Floribert, um mestre de esperança para os jovens, para vencer o mal com o bem

Na tarde deste domingo, 15 de junho, o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Responsável pela Comunidade de Santo Egídio em Goma, na República Democrática do Congo, e funcionário da alfândega, foi assassinado em 2007 por se recusar a deixar passar cargas de alimentos estragados, protegendo assim a saúde dos mais pobres. "Façamos nossa", disse o cardeal Semeraro, "a sua aspiração por um Congo em paz".

Alessandro Di Bussolo – Vatican News

Floribert é um “mestre de esperança” para muitos jovens africanos, “a quem ensina a não se deixar vencer pelo mal, mas a vencer o mal com o bem”, mas também para todos, porque em seu exemplo “muitos jovens do mundo inteiro podem descobrir a força do bem e de fazer o bem, resistindo à bajulação de uma vida dominada pelo medo e pelo dinheiro”. Foi o que disse o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, na homilia da missa de Beatificação de Floribert Bwana Chui, celebrada na tarde de domingo, 15 de junho, Solenidade da Santíssima Trindade, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Concelebraram o bispo de Goma, diocese de origem do beato, dom Willy Ngumbi, o cardeal Fridolin Ambongo, arcebispo de Kinshasa, e outros bispos congoleses.

Festa para Santo Egídio e a comunidade congolesa

Um dia de festa para a comunidade congolesa em Roma e para a Comunidade de Santo Egídio, da qual o jovem Floribert era um membro responsável em Goma, que lotam a Basílica que preserva os restos mortais do Apóstolo dos Gentios e animam a liturgia com suas músicas cantadas pelo Coral de Santo Egídio e pelo Coral Bondeko da comunidade congolesa. A comunidade nascida em Trastevere celebra seu primeiro beato, com centenas de representantes do Congo e de outros países africanos, como Benin, Burundi, Costa do Marfim, Maláui, Moçambique, Senegal e Togo.

A proclamação do novo beato

Após o ato penitencial, o bispo de Goma e o postulador pe. Francesco Tedeschi dirigem-se ao cardeal Semeraro, representante do Papa Leão XIV, e pedem a beatificação do venerável servo de Deus Floribert Bwana Chui bin Kositi. O cardeal lê então a Carta Apostólica de Leão XIV, que estabelece que Floribert passa a ser chamado de beato e que será celebrado todos os anos em 8 de julho, dia de seu nascimento no céu. O Papa o define como "um leigo, um mártir que, considerando o amor ao próximo mais precioso não apenas do que os bens terrenos, mas também do que a própria vida, testemunhou heroicamente o Reino de justiça e paz inaugurado pelo Senhor Jesus". Em seguida, a imagem do novo beato, "Novo sol em Goma", obra do artista Stefano Di Stasio, foi descerrada, e os irmãos de Floribert, Tresor e Jean-Claude, carregaram a relíquia até o altar. Trata-se do casaco usado pelo beato no dia de seu sequestro e subsequente martírio, com as marcas da violência sofrida. Sua mãe, Gertrudes, também estava presente na Celebração, enquanto o pai do beato infelizmente faleceu. Enquanto isso, o hino ao beato foi cantado, em italiano, com música congolesa, cuja vida livre é "um modelo para nós".