Em Barcelona a beatificação do marista Lycarion May, educador dos pobres

O cardeal Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, presidiu neste sábado, 12 de julho, a Missa que elevou às honras dos altares o Irmão Lycarion, jovem religioso suíço, educador dos pobres na Espanha, martirizado durante as revoltas populares de 1909. O postulador afirma: ele testemunhou o Evangelho não com pregação ou aulas magnas, mas com a proximidade, o diálogo e o respeito

Isabella Piro – Vatican News "Para ir a Pueblo Nuevo é preciso estar disposto a dar a vida." Assim dizia Lycarion May (nascido François Benjamin), o irmão marista que neste sábado, 12 de julho, foi beatificado em Barcelona, na Espanha. A celebração teve lugar ao meio-dia na Igreja de São Francisco de Sales e foi presidida, em representação do Papa, pelo cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos. Da Suíça à Espanha O "Pueblo Nuevo" de que Lycarion falava era o bairro pobre da cidade catalã, habitado por famílias carentes e em situação de vulnerabilidade, onde ele atuou como educador. Nascido em 21 de julho de 1870, em Bagnes, Suíça, aos 18 anos foi aceito no Instituto dos Irmãos Maristas. Após a primeira profissão religiosa (15 de agosto de 1888), na qual assumiu o nome de Lycarion, foi enviado a Mataró, na Catalunha. Depois de fazer a profissão perpétua, em 15 de agosto de 1893, foi transferido para a comunidade de Girona, na primeira escola dirigida pelos Irmãos Maristas na Espanha. A morte Após uma experiência nos Países Bascos como diretor de uma creche, ele foi chamado de volta a Barcelona para fundar e dirigir uma escola chamada Patronato Obrero de San José, no bairro de Pueblo Nuevo. O estouro de uma revolta popular deu origem à chamada "Semana Trágica" de Barcelona, quando a população insurgiu contra o alistamento obrigatório decretado pelo governo espanhol. Disso resultaram saques e incêndios, inclusive de igrejas, conventos e instituições de ensino católicas. Na noite entre 26 e 27 de julho de 1909, o edifício escolar dos padres maristas foi incendiado. Na manhã do dia 27, abriram fogo contra os religiosos. Irmão Lycarion foi mortalmente atingido e seu corpo foi martirizado com golpes de pedras e de machete. Palavras do postulador "Irmão Lycarion foi martirizado em um mundo conflituoso — explica o postulador, irmão Guillermo José Villarreal Cavazos, à mídia vaticana —, um mundo semelhante ao nosso, entre conflitos e guerras. "A herança espiritual do religioso pode ser resumida em três pontos: Viveu sua vocação destacando a fraternidade como um chamado universal, reconhecendo-se irmão de todos. Foi um educador muito presente para seus alunos, demonstrando que o Evangelho não se transmite só através da pregação ou de aulas magnas, mas com a proximidade, o diálogo e o respeito. Por fim, a interculturalidade: Lycarion era um suíço que dedicou sua vida na Espanha. Sua vida nos desafia a viver em ambientes interculturais, promovendo a compreensão, a reconciliação e a paz".