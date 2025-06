Prêmio de Música Católica: os finalistas em língua portuguesa

O prêmio internacional que celebra a excelência artística e espiritual anunciou os finalistas de diferentes categorias em quatro idiomas: português, espanhol, inglês e italiano. A cerimônia de premiação será realizada no domingo, 27 de julho, às 19h no horário local, 14h no horário de Brasília, no Auditorium Conciliazione, em Roma, na Itália.

Andressa Collet - Vatican News

Os finalistas da primeira edição do "Catholic Music Awards", o grande evento internacional que celebra a excelência da música católica, já foram anunciados pelo site oficial do evento. São músicas e vídeos de três cantores cristãos católicos de cada categoria, inscritos em português, espanhol, inglês, francês e italiano. Os vencedores do Prêmio de Música Católica serão divulgados no final de julho, em Roma, durante o Jubileu dos Influenciadores e da Juventude. A cerimônia de premiação será realizada no domingo, 27 de julho, às 19h no horário local, 14h no horário de Brasília no Auditorium Conciliazione.

Os finalistas em língua portuguesa

Os finalistas foram selecionados por um júri internacional composto por especialistas do mundo da música e da pastoral, após uma cuidadosa avaliação do conteúdo evangélico, do valor artístico e da profissionalidade técnica.A ordem dos finalistas divulgada é casual. Os de língua portuguesa são:

Melhor álbum

Ziza Fernandes – Coração Errante

Rosa de Saron – Baile das Máscaras

Maíra Jaber – Ouro



Melhor cantora feminina

Marcelle Rocha

Maíra Jaber

Adreia Zanardi



Melhor cantor masculino

Cassiano Menke

Alencastro Alves



Melhor novo cantor

Flavio José Ferreira da Silva

Leandro Lopes Ávila

Raní Jaber



Melhor canto litúrgico

Renato Palão – Filho de Deus, tende piedade de nós

Amore e Adorazione – Entre Nós

Maíra Jaber – Pão vivo



Melhor canção de louvor e adoração

Hugo Monteiro – Confio-Te

Jonny Mendes – Em Tua Presente Senhor

Leandro Lopes Ávila – Amado de minha alma



Melhor canção de evangelização

Thiago Tome – Outro igual no há

Marcelle Rocha – Mar do Coração

Alencastro Alves – Sangue redentor



Melhor canção mariana

Marcelle Rocha – Filha de Maria

Maíra Jaber – Espelho de mulher

Rosa di Saron – Outubro



Melhor canto de catequese (tradiçã, doutrina e magistério)

Raní Jaber – Jamais te deixei só

Maíra Jaber – Pão vivo



Melhor canção POP

Albanita Silva – Nada temerei

Amor e Adoração – O Mundo Vai Ouvir a Tua Voz

Rosa de Saron – A Rosa eo Espinho



Melhor grupo ou duo

Rosa de Saron

Vida Reluz

Adoração e Vida



Melhor canção urbana

Pitter Di Laura – Até Jesus Voltar

Hugo Monteiro – O meu caminho é Tu



Melhor canção rock

Flavio José Ferreira da Silva – Mikha'el

Rosa de Saron – A Rosa e o Espinho



Melhor canção portuguesa

Rosa de Saron – Terra do Nunca

Marcelle Rocha – Mar do Coração

Maíra Jaber – Por suas chagas

Reale – Ziza Fernandes – No Teu nome



Melhor vídeo musical

Rosa de Saron – Baile das Máscaras

Thiago Tomé & Bruno Faglioni – Teu Amor Não Sabe

Marcelle Rocha – Filha de Maria

Rodrigo Luz Grecco – Ave Maria da Noite

Rodrigo Ferreira – Reconstrói a Minha Vida

Criado para promover e impulsionar a arte da música a serviço da fé, o prêmio é uma referência para artistas e comunidades que promovem os valores cristãos através da música, com uma visão intercultural e multilíngue. No site, já é possível ouvir e ver os finalistas, em especial, os língua portuguesa.