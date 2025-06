Sínodo: um texto a serviço da troca de dons entre as Igrejas

Reunião com os membros do Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo (@Vatican Media)

A reunião do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo contou com um momento de diálogo com o Papa Leão XIV, presidente da Secretaria Geral, durante o qual os participantes puderam confrontar-se com o Pontífice sobre algumas questões relativas ao caminho sinodal.

Vatican News

Nos dias 26 e 27 de junho de 2025, realizou-se na sede da Secretaria Geral do Sínodo a primeira reunião presencial dos membros do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo que contou também com a participação, presencial e on-line, de alguns consultores da mesma Secretaria. O único ausente foi Sua Beatitude Youssef Absi, Patriarca de Antioquia dos Greco-Melquitas, que está acompanhando, juntamente com outros líderes das Igrejas cristãs, os fiéis cristãos aflitos após o recente atentado numa igreja em Damasco.

A reunião, aberta pelo Secretário Geral do Sínodo, o cardeal Mario Grech (cf. Discurso de abertura), contou também com um momento de diálogo, na tarde de quinta-feira, 26 de junho de 2025, com o Papa Leão XIV, Presidente da Secretaria Geral, durante o qual os participantes puderam confrontar-se com o Pontífice sobre algumas questões relativas ao caminho sinodal. Durante o diálogo rico e franco, o Santo Padre foi atualizado sobre como a sinodalidade é vivida nos diferentes continentes. (cf. comunicado de imprensa de 26.06.2025)

Ao final do encontro, os membros do Conselho aprovaram as Pistas para a Fase de Implementação do Sínodo: um instrumento para acompanhar a última fase do processo sinodal; um texto a serviço do diálogo entre as Igrejas locais e a Secretaria Geral do Sínodo e para promover o intercâmbio de experiências entre as Igrejas. Os trabalhos também contaram com algumas atualizações sobre o Jubileu das Equipes sinodais e organismos de participação, o trabalho dos Grupos de estudo instituídos pelo Papa Francisco e sobre algumas atividades em andamento nas Igrejas locais.

Pistas para a fase de implementação do Sínodo

O texto, organizado em quatro capítulos, pretende oferecer, em primeiro lugar, uma chave interpretativa da fase de implementação do processo sinodal: “a forma sinodal da Igreja está a serviço de sua missão e qualquer mudança na vida da Igreja tem o objetivo de torná-la maiormente capaz de anunciar o Reino de Deus e testemunhar o Evangelho do Senhor aos homens e mulheres de nosso tempo” (da apresentação). Em seguida, o texto se concentra nos destinatários das orientações: o bispo diocesano em primeiro lugar e as equipes sinodais; para continuar com o terceiro capítulo, que fornece alguns critérios básicos úteis para que a atualização em nível local esteja em harmonia com a de toda a Igreja. Finalmente, o texto se encerra abordando a questão do método e dos instrumentos.

A fase de implementação do processo sinodal tem como ponto de referência comum o Documento Final da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, fruto da escuta e do discernimento realizados desde o início do processo sinodal. Esta fase pertence, antes de tudo, às Igrejas locais, que são as verdadeiras protagonistas e às quais é pedido “implementar, nos diversos contextos, as indicações autorizadas contidas no Documento, através dos processos de discernimento e de decisão previstos pelo direito e pelo próprio Documento” (cf. Nota de acompanhamento do Santo Padre Francisco).

No entanto, para preservar a visão eclesiológica de referência e alguns critérios fundamentais que estão na base do Documento Final, o texto aprovado pelo Conselho Ordinário deve ser entendido como uma série de indicações, em resposta a perguntas recebidas nos últimos meses pela Secretaria Geral do Sínodo, que tem a tarefa de acompanhar e apoiar este caminho e promover a troca de dons entre as Igrejas locais. As Pistas testemunham aquele princípio de diálogo circular entre as Igrejas locais e a Secretaria Geral do Sínodo que caracterizou o caminho sinodal desde o início.

As Pistas para a Fase de implementação do Sínodo estarão disponíveis no site da Secretaria Geral (www.synod.va) na segunda-feira, 7 de julho de 2025.

Jubileu das equipes sinodais e organismos de participação

Com relação ao Jubileu das equipes sinodais e organismos de participação, foi decidido prorrogar até 31 de julho de 2025 a data de inscrição. Com satisfação, comunicamos que as inscrições recebidas até agora provêm dos 5 continentes. Está em elaboração o programa oficial, que contará com momentos de formação e intercâmbio entre as várias realidades sinodais.

Atividades em curso nas Igrejas locais

No que diz respeito às atividades nas Igrejas locais, foi observado o grande dinamismo presente em muitas dioceses, em todas as partes do mundo, que já empreenderam o caminho da implementação com entusiasmo e criatividade. A formação à sinodalidade dos fiéis, e em particular dos agentes pastorais, é certamente um dos elementos que mais têm marcado estes últimos meses. De fato, surgiram numerosas escolas de sinodalidade através das quais as Igrejas locais estão educando para a escuta, o discernimento comunitário e eclesial e a corresponsabilidade.

Grupos de estudo

Por fim, os membros do Conselho foram informados sobre o trabalho dos Grupos de estudo instituídos pelo Papa Francisco após a Primeira Sessão da XVI Assembleia Geral. O trabalho desses Grupos, que foram chamados a entregar ao Santo Padre o fruto de sua reflexão até o final do mês de junho de 2025, sofreu atraso devido à morte do Papa Francisco e à eleição do Papa Leão XIV. Alguns pediram mais tempo. Portanto, de comum acordo com o Santo Padre, foi decidido prorrogar a data de entrega dos relatórios finais para 31 de dezembro de 2025. No entanto, na perspectiva de um trabalho sinodal baseado na transparência e com a vontade de prestar contas do trabalho realizado até agora, foi solicitado aos grupos de trabalho que apresentassem à Secretaria Geral um breve relatório até o final de junho de 2025. Esses relatórios serão prontamente publicados no site da Secretaria Geral à medida que forem chegando.

A reunião, realizada em um clima de grande fraternidade, foi encerrada no final da tarde de sexta-feira, dia 27. A próxima reunião do Conselho Ordinário será realizada na tarde de domingo, dia 26, e no dia inteiro de segunda-feira, dia 28 de outubro de 2025.