, não tem dinheiro que pague, né?! É como se colocar diante de Deus e agradecer apenas pela possibilidade de estar ali vivendo algo tão grandioso”, reflete o consagrado.

Em uma terra repleta de fé e história, Robson, que é missionário digital, viverá, além do Jubileu dos Jovens, um momento inédito na Igreja. Pela primeira vez, influencers católicos e missionários digitais se reúnem em uma atividade oficial do calendário do Jubileu, nos dias 28 e 29 de julho.

“É o momento também de perceber o quanto a Igreja tem confiado, o quanto a Igreja tem olhado para o continente digital e a importância que tem dado àqueles que realizam a sua missão também dessa forma”, salienta o missionário.

A expectativa pelo encontro com o Papa

Uma extensa programação foi pensada para este grande encontro dos jovens durante o Ano Santo. Entre elas, a Celebração e vigília de oração na noite do sábado, 2 de agosto, e a Santa Missa do domingo, 3, ambos com a presença do Papa Leão XIV. O pontífice encontrará a juventude na periferia de Roma, em Tor Vergata, mesmo lugar onde, no Jubileu do Ano 2000, seu antecessor, São João Paulo II, se reuniu com uma multidão de jovens e os convidou a “ir contra a corrente para seguir o Divino Mestre” e a defender a paz “à custa da própria vida se for necessário”.

“Acho que uma coisa que todo mundo espera é a Vigília. Que aí é a Vigília com o Papa Leão. Vai ser a primeira Vigília do Papa Leão com os jovens e, depois, a Missa de Envio. Então isso é bem bonito. Eu acho que todo mundo está esperando, que vai tocar a todos”, aposta Robson.

Não é apenas o Robson quem espera pelo encontro com o Santo Padre. Regina e Emílio também estão contando as horas para ver, de perto, o Sucessor de São Pedro.

“Conhecer o novo Papa, Papa Leão XIV, estar na presença dele, é algo transformador. Com Francisco foi maravilhoso e eu espero viver isso agora também com o Papa Leão XIV. Eu acho que, para mim, este é o momento mais aguardado”, confirma Regina.

“Eu tive a oportunidade de conhecer o Papa Francisco por várias vezes, porque eu já estive em três Jornadas Mundiais da Juventude. E, agora, o Papa Leão. Então esse é o momento mais esperado”, confirma Emilio.

Além das atividades com a presença do Santo Padre, a programação conta ainda com encontros em Roma, uma jornada penitencial no Circo Massimo - favorecendo o atendimento de confissões - e a possibilidade de atravessar as Portas Santas das Basílicas Papais, abertas apenas durante o Ano Santo.