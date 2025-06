Sacerdotes felizes: encontro internacional com o Papa Leão XIV

O encontro com o Pontífice se realizará na quinta-feira, 26 de junho, das 15h às 18h locais no Auditorium Conciliazione, situado na Via dela Conciliazione 4, em Roma, por ocasião do Jubileu dos Seminaristas (23-24/06) e dos Sacerdotes (25-27/06).

Vatican News

O Dicastério para o Clero promove um encontro internacional com o Papa Leão XIV destinado a todas as pessoas engajadas na Pastoral Vocacional e na formação nos seminários.

O encontro com o Pontífice se realizará na quinta-feira, 26 de junho, das 15h às 18h locais no Auditorium Conciliazione, situado na Via dela Conciliazione 4, em Roma, por ocasião do Jubileu dos Seminaristas (23-24/06) e dos Sacerdotes (25-27/06).

Um importante momento de encontro, reflexão e partilha intitulado «Sacerdotes felizes - “Eu vos chamei amigos”, extraído do Evangelho de João (Jo 15,15), que pretende evocar a essência da vocação sacerdotal como amizade com Cristo Bom Pastor e serviço alegre ao Povo de Deus, na descoberta e realização do chamado do Mestre, que é antes de tudo um chamado à felicidade.

O encontro será aberto com um momento de oração e uma saudação do prefeito do Dicastério para o Clero, cardeal Lázaro You Heung sik, que apresentará os trabalhos, destacando o valor deste espaço no Ano Jubilar da Esperança.

Em seguida, haverá uma primeira sessão dedicada a cinco experiências significativas de Pastoral Vocacional, que oferecerão um olhar global sobre as boas práticas em andamento em diferentes continentes. Pe. José Alberto Estrada García, ex-secretário de Pastoral Vocacional da Conferência Episcopal do México, apresentará a experiência do Centro Vocacional Diocesano de Monterrey como um exemplo concreto de acompanhamento vocacional no âmbito local. Para a Itália, pe. Michele Gianola, diretor do Escritório Nacional de Pastoral Vocacional, falará com uma apresentação sobre as diversas dimensões da pastoral vocacional em andamento no país. Da Argentina, a Dra. Maria Lía Zervino ilustrará uma experiência de pastoral juvenil missionária que gera chamados ao sacerdócio, à vida consagrada e ao matrimônio cristão. Pela Irlanda, a Dra. Maura Murphy, diretora-geral e cofundadora da Holy Family Mission, trará seu testemunho sobre um surpreendente renascimento vocacional que começou com os próprios jovens: de um número histórico baixo de 12 seminaristas, hoje há um crescimento significativo, com mais de 35 jovens a caminho. Para a Espanha, onde foi lançado um novo projeto de pastoral vocacional, estará presente pe. Florentino Pérez Vaquer, diretor da Subcomissão Episcopal para Seminários da Conferência Episcopal Espanhola.

O centro do encontro “Sacerdotes felizes” será o discurso do Papa Leão XIV, um momento de escuta e reflexão sobre o significado da vocação sacerdotal hoje, sobre sua beleza e sobre o chamado à santidade e à comunhão na vida cotidiana do ministério. Em seguida, um provável espaço de diálogo, com perguntas, testemunhos e troca de experiências.

A segunda parte do encontro será dedicada a cinco exemplos de boas práticas na formação inicial de seminaristas. Da África, virão testemunhos sobre como, num contexto de abundância vocacional, aposta-se no discernimento sério e na formação sólida, também por meio da articulação de grandes seminários em pequenas comunidades de vida e da inclusão do trabalho manual como instrumento educativo, especialmente em contextos de pobreza.

As Filipinas oferecerão o exemplo do Seminário Imaculada Conceição de Malolos, que promove uma formação integral, participativa e missionária, fortemente vinculada a pequenas comunidades eclesiais de base. A Colômbia apresentará a experiência do Seminário Conciliar de São Carlos, da Diocese de Socorro e São Gil, que se divide em cinco pequenas comunidades que vivem em outras tantas casas dispostas em torno de um edifício central com uma capela, como sinal da presença viva de Jesus entre elas. Do Brasil, se falará dos Conselhos Missionários de seminaristas, uma rede nacional que reúne mais de 110 realidades locais, promotoras de experiências missionárias, encontros de formação e uma conferência nacional trienal. Por fim, dos Estados Unidos, será apresentada a experiência da Diocese de Wichita (Kansas), reconhecida como um modelo exemplar para uma abordagem formativa que atrai muitas vocações.

O evento pretende ser não apenas um momento formativo e informativo, mas também uma oportunidade fraterna de encontro entre sacerdotes, educadores, religiosos, religiosas e leigos engajados na formação inicial e na Pastoral Vocacional. O encerramento dos trabalhos está previsto para as 18h locais, para proporcionar a participação na Vigília Vocacional que se realizará na Basílica de São Pedro.

A participação é gratuita, mas é necessário se inscrever pelo site oficial do Dicastério para o Clero, www.clerus.va, até que todas as vagas sejam preenchidas.