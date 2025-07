Lucros de mais de 62 milhões para a APSA em 2024. Contribuição mais forte para as necessidades da Santa Sé

Publicado o balanço da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, que evidencia o crescimento da rentabilidade e o aumento da contribuição para a Cúria Romana e a missão da Igreja. Visão e estratégia na gestão e valorização dos bens móveis e imóveis. Presidente Piccinotti: “Um dos melhores balanços dos últimos anos”

Salvatore Cernuzio - Cidade do Vaticano

Um lucro extraordinário - 62,2 milhões de euros (mais de 16 milhões a mais do que em 2023) - mas também uma contribuição extraordinária - 46,1 milhões de euros (mais de oito dos 37,93 milhões em 2023) - para cobrir as necessidades da Santa Sé e o déficit da Cúria Romana. Esses são os números que se destacam no Orçamento 2024 da APSA, a Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, publicado hoje. “Um dos melhores orçamentos dos últimos anos”, disse o presidente, o arcebispo Giordano Piccinotti, à mídia do Vaticano.

Realidade propositiva

O orçamento divulgado hoje é o quinto (após a publicação do primeiro para 2020) tornado público pelo órgão criado em 1967 por Paulo VI para administrar os bens móveis e imóveis da Santa Sé.

Cobrindo as necessidades da Santa Sé

A "mudança" é ainda mais perceptível no documento de hoje, que destaca o crescimento da lucratividade não como um fim em si mesmo, mas para garantir uma maior capacidade de contribuir para as necessidades da Santa Sé. E, portanto, para a missão da Igreja e do Papa. "A APSA está cumprindo seu dever", enfatiza Piccinotti.

As necessidades financeiras da Cúria, no valor de 170,4 milhões, são entendidas como as despesas que a APSA tem para suportar a Santa Sé, ou seja, a soma dos salários e a aquisição de bens e serviços. Com uma contribuição fixa de 30 milhões e uma contribuição variável (50% sobre o lucro residual) de 16,087 milhões, o valor total das contribuições da APSA para a Cúria é, portanto, de 46,087 milhões.

Lucros

Quanto aos lucros, o presidente lembra que no plano trienal elaborado há quatro anos a meta era de 50 milhões. O superávit registrado no orçamento de hoje é, portanto, uma satisfação, resultado, acima de tudo, de uma melhor administração dos bens móveis e imóveis, visando a valorização e não a redução de despesas ou a venda. Tudo de acordo com processos de “racionalização, transparência, profissionalismo”. "Não é um ponto de chegada. Meu avô costumava dizer que de uma planta de cereja não se pode obter mais de 15 kg de cerejas. Pois bem, estamos quase lá, mas certamente há margens para melhorias e o gerenciamento já é muito bom", explica ainda o Arcebispo Piccinotti. "Não se trata apenas de alugar propriedades vazias; nos últimos anos houve uma reestruturação não indiferente da administração de propriedades, que nos permitiu alugar a preços de mercado. Isso gera recursos adicionais... Além disso, a APSA está trabalhando de forma ética para que todos os processos sejam formalizados e rastreáveis".

Gestão de títulos

Os detalhes podem ser encontrados nas 34 páginas do balanço, que fornece uma visão geral das duas principais operações de gestão confiadas à APSA (títulos e imóveis). Com relação à primeira, destacamos que, durante os meses de março e abril de 2024, foram implementadas as diretrizes do Comitê de Investimentos da Santa Sé, que, entre outras indicações, ordenou que os investimentos fossem feitos em SMAs (Separated Managed Accounts). Algo semelhante a fundos de investimento comuns, mas de propriedade da Santa Sé. Essa política resultou em uma reorganização significativa do portfólio de investimentos que, por um lado, possibilitou preservar o valor dos ativos em um momento de contração do mercado; por outro, levou a um impacto positivo na fase de reinvestimento subsequente. Graças à tempestividade, à visão e à estratégia, a APSA obteve um retorno gerencial de 8,51 pontos percentuais. "Em outras palavras, vendemos quando o mercado estava em alta e compramos quando estava em baixa. Isso levou a um resultado muito alto". Ou seja, 10 milhões a mais do que no ano anterior.

Gestão de propriedades

O resultado da gestão de propriedades, por outro lado, permaneceu inalterado em relação a 2023: 35,1 milhões. É o resultado de um “efeito combinado” entre o positivo das receitas mais altas das propriedades da APSA na Itália (+ 3,2 milhões de euros) e as das empresas investidas na Itália e no exterior (+ 0,8 milhão de euros), e o negativo (- 3,9 milhões de euros) dos custos mais altos gerados pelas propriedades da APSA (dos quais 3,8 milhões de euros apenas para manutenção).

Unidades imobiliárias

Até o momento, existem 4.234 unidades imobiliárias gerenciadas pela APSA na Itália: 2.866 de propriedade da própria Administração (1.367 para uso residencial, 395 para uso comercial); 1.368 de outras entidades. A gestão imobiliária também é realizada por meio de empresas na Inglaterra, França, Suíça e Itália.

Um "trabalho para os outros"

Entre os pontos importantes do orçamento, está também o que diz respeito aos serviços prestados, que comprometem cerca de 40% dos recursos humanos. “Um trabalho para os outros”, volta a frisar o presidente.

“A Administração contribui para a missão da Igreja ao prestar serviços que são utilizados por outras entidades.” Um exemplo é a contabilidade e a manutenção das Nunciaturas.

Projetos concluídos ou a serem concluídos

Por fim, a última parte do orçamento descreve os projetos iniciados e continuados em 2024 e projeta para o futuro com ideias e propostas. Entre elas, destaca-se o projeto Fratello Sole, a construção de uma instalação agrovoltaica em Santa Maria di Galeria (local visitado em 19 de junho pelo Papa Leão XIV) para obter exemplos de transição energética por meio de energias renováveis.