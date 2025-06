Hospital Menino Jesus, condições estáveis de um garoto de Gaza

Um garoto palestino foi internado no complexo do Hospital Menino Jesus situado em Palidoro, próximo a Roma, na quarta-feira, e deverá iniciar um percurso de reabilitação devido aos ferimentos e amputações anteriores. Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, o hospital pediátrico acolheu 17 menores. Presidente Tiziano Onesti: "Não podemos ficar indiferentes ao sofrimento das crianças".

Um garoto palestino que chegou à Itália na quarta-feira, 11 de junho, com a mãe, a irmã e o irmão está internado no Hospital Pediátrico Menino Jesus na filial de Palidoro, nas proximidades de Roma. Diante de um quadro clínico complexo, o garoto terá que iniciar um percurso de recuperação e reabilitação devido aos ferimentos e amputações anteriores sofridos. Desde o início do conflito, em outubro de 2023, um total de 17 menores foram atendidos pelo Hospital de Menino Jesus com diversas patologias: doenças oncohematológicas, cardiopatias e defeitos cardíacos congênitos, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, traumas de membros, queimaduras, doenças reumatológicas, doenças metabólicas e doenças neurológicas.

Não se pode ficar indiferente

"O Menino Jesus", declarou Tiziano Onesti, presidente do Hospital Pediátrico, "não pode ficar indiferente ao sofrimento das crianças, especialmente daquelas que vêm de áreas afetadas por guerras e conflitos em todas as partes do mundo. Este é um compromisso que se enquadra plenamente na responsabilidade que a Santa Sé sempre nos confiou. Além dos pacientes, também cuidamos de suas famílias, oferecendo, na medida do possível, um lugar seguro onde possam encontrar serenidade após a devastação da guerra. Nos próximos meses, o garoto corajoso terá que enfrentar um caminho desafiador para recuperar a saúde e a mobilidade, contando com o apoio profissional e humano de toda a comunidade Menino Jesus".