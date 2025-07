O "gêmeo digital" da Basílica de São Pedro: espiritualidade, arte e tecnologia

A exposição “Pétros ení”, que apresenta a Basílica de São Pedro em 3D através de mais de 400 mil fotos, já está aberta aos visitantes. O convite é para fazer uma viagem que entrelaça espiritualidade, arte e tecnologia em uma síntese inédita entre passado e presente: da vida de São Pedro ao seu testemunho que se vê refletido na história da Basílica do Vaticano, mostrada ao longo dos séculos em todas as suas evoluções, a partir das origens e de suas vicissitudes construtivas.

Vatican News

Uma experiência visual capaz de oferecer aos peregrinos e turistas uma visita inovadora através da exploração digital, mostrando os aspectos-chave da evolução da Basílica de São Pedro ao longo dos séculos. Está aberta ao público a exposição “Pétros ení” (Pedro está aqui), uma exposição imersiva sobre a história do apóstolo Pedro e da maior basílica cristã do mundo. Uma viagem que entrelaça espiritualidade, arte e tecnologia em uma síntese inédita entre passado e presente.

A visita se desenrola dentro das “Sale Ottagone”, espaços especialmente abertos ao público pela primeira vez para a ocasião, inseridos dentro de um dos pilares que sustentam a cúpula da Basílica, ambientes históricos habilmente restaurados para esta ocasião pelos artesãos da Fábrica de São Pedro. “Desejo vivamente que esta original reconstrução virtual da Basílica de São Pedro, desenvolvida a partir da vida do Apóstolo a quem é dedicada, possa suscitar no coração de cada visitante aquela busca de sentido que habita profundamente a alma humana. O percurso proposto, através do desenvolvimento arquitetônico e decorativo da Basílica ao longo dos séculos, pretende ser mais do que uma simples visita: é um convite a redescobrir com novos olhos a beleza e o significado deste Templo, deixando-se tocar interiormente pela fé daqueles que o construíram", explica o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano, vigário geral do Papa para a Cidade do Vaticano e presidente da Fábrica de São Pedro. Após a visita à exposição “Pétros ení”, continua ele, "desejo a todos os visitantes que cruzem novamente o limiar da Basílica com um olhar renovado e com o coração voltado para o Alto, em busca daquela fonte capaz de saciar a sede da alma”.

“Pétros ení: Saint Peter’s Digital Experience” é uma viagem temporal e espiritual construída em torno da figura de São Pedro e da atualidade de seu testemunho, que revive refletido na história da Basílica e em sua comunidade viva. O percurso se articula narrativamente em três trilhas. A primeira apresenta ao visitante as principais etapas da vida de São Pedro até seu martírio, conectando-se com a história da Basílica, que é mostrada ao longo dos séculos em todas as suas evoluções, a partir de suas origens e sua construção. Assim, será possível redescobrir sua história e seu papel como coração da cristandade, bem como seu valor inestimável como tesouro de arte e cultura de toda a humanidade (terceira trilha). O local onde está sepultado o apóstolo Pedro, que se tornou a sede dos Papas, o espaço sagrado onde se conserva tanta arte e beleza, graças aos gênios de Bramante e Michelangelo, Bernini e Rafael, Maderno e Canova, poderá ser explorado e estudado como nunca antes.

O projeto é fruto de uma ampla colaboração entre a Fábrica de São Pedro, a Microsoft, a Iconem, a Dadada e outros parceiros internacionais, com a valiosa contribuição de especialistas e estudiosos da Fábrica de São Pedro, e tem como núcleo um processo que permitiu digitalizar a Basílica de São Pedro em 3D através de mais de 400 mil fotografias, criando um fiel “gêmeo digital”, também com o apoio da inteligência artificial, permitindo que peregrinos e visitantes de todo o mundo admirem e interajam com a Basílica de São Pedro em seus pontos inacessíveis. Ou seja, aqueles que o olho humano não consegue ver.

A ideia do cardeal Mauro Gambetti surgiu há cerca de três anos, graças ao encontro com o presidente da Microsoft, Brad Smith, que imediatamente manifestou total vontade e disponibilidade para colaborar, com o objetivo de abrir as portas da Basílica ao mundo, precisamente por ocasião deste Jubileu, para oferecer a todos a sua espiritualidade, cultura e beleza. Um modelo que permite não só explorar virtualmente a Basílica de uma forma completamente inédita - através de uma viagem que começa há mais de dois mil anos - mas que também funciona como um poderoso instrumento de manutenção, gestão e proteção do imenso patrimônio artístico que ela contém.

Os detalhes para a visita

A visita é permitida todos os dias das 8h30 às 17h (última entrada), com possíveis suspensões durante as celebrações litúrgicas nos altares principais. O acesso é feito: - diretamente dentro da Basílica, através do elevador para o túmulo do Papa Clemente XIII Rezzonico (no transepto direito); - pelo exterior, através da área de acolhimento situada sob o adro (lado de São Paulo). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site oficial: www.basilicasanpietro.va ou no local, na área de acolhimento (lado de São Paulo).