Alexandre e Joaquim, comunicadores digitais brasileiros

Realizou-se no início da semana, em Roma, o Jubileu dos Missionários Digitais e dos Influenciadores Católicos.

Silvonei José - Vatican News

Na terça-feira, dia 29, um momento importante d Jubileu dos Missionários Digitais e dos Influenciadores Católicos, com a celebração da missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo cardeal Luis Antonio Tagle e a saudação do Santo Padre no final da cerimônia. Dom Tagle recordou que influenciar ou ser influenciados é uma realidade da vida ordinária, mas o “Grande Influenciador” é Deus, que é Amor. Deus não nos enviou uma mensagem de texto, um e-mail ou um arquivo. Deus nos enviou o Seu Filho. Jesus não é um rosto ou uma voz gerados por um programa digital. É a imagem do Deus invisível, gerado antes de qualquer criatura. O amor não pode ser gerado por um algoritmo, disse ainda o card. Tagle.

No final da missa, o Papa Leão XIV foi até os jovens dirigindo a eles a saudação de Cristo: A paz esteja convosco.

“Quanto precisamos de paz neste nosso tempo dilacerado pela inimizade e pelas guerras. (...) Esta é a missão da Igreja: anunciar ao mundo a paz!”

Uma missão, acrescentou o Papa, que a Igreja hoje confia também aos missionários digitais, que neste Jubileu renovam o compromisso de nutrir de esperança cristã as redes sociais.

Presente neste Jubileu cerca de 1.200 Missionários Digitais e Influenciadores Católicos, muito dos quais provenientes do Brasil.

Estiveram na Rádio Vaticano – Vatican News, Alexandre Teixeira Varela e Joaquim Pedro. Nós conversamos com eles:

