No Regina Apostolorum, dois cursos especiais para conhecer melhor o Sudário

O Pontifício Ateneu de Roma Regina Apostolorum promove, para o ano letivo 2025/2026, nas modalidades presencial ou on-line, o Diploma em Estudos sobre o Sudário e o curso "O Sudário e o Ensino da Religião Católica". As inscrições estão abertas e aulas começam em outubro de 2025.

Vatican News

As atividades do Pontifício Ateneu Regina Apostolorum de Roma para tornar o Sudário mais conhecido, são enriquecidas por dois cursos especiais, abertos a todos, que podem ser seguidos, de modo presencial ou on-line, no ano letivo 2025/2026. A iniciativa permitirá aos participantes conhecer mais profundamente esta relíquia singular e se preparar para divulgá-la como meio de evangelização. As inscrições já estão abertas e os cursos terão início em outubro de 2025: um deles é o Diploma em Estudos sobre o Sudário, que pode ser feito em um dos três idiomas: italiano, inglês e espanhol. O curso é destinado a clérigos e leigos, professores e pesquisadores, jornalistas e, em geral, a qualquer pessoa que queira se aprofundar, com uma abordagem interdisciplinar, no vasto e rico campo de estudos sobre o Sudário; o outro curso é sobre "O Sudário e o Ensino da Religião Católica”, em italiano, destinado a professores, estudantes, educadores, catequistas e a todos os que queiram aprofundar seus conhecimentos sobre o Sudário.

Exposição: "Quem é o Homem do Sudário?"

Após a inauguração da nova exposição permanente, que pode ser visitada através de reservas, entre as atividades do Ateneu, para um maior conhecimento sobre o Sudário, foi grande o sucesso da exposição itinerante "Quem é o Homem do Sudário?", que se realizou na Basílica de São João Batista dos Fiorentini, em Roma, até o último dia 10 de junho. Segundo o site do Ateneu, "a exposição permite contemplar e viver o Sudário com uma maior participação, sobretudo, durante este Ano Jubilar, como caminho de conversão e esperança. O Sudário é uma relíquia particular que oferece a possibilidade de contemplar e refletir sobre o mistério pascal. Por isso, é proposto como um instrumento privilegiado para a Nova Evangelização".

O projeto "Exposição Ampliada"

O Grupo de Pesquisa Othonia, também presente no Ateneu, participa este ano do projeto “Exposição Ampliada”, um projeto que distribui cópias do Sudário, em tamanho real, a todas as igrejas que desejarem, tanto na Itália como no exterior.

Cardeal Repole: “O Sudário é um convite a viver com esperança”

Viver este Jubileu como peregrinos, sob o signo da esperança, é um incentivo a tornar o Sudário mais conhecido, como afirma o Cardeal Roberto Repole, arcebispo de Turim e guardião do Sudário: “Esta relíquia é um convite a viver a vida com esperança, porque, eu diria, também é um molde da Ressurreição, de alguém que não está mais morto: o túmulo está vazio. No horizonte da eternidade, as derrotas da história não são a última palavra. Muitas vezes, corremos o risco de confundir esperança com ilusão e otimismo. Ao contrário, a esperança intervém, precisamente, quando experimentamos o abandono e o drama da vida, sobretudo, a morte. No entanto, continuamos a ter fé. Na tradição cristã, a esperança é Deus! A esperança é o gesto de olharmos o rosto do Sudário com novos olhares, mas, também, consiste no molde da Ressurreição, que nos diz que Deus pode intervir”.