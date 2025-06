Em foto recente de arquivo, Leão XIV ao visitar o Centro de Transmissão da Rádio Vaticano (@Vatican Media)

Rádio Vaticano participa da cúpula de rádios e TVs da Europa em Londres

De 2 a 4 de julho, a capital britânica irá sediar a 94ª Assembleia Geral da União Europeia de Radiodifusão (EBU), organização que reúne as principais emissoras públicas de rádio e televisão da Europa. O evento será realizado na sede da BBC em Londres e vai contar com a participação de representantes de destaque do panorama midiático internacional. A Rádio Vaticano será representada por Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial da mídia vaticana.

Ouça a reportagem e compartilhe Vatican News A partir de quarta-feira (02/07), a BBC (British Broadcasting Corporation), uma corporação pública de rádio e televisão do Reino Unido, vai sediar a Assembleia Geral da EBU (European Broadcasting Union) no aniversário de 75 anos de fundação da principal associação mundial de emissoras de serviço público. Um evento que, de 2 a 4 de julho, reunirá em Londres jornalistas de todas as rádios e TVs europeias para debater os temas mais urgentes da comunicação: da Inteligência Artificial à liberdade de imprensa, da luta contra as fake news ao potencial do streaming. Atualmente, a EBU conta com 112 organizações de mais de 50 países, não apenas europeus, mas também do Mediterrâneo, Norte da África e Oriente Médio. Entre elas estão emissoras históricas como a BBC, a RAI da Itália, a France Télévisions da França e a própria Rádio Vaticano, membro fundador da EBU, que será representada em Londres pelo vice-diretor editorial da mídia vaticana, Alessandro Gisotti. O compromisso da EBU com a informação de serviço público Há 75 anos, a EBU se compromete em apoiar os valores do serviço público de informação e a inovação tecnológica para uma melhor comunicação em benefício do bem comum. Entre suas iniciativas mais conhecidas estão o Eurovision Song Contest, um concurso internacional de música organizado todos os anos pela UER - a União Europeia da Radiodifusão) e projetos tecnológicos como a plataforma Eurovision News Exchange, que facilita o intercâmbio de conteúdo entre emissoras europeias. Os temas da agenda da Assembleia Geral de Londres incluem os desenvolvimentos da inovação digital, a sustentabilidade dos meios de comunicação públicos, a luta contra a desinformação e o papel das emissoras na promoção da coesão social num mundo cada vez mais polarizado. Leia também 19/06/2025 Papa visita Centro de transmissão da Rádio Vaticano Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, Leão XIV "destacou que, durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as ... Leão XIV e o papel da Rádio Vaticano A participação da Rádio Vaticano na EBU, desde a sua fundação, insere-se na sua missão de difundir a mensagem universal da Igreja também através dos meios de comunicação social. Um compromisso recentemente destacado pela visita de Leão XIV ao Centro de Transmissão da emissora pontifícia em Santa Maria di Galeria. Nessa ocasião, o Pontífice ressaltou como, durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano, que alcançam lugares onde poucas emissoras conseguem chegar, e reafirmou o valor missionário da comunicação.