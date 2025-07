Cardeal Semeraro: beato Lycarion May, exemplo de paz em um mundo fragmentado

Na manhã de sábado (12/07), em Barcelona, foi celebrada a missa de beatificação do religioso marista, educador dos pobres, assassinado durante a “Semana Trágica” que assolou a cidade catalã em julho de 1909. O prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro: fez da sua vida um dom para o bem do próximo

Isabella Piro – Vatican News

Seguiu Jesus dedicando-se a “uma delicada obra educativa de promoção humana e formação cristã”, cuidando “com carinho daqueles que lhe foram confiados” e aceitando subir à cruz: assim o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, resumiu a vida e a herança espiritual do marista Lycarion May (nascido François Benjamin), beatificado no último sábado, 12 de julho, na paróquia de São Francisco de Sales, em Barcelona, na Espanha.

Martirizado e morto por causa do odium fidei

Presidindo o rito em representação de Leão XIV, o cardeal Semeraro deteve-se no contexto histórico em que o beato May sofreu o martírio, ou seja, a chamada “Semana trágica” na cidade catalã: no final de julho de 1909, a população se revoltou contra o alistamento obrigatório decretado pelo governo espanhol. Igrejas, conventos e institutos de ensino católicos tornaram-se alvo de violência, tanto que, na noite entre 26 e 27 de julho, a escola dos irmãos maristas foi incendiada e, na manhã seguinte, os religiosos foram mortos a tiros. O Irmão Lycarion – conhecido como um religioso solícito e corajoso, dedicado à educação cristã das crianças – foi o primeiro a perder a vida e seu corpo foi martirizado com golpes de pedras e facões, por causa do odium fidei.

Um retrato do beato

“Violência gera violência” e a paz parece uma miragem distante

“Violência gera violência”, disse o cardeal na homilia, referindo-se também ao tema da “guerra mundial em pedaços”, tantas vezes lamentada pelo anterior Pontífice, Francisco. A figura do novo beato é, portanto, mais atual do que nunca, porque “nosso planeta está abalado por inúmeros conflitos que, juntos, criam um quadro devastador de violência, instabilidade e sofrimento”, observou Semeraro. Desde os confrontos armados às crises humanitárias, passando pelas desigualdades econômicas e sociais, estamos diante de uma ordem mundial fragmentada, na qual a paz parece uma miragem cada vez mais distante”.

Abrir-se ao outro com solidariedade, amizade, encontro

Quem, de fato, permanece fechado em seu egoísmo, desliza inevitavelmente para “o confronto, a luta, a opressão”, dos quais “brota dor e morte”, continuou o cardeal. Pelo contrário, quem se abre ao outro “na solidariedade, na amizade, na colaboração, no encontro”, tal como fez May, transforma a sua existência num “dom de si mesmo”.

Educar é um ato de amor e serviço

Educador, fundador e diretor do Patronato Obrero de San José, uma escola localizada em Pueblo Nuevo, bairro socialmente difícil de Barcelona, o Irmão Lycarion “foi alvo de ataques porque era uma referência para uma comunidade educativa e religiosa, e era precisamente isso que se pretendia atingir com espírito anárquico e revoltoso”. Para o beato, de fato, destacou o cardeal, “educar não era apenas uma transferência de noções, mas um verdadeiro ato de amor e serviço que implica doar-se para fazer crescer o outro”. É por isso que “seu martírio pode ser considerado como o ápice e o selo de sua vida, a coroação de sua coerência de vida e de sua fidelidade à sua vocação marista” .

Estar com Jesus significa segui-lo sempre

Dessa forma, ele colocou em prática o verdadeiro “estar com Jesus”, que “significa nunca ficar parado em um lugar, porque ele está sempre em caminho. Estar com Jesus significa segui-lo”. Daí a convite final do cardeal Semeraro para nos conformarmos à vontade do Senhor para realizar seu desígnio de salvação.