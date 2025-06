Specola Vaticana, tem início a escola de verão para jovens astrônomos de todo o mundo

De 1° a 27 de junho, estudantes de 22 países assistem aulas ministradas por especialistas em astronomia, trabalham em projetos e participam de excursões. O tema desta 19ª edição concentra-se nos três primeiros anos do Telescópio Espacial James Webb, inaugurado no Natal de 2021.

Vatican News

A Escola de Verão do Observatório Astronômico Vaticano 2025 (Specola Vaticana, VOSS 2025) começou oficialmente, acolhendo 24 jovens astrônomos brilhantes de todo o mundo. Os estudantes, representando 22 países, foram recebidos na noite do domingo, 1º de junho, com um jantar de boas-vindas e começaram suas aulas na manhã seguinte na sede do Observatório Astronômico Vaticano, situado em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma. De 1º a 27 de junho, eles assistem a palestras ministradas por alguns dos maiores especialistas em astronomia do mundo, trabalham em projetos relacionados às suas próprias pesquisas e participam de excursões (Subiaco, Florença, Orvieto e Ostia Antica).

O tema da Escola de Verão deste ano – a 19ª desde sua criação em 1986 – é “Explorando o Universo com o Telescópio Espacial James Webb: os três primeiros anos” (“Exploring the Universe with the James Webb Space Telescope: the First Three Years”). O Telescópio Espacial James Webb (JWST) foi inaugurado no dia de Natal de 2021. Desde que começou a divulgar dados, em julho do ano seguinte, ele revolucionou a compreensão do cosmos. A Escola de Verão deste ano fornece uma visão completa dos principais resultados do JWST em seus primeiros três anos (2022-2025), divididos em quatro áreas principais: 1) Luz primordial e Reionização; 2) Formação e Evolução de Galáxias; 3) Nascimento Estelar e Sistemas Protoplanetários; e 4) Sistemas Planetários e a Origem da Vida. Como esses temas estão intimamente ligados a grande parte da pesquisa em que os alunos estão trabalhando atualmente, a Escola de Verão do Observatório Astronômico Vaticano oferece uma série de exercícios práticos sobre processamento e análise de dados do JWST.

Construir uma comunidade e promovendo a astronomia

A Escola de Verão é presidida pelo Dr. Eiichi Egami (Universidade do Arizona), membro do JWST/NIRCam. Em seu discurso de abertura, Egami, ex-aluno da Escola de Verão do Observatório Astronômico Vaticano de 1990, observou que um projeto inovador como o JWST ocorre apenas uma vez a cada século. "Vivemos numa época muito especial para a astronomia", observou. Ele também enfatizou que o objetivo da escola de verão não é apenas atualizar os alunos sobre as últimas descobertas astronômicas, mas também construir uma comunidade e promover a colaboração entre as próximas gerações de astrônomos.

Outros membros do corpo docente incluem o irmão Guy Consolmagno, S.J., diretor da Specola Vaticana, e o padre David Brown, S.J., que tem a função de reitor da escola de verão deste ano; Almudena Alonso-Herrero, do Centro de Astrobiologia de Madri, equipe JWST MIRI; Tom Greene (IPAC/Caltech, EUA, equipes JWST/NIRCam e MIRI); Roberto Maiolino (Universidade de Cambridge, equipe JWST/NIRSpec); Maria Drozdovskaya (PhysikalischMeteorologisches Observatorium Davos und Weltstrahlungszentrum - PMOD/WRC, CH). Além do corpo docente, a escola de verão também conta com palestrantes e instrutores convidados para análise e processamento de dados.

Mais de 400 alunos participaram da escola de verão

A escola de verão foi criada em 1986 como parte do compromisso do Observatório Astronômico Vaticano com a pesquisa e a educação astronômica, particularmente na criação de oportunidades de carreira para jovens cientistas. Desde então, mais de 400 alunos concluíram o programa e fizeram contribuições significativas para suas respectivas áreas de pesquisa. A participação é gratuita, graças ao apoio de generosos benfeitores por meio da Fundação Observatório Vaticano. Os participantes deste ano vêm da Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Egito, Índia, Itália, Alemanha, Grécia, Lituânia, Marrocos, Polônia, Peru, Nova Zelândia, Eslovênia, África do Sul, Espanha, Estados Unidos e Uruguai.