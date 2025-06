Óbolo de São Pedro: as doações para a missão do Papa aumentaram em 2024

Foi publicado o Relatório anual do Fundo, que arrecada as doações destinadas ao Papa, para ajudar sua missão, como Bispo de Roma, à frente da Igreja Católica, e suas iniciativas de caridade, em prol dos mais necessitados. No ano passado, foram arrecadados 58 milhões de euros, um aumento em relação a 2023 (52 milhões), dos quais 13,3 milhões de euros para o sustento de 239 projetos de assistência social e financeira, em 66 países de todos os continentes.

Em 2024, as receitas do Óbolo de São Pedro chegaram a um total de 58 milhões de euros (seis milhões a mais que em 2023); no entanto, as “despesas” foram de 75,4 milhões de euros, dos quais 61,2 milhões para as atividades da Santa Sé, por meio de seus Dicastérios, a serviço da missão apostólica do Papa, e 13,3 milhões diretamente para 239 projetos de assistência aos mais necessitados. Entre eles, destacam-se as ajudas aos países em desenvolvimento ou ‘projetos sociais’, como no Senegal, Peru, Romênia, Benim, Angola, ou ‘assistência material’ a populações afetadas pela guerra.

Eis os dados divulgados, nesta sexta-feira, 27, pelo Relatório anual do Fundo, que recolhe as doações ao Pontífice, destinadas a ajudar sua missão na Igreja Católica espalhada pelo mundo. O documento afirma que o Papa, por meio da Cúria Romana, doou outros 37,3 milhões de euros para obras de caridade (dos quais 6,2 milhões financiados pelo Óbolo de São Pedro), que, somados aos 13,3 milhões, para projetos de assistência direta mencionados acima, chegam a um total de 50,6 milhões de euros, destinados às obras de caridade.

Doações

O Relatório do Fundo, em relação ao ano passado, destaca que as doações recebidas pelo Óbolo de São Pedro totalizaram 54,3 milhões de euros, enquanto as receitas financeiras e outras somaram 3,7 milhões. De modo mais específico, as doações são enviadas ao Fundo provenientes das coletas, realizadas nas paróquias do mundo inteiro, pelas dioceses de cada país, por ocasião da solenidade dos Santos Pedro e Paulo. As ofertas são feitas através de transferências bancárias e postais, cheques ou sites; podem ser feitos também através de legados hereditários, por meio de um testamento, com o expresso desejo de destinar bens, dinheiro ou direitos patrimoniais ao Óbolo de São Pedro ou diretamente ao Papa.

Países Doadores

Entre os doadores, em 2024, 59% foram Dioceses (31,8 milhões), enquanto 16% de pessoas físicas (8,9 milhões), Fundações (12,2 milhões) e Institutos Religiosos (1,4 milhão). Entre os países, com maiores fluxos de doações, estão os Estados Unidos (25,2%), seguidos pela França (15%), Itália (5,2%), Brasil (3%) e Alemanha (2,8%). Outros países doadores, de porcentagens menores, estão Coreia, México, Irlanda, Espanha, Colômbia e outras nações, que representam uma porcentagem menor de 15% no total.

Contribuições para a Missão da Santa Sé

O Relatório Anual explica que, em termos de despesas, 74,5 milhões foram "contribuições distribuídas", destinadas a ajudar a missão apostólica da Santa Sé e projetos individuais de assistência. Este último termo inclui todas as iniciativas e projetos de "assistência material a países em desenvolvimento e populações afetadas pela guerra", bem como a ajuda, "em diversos modos", à "obra de evangelização de paróquias, dioceses e institutos religiosos, que se encontram em situação de maior necessidade".

Em 2024, o Fundo do Óbolo de São Pedro financiou a construção de um centro de formação e animação missionária no Senegal, a de uma igreja paroquial no Peru e um albergue para meninas na Tailândia.

Projetos sociais

Quanto aos "projetos sociais", trata-se de iniciativas para programas de treinamento, apoio ou ajuda material para comunidades locais. Na Romênia, por exemplo, o Relatório afirma que foi dada ajuda para a construção de um edifício dedicado à reabilitação de pessoas com deficiência; na Síria, foi iniciado um projeto de assistência médica para famílias vulneráveis; no Benim, foi construída a sede da "Universidade Católica da África Ocidental". A caridade do Papa chegou também até Cuba, Angola e Índia, com atividades e projetos para "ajudar, fortalecer e assistir as Igrejas locais", onde foram financiados a obra de reforma de um mosteiro e de um dormitório e a construção de uma Casa de Repouso.

No total, foram financiados 239 projetos, em 66 países da África (64 projetos num total de 5,7 milhões); Europa (118 projetos de 3,3 milhões); América (26 projetos de 1,9 milhão); Ásia (29 projetos de 2,3 milhões); Oceania (2 projetos por menos de um milhão). O Relatório Anual destaca que, na Europa, foram concedidas bolsas de estudo para sacerdotes, seminaristas e religiosos provenientes da África, América Latina e Ásia; mas, também percursos de estudos em Universidades Pontifícias e ajudas humanitárias para a população ucraniana.

Missão apostólica do Papa

As últimas tabelas do Relatório, relativas à Santa Sé e à missão apostólica do Santo Padre, demonstram que as despesas foram um total de 367,4 milhões de euros, em 2024, dos quais cerca de 61,2 milhões (17%) cobertos pelo Óbolo. As áreas e atividades, que caracterizam a missão apostólica do Papa, são: ajuda às Igrejas locais em dificuldade e em contextos específicos de evangelização, difusão da mensagem evangélica, Nunciaturas Apostólicas, assistências caritativas, culto e evangelização, organização da vida eclesial, patrimônio histórico, instituições acadêmicas, desenvolvimento humano, vida e família, educação, ciência e cultura.