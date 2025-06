As coordenadas do Papa Leão XIV para a Igreja Italiana

Encontro com os bispos da Conferência Episcopal Italiana.

Andrea Tornielli

Anúncio do essencial, uma pastoral sobre o tema da paz, uma reflexão viva sobre o humano na era digital e da inteligência artificial, cultivar a cultura do diálogo.

Estas são as coordenadas que Leão XIV indicou à Igreja italiana e representam uma indicação preciosa, enraizada no Evangelho e imersa nos desafios do tempo presente. O Papa sabe que a Igreja na Itália deve lidar com o secularismo, a desilusão com a fé e a queda da natalidade, e quis citar as palavras de seu antecessor Francisco para lembrar que “nos é pedida audácia para não nos acostumarmos a situações tão arraigadas que parecem normais ou insuperáveis”.

Entre as “preocupações pastorais” que se deve ter, Leão indica a do anúncio, conforme indicado pela Evangelii gaudium, uma exortação apostólica de doze anos atrás que ainda deve ser plenamente assimilada: o Papa pede para “levar Cristo às veias da humanidade”, pensando em como interceptar quem está mais distante e renovando as linguagens. A segunda preocupação significativa é a paz. Leão espera que em cada diocese sejam promovidos percursos de educação para a não violência, iniciativas de mediação nos conflitos locais e projetos de acolhimento. Porque, se é verdade que a guerra começa no coração do homem, a paz também deve estar enraizada no mesmo nível e é um compromisso “artesanal” diário, que diz respeito a todos. O terceiro foco são os desafios colocados pela Inteligência Artificial e o ambiente digital: numa era em que a dignidade humana corre o risco de ser achatada e esquecida, o Papa espera que a Igreja italiana inclua uma “reflexão viva” sobre o humano, para que a fé não corra o risco de se “desencarnar”.

Também significativo é o convite final do Papa aos bispos italianos para que permaneçam unidos e façam da sinodalidade uma "mentalidade", nos processos decisórios e nas formas de agir, cultivando sempre a cultura do diálogo.

O que mais chama a atenção, no discurso de Leão XIV aos bispos italianos, é a conexão estreita e direta entre o anúncio do Evangelho em sua essência e o consequente compromisso com a paz e o diálogo, com a dignidade humana colocada em risco pelo poder excessivo das novas tecnologias, com os pobres. Os que acabamos de listar não são campos de batalha para funcionários ou tarefas para alguma ONG especializada. Em vez disso, são o terreno onde os cristãos são chamados hoje a testemunhar a beleza do Evangelho.