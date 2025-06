Cardeal Koovakad na igreja de Santo Antônio: “Um instrumento de comunhão entre vocês”

O prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, cardeal indiano George Koovakad, tomou posse da diaconia da igreja de Santo Antônio de Pádua, na Circonvallazione Appia, em Roma, no dia em que a liturgia comemorava a festa do santo pregador franciscano. A recordação do Papa Francisco e a proximidade de Leão XIV entre os fiéis.

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Em sua tomada de posse da diaconia da igreja de Santo Antônio de Pádua, na Circonvallazione Appia, em Roma, o Cardeal George Koovakad, Prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso e Coordenador das Viagens Apostólicas expressou sua proximidade ao novo Papa Leão XIV e seu desejo de ser para todos os fiéis e sacerdotes da paróquia um “instrumento de comunhão”; expressou também sua comovente recordação do Papa Francisco, que o criou cardeal, no Consistório de 7 de dezembro, um Papa que sempre o impressionou por “sua humildade e atenção aos últimos”.

Cardeais e Representantes da Igreja Sírio-Malabar

No dia em que a liturgia comemorava a festa do Santo pregador franciscano, o cardeal indiano presidiu à Santa Missa na paróquia, situada na região sudeste de Roma, na presença de alguns de seus irmãos cardeais, inclusive Dom Claudio Gugerotti, Prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. Estiveram presentes ainda o Arcebispo Edgar Peña Parra, Substituto para os Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, vários representantes da Igreja Sírio-Malabar, seus pais e alguns familiares.

Papa Francisco “modelo de grande humanidade”

Acolhido pelo pároco, Padre Antonio Di Tuoro e por toda a comunidade dos Padres Rogacionistas e das Filhas do Divino Zelo, o Cardeal George Koovakad recordou, em sua homilia, que ele foi “o último cardeal diácono criado pelo Papa Francisco e o vigésimo primeiro do último Consistório!”. O cardeal indiano expressou sua imensa gratidão ao Pontífice, recentemente falecido, que, em 2021, o escolheu como organizador de suas Viagens Apostólicas, acompanhando-o em 18 países: “Ele preferiu estar ao lado das minorias cristãs, às quais levou conforto e proximidade como Sucessor de Pedro; seu olhar de pastor amoroso sempre pairava sobre as pessoas em dificuldade, enfermos e idosos”. O Cardeal definiu o Papa Francisco “um modelo de grande humanidade e expressava, em todos os sentidos, a ternura de Deus Pai”.

Leão XIV: “A fecundidade da Igreja depende da Cruz”

Após recordar que Santo Antônio é muito venerado em Kerala, sua terra natal, o Cardeal indiano refletiu sobre a Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, dizendo: “O apóstolo ofereceu um modelo de pregação humilde e desinteressada, renunciando a tudo para transmitir o Evangelho gratuitamente. Santo Antônio de Pádua, em um contexto difícil, também soube demonstrar seu gesto profético: o sermão aos peixes, sinal eloquente para uma cidade indiferente”. “Como ele, - acrescentou – o Papa Francisco nos convidou a sair de nós mesmos e caminhar com as pessoas, sabendo guiá-las, estando ao seu lado e apoiando-as com humildade”. Por fim, o Cardeal indiano recordou a homilia do Papa Leão XIV, na celebração do Jubileu da Santa Sé: “A fecundidade da Igreja depende da Cruz, caso contrário, é só aparência”.

Biografia do Cardeal Koovakad

O Cardeal George Koovakad nasceu em Chethipuzha, Índia, em 11 de agosto de 1973. Ao ser ordenado sacerdote, em 24 de julho de 2004, foi incardinado à diocese de Changanacherry. Ao se diplomar em Direito Canônico, entrou para o serviço diplomático da Santa Sé, em 2006, e, a seguir, enviado como secretário do Núncio Apostólico na Argélia. Depois, a partir de 2009, prestou serviço diplomático na Nunciatura Apostólica da Coreia, no Irã (2012), na Costa Rica (2015), como conselheiro, e, a partir de 2018, na Venezuela. Desde 2020, trabalha na Secretaria de Estado, na seção de Assuntos Gerais.

Em 2021, o Papa Francisco confiou-lhe a tarefa de organizar as Viagens Apostólicas. Em 25 de outubro de 2024, foi nomeado Arcebispo titular de Nisibi dos Caldeus, recebendo a ordenação episcopal em 24 de novembro, em Changanacherry, pelo Arcebispo-Mor de Ernakulam-Angamaly dos Sírio-Malabares, Raphael Thattil. Foi criado Cardeal no Consistório de 7 de dezembro de 2024, com o título da diaconia de Santo Antônio de Pádua, na Circonvallazione Appia, em Roma. Em 21 de janeiro deste ano, Papa Francisco o nomeou prefeito do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, como sucessor do Cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot, que faleceu em novembro de 2024. O Cardeal indiano também tem a tarefa de coordenar as Viagens Apostólicas junto à Secretaria de Estado.